Irma Baralija attend avec impatience dimanche, quand elle a l’intention de voter et espère gagner sa course lors de la première élection locale en 12 ans qui s’est tenue dans sa ville natale – la ville de Mostar, au sud de la Bosnie.

Pour rendre cela possible, Baralija, 36 ans, a dû poursuivre son pays devant la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir laissé une impasse entre deux grands partis politiques nationalistes en Bosnie l’empêcher, avec environ 100000 autres résidents de Mostar, de voter ou de se présenter. lors d’une élection municipale pendant plus d’une décennie.

En gagnant au tribunal en octobre 2019, Baralija estime qu’elle a «brisé le mythe (que les partis nationalistes) nous nourrissent, qu’un individu ne peut pas faire avancer les choses, que nous comptons uniquement en tant que membres de nos groupes ethniques.

Les partis ne représentant qu’un seul groupe ethnique ont dominé la politique bosniaque depuis la fin de la guerre dévastatrice du pays de 1992 à 1995, qui a opposé ses trois principales factions ethniques – Serbes, Croates et Musulmans – après l’éclatement de la Yougoslavie.

«J’espère que mon exemple inspirera les citoyens de Mostar, lorsqu’ils voteront dimanche, à être courageux, à se rendre compte qu’en tant qu’individus, nous pouvons apporter un changement positif», a déclaré Baralija, qui se présente pour un siège au conseil municipal sur le billet. du petit parti multiethnique Notre parti.

Divisé entre les Bosniaques musulmans et les Croates catholiques, qui se sont battus avec acharnement pour le contrôle de la ville pendant le conflit des années 1990, Mostar n’a pas tenu de scrutin local depuis 2008, lorsque la Cour constitutionnelle de Bosnie a déclaré ses règles électorales discriminatoires et a ordonné qu’elles soient modifiées.

Les partis politiques nationalistes bosniaques et croates dominants, respectivement le SDA et le HDZ, ont passé plus d’une décennie à ne pas s’entendre sur la manière de procéder. Pendant ce temps, Mostar était dirigée par un maire par intérim de facto, Ljubo Beslic du HDZ, et son bureau, qui comprenait des représentants du SDA, sans conseil local pour superviser leur travail ou l’allocation de près de 230 millions d’euros provenant des coffres de la ville qu’ils ont dépensés. les années.

Laissée sans institutions pleinement fonctionnelles, Mostar – l’une des principales destinations touristiques de la nation des Balkans – avait vu ses infrastructures s’effondrer, les ordures s’entasser à plusieurs reprises dans ses rues et les déchets dangereux et les boues de traitement des eaux usées déversées dans sa seule décharge, qui était censée être pour non -déchets dangereux.

Un accord entre les deux parties, approuvé par le sommet de l’Union européenne et les diplomates américains en Bosnie, a finalement été conclu en juin dernier – huit mois après que le tribunal de Strasbourg a statué en faveur de Baralija et donné à la Bosnie six mois pour modifier ses lois électorales. un vote peut avoir lieu à Mostar.

Mostar est divisée en deux par une rivière. Pendant la guerre, les Croates se sont déplacés vers l’ouest et les musulmans vers l’est. Depuis la fin des combats, la ville a eu deux bureaux de poste, deux fournisseurs d’électricité et d’eau, deux réseaux téléphoniques, deux hôpitaux publics et plus – un poste en ruine pour chaque groupe ethnique.

Dimanche, plusieurs petits partis multiethniques se disputeront des sièges au conseil municipal après avoir fait campagne sur les questions de pain et de beurre. Mais les partis nationalistes HDZ et SDA espèrent que, parmi eux, ils obtiendront une majorité des deux tiers au conseil et garderont leur emprise sur le pouvoir.

Tout en reconnaissant que les nationalistes ont des armées d’électeurs fidèles qu’ils mobilisent en attisant la méfiance ethnique, les candidats non nationalistes à Mostar espèrent que les 12 dernières années ont montré que ces deux partis sont trop corrompus et incompétents.

«Je pense que beaucoup de gens ont finalement réalisé que les intérêts ethniques et abstraits n’ont aucun sens alors que leurs enfants quittent (Mostar) en masse à la recherche d’emplois décents et d’une vie décente» ailleurs en Europe, a déclaré Amna Popovac, candidate de la multi- Parti de la plate-forme ethnique pour le progrès.

Les nationalistes promettent maintenant de résoudre les nombreux problèmes de la ville comme si «les Martiens et non eux dirigeaient Mostar, sans contrôle, depuis 12 ans», a-t-elle ajouté.

Le nom de Miljan Rupar figurera également sur le bulletin de vote. L’homme de 35 ans, candidat du Parti social-démocrate multiethnique, a décidé de se lancer dans la politique après avoir réalisé que plus de 38 amis et parents, dont sa sœur, avaient quitté Mostar «pour de bon» à la recherche. d’une vie meilleure à l’étranger.

Rupar veut que sa ville soit tournée vers l’avenir, tout comme l’école internationale où il enseigne la physique, la filiale du United World College de Mostar. L’école est l’une des 17 écoles du monde et dirigée par un mouvement fondé en 1962 dans le but de surmonter les divisions de la guerre froide en amenant des jeunes très performants de partout à vivre et à apprendre ensemble.

«Lorsque je rentre dans la salle de classe ou que j’assiste à notre assemblée bihebdomadaire et que je vois des étudiants et des enseignants du monde entier, y compris de diverses régions de Bosnie-Herzégovine, qui partagent les mêmes valeurs et objectifs, cela me donne de l’espoir», a-t-il déclaré. .

Le journaliste politique Faruk Kajtaz pense cependant que l’espoir pourrait se révéler perfide dans la ville divisée, malgré les griefs bien justifiés des électeurs locaux. Il note que non seulement Mostar, mais toute la Bosnie a longtemps été fragmentée politiquement et administrativement selon des critères ethniques.

«On attend peut-être trop de la population de Mostar», dit-il. «(Mais) le simple fait que les citoyens de Mostar auront enfin la chance de voter pour leurs législateurs locaux est en soi une grande victoire pour la démocratie.