Grande disparité de prix – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Le 4 mai, les six stations-service de Yorkville ont vu leur prix fixé à 4,29 $ le gallon selon les applications de surveillance des prix de l’essence Gas Buddy et les Pages Jaunes. Le même jour, il y avait cinq stations-service à Oswego vendant de l’essence de 3,77 $ à 3,79 $ le gallon, soit une différence d’environ 50 cents par gallon. À Plano, l’essence se vendait entre 3,73 $ et 3,78 $ le gallon dans trois stations.

Ce n’est pas la première fois qu’une grande disparité de prix se produit entre Yorkville et les villes voisines.

Si vous avez un problème avec les prix de l’essence à Yorkville comme moi, veuillez appeler le bureau du procureur général de l’Illinois (217-782-1090) ou visitez leur site Web : illinoisattorneygeneral.gov/File-A-Complaint/ et porter plainte.

Patrick Paul Mc Namara

Yorkville