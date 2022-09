Grande surprise de Ponniyin Selvan: Kamal Haasan, Anil Kapoor et d’autres stars font partie de Chiyaan Vikram-Aishwarya Rai Bachchan vedette

Ponniyin Selvan Partie 1 est l’un des films les plus attendus de l’année. Les stars du cinéma tamoul Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthiet Tricha dans les rôles principaux. Le teaser du film est sorti il ​​y a quelques jours, et il a reçu une excellente réponse. Maintenant, tout le monde attend avec impatience la bande-annonce du film qui sera lancée aujourd’hui lors d’un grand événement à Chennai. Ponniyin Selvan est tourné en tamoul, mais il sera doublé et publié dans différentes langues comme l’hindi, le malayalam, le télougou et le kannada.

Ponniyin Selvan a fait les gros titres de l’actualité du divertissement ces derniers jours. Récemment, les réalisateurs ont révélé que Kamal Haasan, Anil Kapoor, Rana Daggubati, Prithviraj Sukumaran et Jayant Kaikini faisaient également partie du film. Eh bien, avant que vous ne commenciez tous à penser à ces acteurs ayant des camées dans le film, laissez-nous vous dire que ces stars ont donné leur voix à la bande-annonce du film. Découvrez le tweet des créateurs ci-dessous

Aujourd’hui, les fabricants lanceront la bande-annonce ainsi que l’audio. La musique de Ponniyin Selvan est composée par AR Rahman et tout le monde attend avec impatience les chansons du film. Mani Ratnam et AR Rahman ont toujours créé de la bonne musique ensemble, et les attentes vis-à-vis des chansons de PS: 1 sont également assez élevées.

Réalisé par Mani Ratnam, Ponniyin Selvan devrait sortir le 30 septembre 2022. La version hindi du film fera face à la concurrence au box-office avec Hrithik Roshan et Saif Ali Khan vedette Vikram Vedha. Cependant, cette année, nous avons vu que de nombreux films doublés du Sud ont bien performé au box-office. De plus, avec Aishwarya Rai Bachchan en tête, le film attirera un public sur les marchés hindi.