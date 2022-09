Grande finale de Khatron Ke Khiladi 12 : Kanika Mann est éliminée, Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Faisu, Mohit Malik et Tushar Kalia dans la course – qui remportera le trophée ?

La saison 12 de Khatron Ke Khiladi est prête à atteindre sa grande finale demain 25 septembre. L’animateur Rohit Shetty accueille Rajiv Adatia dans l’émission et dit aux candidats qu’il est le quotient de divertissement. Plus tard, Rohit félicite tous les concurrents pour avoir atteint la finale. Il dit à Rubina Dilaik d’embrasser le serpent, la grenouille et le caméléon. Plus tard, Rohit présente la première tâche à ses concurrents et défie Rubina, Mohit et Kanika. Rubina est la première candidate à commencer la tâche. Rubina réussit la première grande tâche finale comme une pro et gagne le cœur de l’hôte Rohit avec sa fabuleuse performance. Mohit passe ensuite et dédie la tâche à son fils. Il termine la tâche et plus tard Rohit appelle Kanika pour la première tâche. Kanika a peur en exécutant la tâche et a peur. Rohit annonce les résultats en disant que Rubina a terminé la tâche en 4 minutes et 20 secondes, tandis que Mohit l’a fait en 6 minutes et 40 secondes, Kanika a terminé la tâche en 11 minutes et 15 secondes. Kanika a peur du phanda, tandis que Rubina-Mohit atteint la finale.

Rohit confie une tâche amusante à Rajiv et lui dit de dire le sens des phrases en hindi et de les utiliser dans des phrases. Rajiv échoue lamentablement et divertit tout le monde avec ses one-liners. Rohit confie une tâche nouvelle et intéressante à Jannat, Faisu et Tushar. Il leur dit de ramasser les noix de coco de l’arbre et de les ramasser dans un panier qui est conservé dans la piscine. Faisal va d’abord accomplir la tâche et il est gravement blessé. Rohit et d’autres concurrents sont choqués après sa blessure. Faisal récupère 4 noix de coco et dit plus tard à Rohit qu’il ne peut rien voir. Rohit l’envoie pour un examen et appelle plus tard Tushar pour la tâche. Il récupère 3 noix de coco et plus tard, Rohit dit à Jannat d’accomplir la tâche. Jannat dit à Faisu qu’elle ne sera pas en mesure de terminer la tâche et qu’elle a peur lorsqu’elle va se produire. Rajiv, Tushar, Rubina, Mohit félicitent Jannat pour sa performance exceptionnelle. Jannat obtient le phanda de la peur et entre dans la zone de danger avec Kanika.

Kanika et Jannat se préparent à effectuer la cascade d’élimination. Jannat termine la tâche en 8 minutes 45 tâche, tandis que Kanika supprime un seul drapeau et le temps se termine. Kanika est éliminée tandis que Jannat, Faisal, Mohit, Rubina et Tushar se lancent dans la course pour remporter le trophée.