Grande déclaration du chef de l’agence spatiale sur l’atterrissage de Chandrayaan-3

Vikram, l’atterrisseur de la troisième mission lunaire indienne Chandrayaan-3, pourra effectuer un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune le 23 août même si tous les capteurs et deux de ses moteurs ne fonctionnent pas, a déclaré mardi le président de l’ISRO, S Somanath. .

L’ensemble de la conception de l’atterrisseur ‘Vikram’ a été réalisé de manière à garantir qu’il serait capable de gérer les pannes, a déclaré M. Somanath lors d’une conférence sur ‘Chandrayaan-3 : Bharat’s Pride Space Mission’, organisée par le non- organisation à but lucratif Disha Bharat.

« Si tout échoue, si tous les capteurs échouent, rien ne fonctionne, il (Vikram) fera quand même un atterrissage. C’est ainsi qu’il a été conçu, à condition que le système de propulsion fonctionne bien », a déclaré M. Somanath.

Chandrayaan-3 a explosé dans l’espace le 14 juillet et est entré en orbite lunaire le 5 août. Il y aura trois autres manœuvres de désorbitation – des exercices pour le rapprocher de la Lune afin que Vikram atterrisse à la surface de la Lune le 23 août.

Ces manœuvres de désorbitation seront effectuées les 9, 14 et 16 août jusqu’à ce que son orbite se réduise à 100 km x 100 km de la Lune, a déclaré M. Somanath.

Un exercice de séparation du module de propulsion de l’atterrisseur sera repris par la suite, peu après le « déboost » de l’atterrisseur, un processus qui ralentit l’engin. Il sera suivi d’un atterrissage sur la surface lunaire le 23 août, a-t-il expliqué.

« Nous nous sommes également assurés que si deux des moteurs (de Vikram) ne fonctionnent pas cette fois-ci également, il pourra toujours atterrir », a déclaré le président de l’ISRO.

« Ainsi, toute la conception a été faite pour s’assurer qu’il (Vikram) devrait être capable de gérer de nombreuses pannes, à condition que les algorithmes fonctionnent correctement », a-t-il ajouté.

Selon lui, le plus grand défi auquel l’équipe de l’ISRO est confrontée est de faire atterrir verticalement un « Vikram » horizontal sur la surface lunaire.

M. Somanath a déclaré qu’une fois l’atterrisseur séparé de l’orbiteur, il se déplacera horizontalement. Grâce à une série de manœuvres, il sera amené à une position verticale afin d’atterrir en toute sécurité sur la Lune.

Cet exercice est crucial, car l’ISRO n’a pas réussi à faire atterrir son atterrisseur en toute sécurité sur la surface de la Lune lors de la mission Chandrayaan-2.

« La possibilité de passer de la direction horizontale à la direction verticale est l’astuce que nous devons jouer ici. Ici seulement nous avons eu le problème la dernière fois », a souligné M. Somanath.

Le défi est également de s’assurer que le carburant consommé est moindre, que les calculs de distance sont corrects et que tous les algorithmes fonctionnent correctement, a déclaré le chef de l’ISRO.

Cependant, l’équipe de l’ISRO a cette fois pris des dispositions pour s’assurer que Vikram tente d’acquérir une propriété même s’il y a des variations dans les calculs, a expliqué M. Somanath.

Selon lui, l’atterrisseur aura quatre charges utiles : L’expérience thermo-physique de surface de Chandra (ChaSTE) effectuera les mesures des propriétés thermiques de la surface lunaire près de la région polaire.

La charge utile RAMBHA-LP mesurera la densité du plasma près de la surface (ions et électrons) et ses variations dans le temps ; Laser Retroreflector Array de la NASA pour une mesure précise du positionnement de l’atterrisseur sur la surface lunaire par les futurs orbiteurs ; et instrument pour l’activité sismique lunaire.

Le rover nommé « Pragyan » aura trois charges utiles : Le spectroscope à claquage induit par laser (LIBS) déterminera la composition élémentaire du sol lunaire et des roches autour du site d’atterrissage lunaire.

La charge utile du spectromètre à rayons X à particules alpha (APXS) dérivera la composition chimique et déduira la composition minéralogique pour améliorer encore notre compréhension de la surface lunaire.

La spectro-polarimétrie de la planète Terre habitable (SHAPE) est une charge utile expérimentale à Pragyan pour étudier la signature spectro-polarimétrique de la planète Terre habitable dans la gamme de longueurs d’onde du proche infrarouge (NIR).

