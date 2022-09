Grande révélation: Biden aidera à dévoiler le portrait d’Obama à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Cela fait plus d’une décennie que le président Barack Obama et son épouse, Michelle, ont accueilli à nouveau George W. Bush et son épouse, Laura, pour le dévoilement de leurs portraits de la Maison Blanche, dans le cadre d’une tradition bien-aimée de Washington qui, pour décennies ont réussi à transcender la politique partisane.

Le président Joe Biden et son épouse, Jill, sont sur le point de faire revivre ce rituel – après un écart gênant et anormal dans les années Trump – lorsqu’ils accueillent les Obamas mercredi pour la grande révélation de leurs portraits devant des dizaines d’amis, famille et Personnel.

Les peintures d’Obama ne ressembleront à aucune de la collection de portraits de la Maison Blanche à laquelle elles seront ajoutées. Ils ont été le premier président noir et la première dame des États-Unis.

La cérémonie marquera également la première visite de Michelle Obama à la Maison Blanche depuis la fin de la présidence d’Obama en janvier 2017, et seulement la deuxième visite de Barack Obama. Il était à la Maison Blanche en avril pour marquer le 12e anniversaire de la loi sur les soins de santé qu’il a signée en 2010.

Les cérémonies de portraits donnent souvent aux anciens présidents l’occasion de montrer leur timing comique.

« Je suis heureux que mon portrait apporte une symétrie intéressante à la collection de la Maison Blanche. Cela commence et se termine maintenant avec un George W », a plaisanté Bush lors de sa cérémonie en 2012.

Bill Clinton a plaisanté en 2004 en disant que “la plupart du temps, jusqu’à ce que votre photo soit accrochée comme ça, les seuls artistes qui vous dessinent sont des dessinateurs”.

La tradition récente, quelle que soit l’affiliation au parti, veut que le président actuel accueille chaleureusement son prédécesseur immédiat pour le dévoilement – comme Clinton l’a fait pour George HW Bush, George W. Bush l’a fait pour Clinton et Obama l’a fait pour le jeune Bush.

Puis il y a eu une pause inexpliquée lorsque Donald Trump n’a pas accueilli Obama.

Deux porte-parole de Trump n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique sur l’absence de cérémonie pour Obama et sur la question de savoir si des artistes travaillent sur des portraits de Trump et de l’ancienne première dame Melania Trump.

La collection de portraits de la Maison Blanche commence avec George Washington, le premier président américain. Le Congrès a acheté son portrait.

D’autres portraits des premiers présidents et premières dames sont souvent venus à la Maison Blanche en cadeau. Depuis le milieu du siècle dernier, la White House Historical Association a payé pour les peintures.

Les premiers portraits financés par l’association étaient ceux de Lyndon Johnson et Lady Bird Johnson, et John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy, a déclaré Stewart McLaurin, président de l’organisation privée à but non lucratif créée par la première dame Kennedy.

Avant que les présidents et les premières dames ne quittent leurs fonctions, l’association explique le processus de portrait. L’ancien président et la première dame choisissent l’artiste ou les artistes et offrent des conseils sur la façon dont ils veulent être représentés.

“Cela implique vraiment la façon dont ce président et cette première dame se voient”, a déclaré McLaurin dans une interview avec l’Associated Press.

La collection comprend un portrait emblématique en pied de Washington qui orne la East Room. C’est le seul élément encore à la Maison Blanche qui se trouvait dans le manoir exécutif en novembre 1800 lorsque John Adams et Abigail Adams sont devenus le premier président et la première dame à vivre à la Maison Blanche.

Des années plus tard, la première dame Dolley Madison a sauvé le portrait de Washington de Gilbert Stuart d’une ruine presque certaine. Elle a demandé au personnel de la Maison Blanche de le sortir de la ville avant que les forces britanniques ne brûlent le manoir en 1814. Le tableau a été entreposé jusqu’à ce que la Maison Blanche soit reconstruite.

Les portraits du président et de la première dame sont vus par des millions de visiteurs de la Maison Blanche, bien que tous ne soient pas exposés. Certains sont en cours de conservation ou sont entreposés.

Ceux qui sont exposés alignent les couloirs et les pièces des espaces publics du manoir, tels que le rez-de-chaussée et ses salles Vermeil et Chine, et l’étage d’État un niveau au-dessus, qui comprend les célèbres salles vertes, bleues et rouges, la salle Est et salle à manger d’État.

Des portraits de Mamie Eisenhower, Pat Nixon, Lady Bird Johnson et Lou Henry Hoover ornent la salle Vermeil, ainsi qu’une image en pied de Jacqueline Kennedy. Le portrait de Michelle Obama rejoindra probablement Barbara Bush, Hillary Clinton et Laura Bush dans le couloir du rez-de-chaussée.

Le couloir du State Floor situé à un étage au-dessus présente les présidents récents : John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter, Ronald Reagan et George HW Bush. Le portrait de Gerald Ford et la ressemblance de Richard Nixon – le seul président à démissionner de ses fonctions – sont exposés sur le grand escalier menant aux quartiers d’habitation privés au deuxième étage.

Les images des anciens présidents se déplacent dans la Maison Blanche, en fonction de leur position auprès des occupants actuels. Ronald Reagan, par exemple, a fait sortir Thomas Jefferson et Harry S. Truman de la salle du Cabinet et a échangé Dwight Eisenhower et Calvin Coolidge.

Sous l’ère Clinton, les portraits de Richard Nixon et Reagan, idoles du Parti républicain, ont perdu leur place de vitrine dans le Grand Foyer et ont été remplacés par des images de Franklin D. Roosevelt et Truman, héros des démocrates. Nancy Reagan a temporairement déplacé Eleanor Roosevelt vers une place de choix dans la salle Est en 1984 pour marquer le centenaire de sa naissance.

L’un des endroits les plus importants pour un portrait se trouve au-dessus du manteau de la salle à manger d’État et il a été occupé pendant des décennies par une peinture d’Abraham Lincoln assis, la main soutenant son menton. Il y a été placé par Franklin Roosevelt.

Les portraits de Bill Clinton et de George W. Bush sont accrochés sur des murs opposés dans le Grand Foyer.

Clinton serait déplacé pour faire place à Barack Obama si la Maison Blanche s’en tenait à la tradition et y gardait les deux derniers occupants du bureau ovale, a déclaré McLaurin.

“C’est à la Maison Blanche, aux conservateurs”, a-t-il dit.

L’association, qui est financée par des dons privés et la vente de livres et une décoration de Noël annuelle de la Maison Blanche, maintient le prix du portrait bien en dessous de la valeur marchande en raison de «l’honneur extraordinaire» qu’un artiste tire d’avoir «son œuvre d’art suspendue perpétuellement dans la Maison Blanche », a déclaré McLaurin.

Les détails sur les portraits des Obama resteront secrets jusqu’à mercredi.

Biden sera le rare président à accueillir un ancien patron pour le dévoilement; il était le vice-président d’Obama. George HW Bush, qui a tenu la cérémonie de Ronald Reagan, était le numéro 2 de Reagan.

Betty Monkman, une ancienne conservatrice de la Maison Blanche, a déclaré lors d’un podcast de 2017 pour la White House Historical Association que la cérémonie était une “déclaration de générosité” du président et de la première dame. “C’est un moment très chaleureux et agréable.”

Les portraits de la Maison Blanche sont l’un des deux ensembles de portraits de présidents et de premières dames. La National Portrait Gallery, un musée du Smithsonian, conserve sa propre collection et ces portraits sont dévoilés devant le couple de la Maison Blanche. Les Obama ont dévoilé leurs portraits de musée en février 2018.

Linda St. Thomas, porte-parole en chef de la Smithsonian Institution, a déclaré dans un e-mail qu’un don de 650 000 dollars en juillet de Save America, le comité d’action politique de Trump, était destiné aux portraits du couple au musée. Deux artistes ont été mandatés, un pour chaque tableau, et les travaux ont commencé, a déclaré St. Thomas.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press