Grande vente de bouteilles : achetez un produit de beauté Sally, obtenez-en un à 50 % de réduction

Sally Beauty organise à nouveau sa grande vente de bouteilles où vous pouvez obtenir une offre BOGO pour , ce qui en fait une excellente occasion d’obtenir un combo shampooing et revitalisant. De plus, cette offre contient tout ce dont vous avez besoin pour protéger vos cheveux, du lissage aux produits sans danger pour la couleur.

Il y a plus de 100 articles en vente, avec des prix à partir de 4 $. Les fans de soins capillaires trouveront la plupart des produits de marques telles que Silk Elements, Ion, Eva NYC et Proclaim.

L’une de mes marques préférées de shampoing et d’après-shampooing est OGX. En ce moment, vous pouvez obtenir le pour 17 $, et vous pouvez obtenir le pour seulement 8 $ avec l’offre BOGO. Ce que j’aime dans ce shampooing et ce revitalisant, c’est qu’ils renforcent mes cheveux et sentent bon. OGX est l’une des marques que j’achète lorsque je n’ai plus de produits coûteux.

Comme pour les autres marques les mieux notées, est de 18 $, et le est de 9 $ avec l’offre BOGO. Ce combo shampooing et revitalisant peut nettoyer en douceur vos cheveux et s’assurer que la couleur que vous avez teinte reste éclatante. C’est le type de shampoing et d’après-shampooing que vous utiliseriez si vous avez les cheveux très secs, abîmés ou colorés.

Si vous êtes un fan des produits à valeur générique, vous trouverez environ 10 articles en vente. Ce qui rend ces produits particuliers agréables, c’est qu’ils sont tous des dupes, ce qui vous fera économiser de l’argent tout en vous offrant de la qualité. Par example, est un dupe du shampooing spécial Paul Mitchell Tea Tree. Les deux shampooings pèsent 33,8 onces, mais un seul coûte 20 $.

D’autres dupes incluent ce 18 $ , qui est comparé au revitalisant hydratant Nexxus Humectress. Et ce baume revitalisant est un dupe de aussi pour 18 $.

Il existe plusieurs offres de soins capillaires qui vous permettront d’économiser de l’argent au fil du temps. Dirigez-vous vers aujourd’hui pour la totalité de la vente.