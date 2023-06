Grande finale de Netball Super League: Everitt, le skipper de London Pulse, savoure une opportunité passionnante pour un «groupe spécial» | Nouvelles du netball

Zara Everitt a qualifié London Pulse d’équipe de joueurs « spéciale »

La skipper de London Pulse, Zara Everitt, a salué « l’opportunité passionnante » qui attend une équipe « spéciale » avant la grande finale de la Netball Super League de dimanche contre Loughborough Lightning, en direct sur Sports du ciel.

Pulse a réservé un voyage inaugural pour la Grande Finale après une impressionnante victoire 55-42 sur Surrey Storm vendredi.

Storm détenait un avantage d’un but après le premier quart-temps, seulement pour que Pulse réponde fortement devant une grande foule à la Copper Box Arena pour ouvrir une avance de 25-23 à la mi-temps.

Pulse a pris l’élan au troisième quart et a vu son avantage augmenter à un coussin de 11 buts, Storm – qui a perdu les deux matches contre ses adversaires londoniens en saison régulière – se retrouvant à 10 derrière avant le dernier quart.

Regardez les faits saillants alors que London Pulse bat Surrey Storm pour réserver une première place à la grande finale de la Super League

Storm a répondu résolument au cours des 15 dernières minutes, bien qu’il n’ait jamais été près de renverser le déficit important, les leaders de la ligue Pulse voyant la victoire pour assurer leur place dans la finale de la saison de dimanche.

« C’est une opportunité vraiment excitante pour nous tous, et pas une position que beaucoup d’entre nous ont déjà occupée », a déclaré Everitt aux médias.

« Nous sommes juste ravis de profiter de l’expérience et de montrer ce que nous avons en tant qu’équipe et j’espère que nous pourrons soulever le trophée à la fin de la journée.

« Ce serait un exploit incroyable pour toute l’équipe de soulever ce trophée, nous avons un tel mélange de jeunesse et d’expérience, c’est ce qui nous rend spéciaux. »

Pulse n’a subi que sa deuxième défaite de la saison contre les Saracens Mavericks lundi, mais a montré peu de signes de ce résultat qui les a fait perdre leur rythme.

La défenseuse de but Funmi Fadoju était une fois de plus la star du spectacle, produisant 19 déviations alléchantes pour remporter le titre de joueuse du match tandis qu’Olivia Tchine et Berri Neil se sont bien combinées dans le cercle.

Le directeur du netball de London Pulse dit que Funmi Fadoju était géniale après son impressionnante démonstration

Everitt a expliqué que la défaite de lundi était peut-être le bon signal d’alarme avant le plus gros week-end de leur saison.

« Le message à la mi-temps était simplement de s’en tenir à la tâche », a-t-elle ajouté. « Nous avons recommencé à jouer à notre propre marque de netball, ce qui nous a un peu manqué lundi, et nous avons eu la motivation de lundi pour vraiment continuer.

Regardez les faits saillants alors que le Loughborough Lightning a réservé sa place à la Grande Finale avec une victoire sur le Manchester Thunder

« C’était bien de se débarrasser de toute complaisance, si nous en avions, et de nous rappeler vraiment que nous devons travailler dur pendant 60 minutes si nous voulons battre n’importe quelle équipe de cette ligue. »

