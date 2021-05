Grande mise à jour à venir sur la gamme Galaxy S10 sur T-Mobile

La tête haute, Galaxy S10 propriétaires familiaux sur T-Mobile. Cette semaine, Samsung et T-Mobile expédient le Mars (pas d’avril) correctif de sécurité plus une mise à jour One 3.1 pour vos appareils. Oui, cela signifie que vous êtes les propriétaires de Galaxy S10, Galaxy S10 + et Galaxy S10e.

Pour autant que nous puissions le dire, il s’agit d’une mise à jour similaire qui a été déployée sur d’autres variantes du Galaxy S10 en mars et avril. Nous ne savons pas s’il y a eu un retard avec les variantes de T-Mobile, mais selon le journal des modifications, il s’agit bien de la mise à jour One UI 3.1. Cela signifie que les propriétaires trouveront une prise unique améliorée, une gomme d’objet, un enregistrement multi-micro, une protection oculaire confortable, ainsi que d’autres modifications. Pour un aperçu de One UI 3.1, veuillez lire notre critique du Galaxy S21 Ultra. Il y a toute une section qui lui est consacrée.

Une fois mis à jour, les propriétaires de S10 auront le numéro de version du logiciel G973USQU5GUCG, S10 + aura G975USQU5GUCG, et le Galaxy S10e aura G970USQU5GUCG.

Ayez à lui.

