Grande semaine de revenus avec les rapports Snowflake et Toll Brothers

Il s’attend à ce que le bitcoin et les autres pièces spéculatives restent au premier plan des préoccupations, et que les fortes baisses observées sur les marchés de la cryptographie pèseront sur les actions. Cela pourrait créer des opportunités d’achat pour les investisseurs en actions à mesure qu’une nouvelle semaine de bénéfices s’achèvera.

Meilleur achat

Publication des résultats du T1: 7 h; conférence téléphonique: 8 h

BPA projeté: 1,36 USD

Revenus projetés: 10,32 milliards de dollars

Dollar général

Publication des résultats du T1: à déterminer; conférence téléphonique: 10 h

BPA projeté: 2,13 $

Revenus projetés: 8,16 milliards de dollars

Arbre à dollar

Publication des résultats du premier trimestre 2021: à déterminer; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 1,40 $

Revenus projetés: 6,4 milliards de dollars

« J’aime les trois et je pense que ce sont de bons jeux de relance, mais leurs actions sont devenues extrêmement controversées et je ne me soucie pas vraiment de la controverse », a déclaré Cramer. « Il existe des moyens plus simples de gagner de l’argent. »

Medtronic

Publication des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021: 6 h 45; conférence téléphonique: 8 h

BPA projeté: 1,42 USD

Revenus projetés: 8,14 milliards de dollars

« Je parie qu’ils rapportent un nombre stellaire parce que ses dispositifs médicaux sont installés en nombre record après la pandémie », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de demandes refoulées de la part des personnes qui ont retardé la chirurgie jusqu’à ce qu’elles puissent se faire vacciner. »

Écart

Publication des résultats du premier trimestre: 16 h 15; conférence téléphonique: 17 h

Pertes projetées par action: 6 cents

Revenus projetés: 3,41 milliards de dollars

« Gap est de retour, quelque chose que vous pouvez dire si vous visitez leurs magasins: des prix nets, propres et raisonnables », a déclaré l’hôte.

Beauté Ulta

Publication des résultats du premier trimestre 2021: après bourse; conférence téléphonique: 16h30

BPA projeté: 1,95 $

Revenus projetés: 1,65 milliard de dollars

« Ulta est un grand gagnant une fois que tout le monde peut enlever son masque », a-t-il déclaré.

Costco

Publication des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021: 16 h 15; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 2,31 $

Revenus projetés: 43,64 milliards de dollars

«Costco a tendance à se précipiter dans le trimestre, puis à vendre immédiatement même si les chiffres sont excellents. Peu importe ce qu’ils impriment», a déclaré Cramer. «J’adore Costco le magasin, j’adore Costco le stock… mais vous ne voulez pas l’acheter avant d’avoir vu les résultats – laissez celui-ci venir à vous.

Salesforce

Publication des résultats du T1 2022: après bourse; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 88 cents

Revenus projetés: 5,89 milliards de dollars

« Salesforce a signalé un barnburner la dernière fois et personne ne semblait s’en soucier, peut-être parce qu’ils doivent encore clôturer l’acquisition de Slack », a-t-il déclaré.

Dell

Publication des résultats du premier trimestre 2022: 17h30; conférence téléphonique: 17h30

BPA projeté: 1,71 $

Revenus projetés: 23,80 milliards de dollars

« Vous pouvez l’acheter à l’avance car [CEO] Michael Dell va raconter une histoire fantastique « , a déclaré l’animateur. » Je parie qu’ils auront un trimestre formidable. «