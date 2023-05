Grande victoire pour le gouvernement de Delhi devant la Cour suprême dans Tussle vs Center

Dans une énorme victoire pour le gouvernement de Delhi dans une lutte interminable pour le pouvoir avec le Centre, la Cour suprême a déclaré aujourd’hui que dans une forme de gouvernement démocratique, le véritable pouvoir de l’administration doit reposer sur le bras élu du gouvernement.

Le gouvernement de Delhi doit avoir le contrôle sur les services et le lieutenant-gouverneur est lié par sa décision, a déclaré un banc constitutionnel de la Cour suprême dans un verdict unanime.

L’assemblée de Delhi a le pouvoir de légiférer pour représenter la volonté du peuple, a déclaré la Cour suprême.

« Si les agents cessent de rendre compte aux ministres ou ne respectent pas leurs instructions, le principe de responsabilité collective est affecté », a déclaré le juge en chef DY Chandhrachud, lisant l’ordonnance.

Le lieutenant-gouverneur, qui représente le Centre à Delhi, est lié par la décision du gouvernement élu sur les services et par l’aide et les conseils du conseil des ministres.

Le lieutenant-gouverneur a des pouvoirs dans le cadre du rôle administratif confié par le président, mais cela ne peut pas signifier l’administration de l’ensemble du gouvernement de Delhi, « sinon l’objectif d’avoir un organe élu séparé à Delhi sera rendu futile », a déclaré la Cour suprême.

« Si un gouvernement démocratiquement élu n’est pas autorisé à contrôler ses officiers et à leur demander des comptes, alors sa responsabilité envers le pouvoir législatif et le public est diluée. Si un officier ne répond pas au gouvernement, la responsabilité collective est diluée. Si un officier se sent ils sont isolés du gouvernement élu, ils estiment qu’ils ne sont pas responsables », a déclaré le juge en chef.