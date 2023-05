Grande décision sur Go First aujourd’hui, les bailleurs à la recherche d’avions craignent l’impact

Le sort du quatrième transporteur du pays, Go Airlines (India) Ltd et de ses 7 000 employés, devrait être décidé mercredi, dans le cadre d’un plaidoyer de faillite qui aura également des implications majeures pour les bailleurs étrangers qui tentent de reprendre possession des avions.

Le transporteur à bas prix, récemment rebaptisé Go First, a déclaré que sa crise financière avait été déclenchée par des moteurs Pratt & Whitney « défectueux » qui ont immobilisé environ la moitié de ses 54 Airbus A320neo. Le fabricant de moteurs américain, qui fait partie de Raytheon Technologies, a qualifié ces allégations sans preuves.

Si le tribunal admet le plaidoyer de Go First, cela conduira à la nomination d’un nouveau professionnel de la résolution qui prendra la direction de la relance de la compagnie aérienne dirigée par Wadia Group. Une décision est attendue à 10h30. (0500 GMT), avec Go First largement attendu pour réussir.

C’est la première fois qu’une compagnie aérienne indienne demande volontairement la protection contre la faillite pour renégocier ses contrats et ses dettes.

Cette décision sans précédent pourrait compliquer les efforts de reprise de possession des bailleurs, qui ont déposé ces derniers jours des demandes auprès du régulateur de l’aviation pour le retour d’environ 40 avions Go First en raison de paiements de location manqués.

Ils sont désormais confrontés à un obstacle majeur, car la loi interdit tout recouvrement de ce type une fois qu’une procédure de mise en faillite est engagée pour une entreprise, ont déclaré des avocats et des sources du secteur.

Le centre a permis aux loueurs de reprendre plus facilement les avions en cas de défaut de paiement des compagnies aériennes après avoir adhéré à un traité international connu sous le nom de Convention du Cap.

Mais l’absence d’une législation appropriée pour faire appliquer le traité signifie que la loi sur la faillite remplacera les demandes de reprise de possession des bailleurs, ont déclaré les avocats.

« Les bailleurs doivent être très, très inquiets en ce moment. Les demandes de reprise de possession n’auront aucune conséquence si le processus d’insolvabilité et de faillite se déclenche », a déclaré Abhirup Dasgupta, associé chez HSA Advocates, spécialisé dans le droit de l’insolvabilité mais n’est pas impliqué dans le Go Première affaire.

Deux sources de l’industrie conseillant certains bailleurs ont déclaré qu’il y avait de grandes inquiétudes quant au fait que la faillite de Go First pourrait les forcer à déclencher un litige interminable pour faire valoir leurs droits de reprendre possession des avions.

Les bailleurs craignent de voir leurs actifs bloqués dans le pays sans aucune clarté sur la reprise de possession, a déclaré l’une des sources, ajoutant que cela pourrait entraîner des taux de location plus élevés pour les compagnies aériennes à l’avenir compte tenu des risques.

Les sources de l’industrie n’ont pas pu être nommées car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement de la question.

Les bailleurs de Go First comprennent de grands noms mondiaux tels que Jackson Square Aviation, SMBC Aviation Capital et GY Aviation Leasing de CDB Aviation.

L’échouement de Go First, qui détenait près de 8% de part de marché sur le troisième marché mondial de l’aviation, intervient alors que le Premier ministre Narendra Modi vante l’émergence du pays en tant que puissance aéronautique.

Les plus grands rivaux IndiGo et Air India du groupe Tata élaborent des plans d’expansion majeurs avec des centaines de nouveaux avions en commande alors que les voyages aériens intérieurs dépassent les niveaux d’avant la pandémie.

Certains des bailleurs ont entamé des pourparlers avec IndiGo et Air India pour reprendre les avions de Go First, ont déclaré les deux sources de l’industrie, même s’il n’est pas clair comment la décision du tribunal de mercredi pourrait avoir un impact sur ces négociations.

IndiGo a refusé de commenter. Air India n’a pas immédiatement répondu.

Si Go First s’effondre, il suivrait les autres transporteurs Jet Airways, qui a fait faillite en 2019 et Kingfisher, qui a fait faillite en 2012.

