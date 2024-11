Grande révélation d’un employé de Walmart sur la mort d’un adolescent d’origine indienne au four

Gursimran Kaur était au magasin avec sa mère

Quelques jours après qu’une femme d’origine indienne a été retrouvée morte dans un four de plain-pied du rayon boulangerie d’un magasin Walmart au Canada, une employée a déclaré qu’elle pensait que la jeune femme de 19 ans avait été jetée dans le four par une autre personne.

Gursimran Kaur a été retrouvée morte dans l’un des appareils électroménagers d’un supermarché à Halifax le 19 octobre. Selon certaines informations, elle aurait été retrouvée carbonisée par sa mère, qui travaillait également au magasin au cours des deux dernières années.

La semaine dernière, la police a déclaré que l’enquête n’avait pas encore atteint un point où la « cause et les modalités » du décès avaient été confirmées.

« L’enquête est complexe et implique plusieurs agences partenaires. Une enquête de cette nature peut prendre beaucoup de temps », a déclaré la police régionale d’Halifax.

Cependant, les employés de Walmart ont suggéré qu’elle avait été enfermée dans un four de plain-pied et « cuite à mort ».

Dans une vidéo sur TikTok, Chris Breezie, une collègue, a déclaré que le four qu’elle utilisait lorsqu’elle travaillait chez Walmart s’allumait de l’extérieur et que la poignée de porte était « vraiment difficile » à ouvrir. Le miroir rapporté mercredi.

Voici une démonstration d’employés de Walmart montrant comment Gursimran Kaur, 19 ans, n’aurait PAS PU s’enfermer dans le four d’un magasin Walmart de Nouvelle-Écosse.

Les médias, la police canadienne et Walmart font exactement ce que les médias, la police et Crown Plaza ont fait à Kenneka Jenkins. #Couvrirpic.twitter.com/VYYOcBZL5s — Cₕₑᵣₑₗₗₑ bₑ ₜₐₗₖᵢₙ ₛₕᵢₜ ! 🏴🇲🇽 🇺🇸 (@DFiosa) 28 octobre 2024

« Je ne sais même pas si j’aurais ma place ici », a déclaré Breezie, qui affirmait mesurer 1,70 mètre, tout en démontrant le fonctionnement du four chez Walmart. « Je devrais m’accroupir pour entrer. »

Elle a souligné qu’il y avait un loquet d’urgence situé à l’intérieur du four et qu’aucune tâche n’exigeait qu’un travailleur entre physiquement dans le four.

« Je ne serais jamais ici, que je nettoie ou non », a-t-elle déclaré.

Breezie a affirmé que pour verrouiller le four, vous devez « pousser » le loquet « de toutes vos forces ».

« Il n’est pas possible que quelqu’un puisse s’enfermer là-dedans », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Elle a déclaré qu’elle pensait que Gursimran Kaur avait été jeté dans le four par une deuxième personne.

Selon The Mirror, une autre employée, Mary, a déclaré que cela « n’a aucun sens » car la porte ne se ferme pas d’elle-même.

« Il est conçu pour ne pas faire ça. Il faut le pousser, entendre le clic », a-t-elle déclaré.

« Je n’essaie pas de théoriser ou de former un complot, c’est juste difficile de comprendre quand les fours de boulangerie de Walmart sont si sûrs à utiliser », a-t-elle ajouté.

Un ordre d’arrêt des travaux a été émis pour la boulangerie et « une pièce d’équipement » au magasin Walmart.

Dans un communiqué, Walmart Canada a déclaré que l’entreprise avait le cœur brisé et que ses pensées allaient à la famille de la femme.