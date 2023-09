Grande Muraille de Chine : deux ouvriers arrêtés après avoir creusé un trou pour un raccourci causant des « dommages irréversibles » | Nouvelles du monde

Deux ouvriers du bâtiment ont été arrêtés par la police en Chine pour avoir endommagé une section de la Grande Muraille.

La police du comté de Youyo, dans la province du Shanxi, a déclaré que les suspects avaient utilisé une pelle pour créer un raccourci vers ce monument emblématique.

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré lundi que les deux hommes avaient causé des « dommages irréversibles ».

La Grande Muraille est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et s’étend sur plus de 5 000 milles. Sa construction a commencé au 3ème siècle avant JC pour dissuader les envahisseurs étrangers et s’est poursuivie pendant des siècles.

La partie du mur concernée remonte à la dynastie Ming, 1368-1644.

Les images de la télévision d’État chinoise ont montré les conséquences de la scène : une grande brèche dans ce qui semblait être l’ancienne structure.

La police a été alertée de l’incident le 24 août, a rapporté le China Daily, et a suivi les traces de machines sur la route poussiéreuse menant au comté de Horinger où elle a localisé les deux suspects qui avaient été engagés pour travailler sur un projet de construction à proximité.

Un homme et une femme ont été arrêtés, selon le journal citant le Bureau des reliques culturelles du Shanxi.

L’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie, ont rapporté les médias officiels.