Grande réouverture de la 100 Street Celebration

Nous célébrons l’achèvement des 5 phases du projet de corridor de la 100e rue le samedi 28 septembre de 11 h à 13 h. Rejoignez-nous pour un barbecue communautaire gratuit et de la musique en direct dans l’espace vert de la 100e rue/100e avenue.

Nous prévoyons également une tournée des entreprises locales avec des prix à gagner ! En visitant les entreprises participantes et en scannant le code QR de l’événement, vous serez inscrit pour gagner. Plus vous visiterez d’entreprises, plus vous recevrez de participations.