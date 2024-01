« Grande chute » alors que DeSantis abandonne le New Hampshire

“C’est une grande chute pour quelqu’un qui, il y a un an, semblait être celui qui affronterait Trump”, a déclaré Jon McHenry, vice-président du North Star Opinion Research Group, dont le cabinet a travaillé sur la campagne de gouverneur de DeSantis en 2018.

“C’est le genre de chose que fait une campagne lorsqu’elle dit : ‘Nous allons être détruits ici, alors faisons comme si nous n’avions pas contesté l’État'”, a-t-il ajouté.

Le conservatisme de guerre culturelle de DeSantis n’a jamais été un choix naturel pour le New Hampshire, où les indépendants plus modérés qui constituent la plus grande part des électeurs de l’État sont sur le point de jouer un rôle majeur dans les primaires du GOP.

Bien qu’il ait suscité très tôt l’intérêt des militants républicains conservateurs de l’État et qu’il ait battu Trump dans un seul sondage ici à la même époque l’année dernière, ses chiffres dans les sondages étaient déjà en baisse au moment où il a lancé sa campagne en mai et ont maintenant atteint un plancher à un chiffre. .

UN

Enquête de l’Université du Suffolk/Boston Globe/NBC10 Boston publié mercredi a montré DeSantis avec seulement 5 pour cent de soutien, contre 34 pour cent pour Haley et 50 pour cent pour Trump. UN

Sondage Saint Anselme également publié mercredi place DeSantis à 6% de soutien – le même chiffre qu’il est bloqué dans les enquêtes du collège depuis la mi-décembre.

Slater Bayliss, qui fait partie du comité des finances de la campagne DeSantis, a déclaré que la dynamique du concours dans le New Hampshire a changé lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a abandonné parce que ses partisans les plus centristes se tournent principalement vers Haley. En revanche, la campagne DeSantis considère Haley, qui était ambassadrice de l’ONU sous Trump, comme vulnérable dans son État d’origine.

« Le service militaire et le bilan environnemental de DeSantis devraient très bien trouver un écho auprès des électeurs de Caroline du Sud, a déclaré Bayliss, faisant référence au service de DeSantis dans la marine et à son bilan en faveur de la conservation en Floride.

DeSantis a attaqué Haley pour avoir rejeté un « projet de loi sur les toilettes » anti-transgenres et avoir attiré des entreprises chinoises en Caroline du Sud lorsqu’elle était gouverneure. Il l’a également présentée comme une libérale pro-corporative qui capitule devant les donateurs.

Mais

émissions de sondage DeSantis est loin troisième en Caroline du Sud, et il ne lui reste qu’environ un mois pour combler l’écart avant la primaire républicaine du 24 février.

L’annonce des projets de DeSantis en Caroline du Sud était la première

partagé exclusivement avec CBS News et est venu après que les réseaux ont annoncé qu’il n’y aurait pas de débats dans le New Hampshire – annulé après que Haley a déclaré qu’elle ne participerait pas sans Trump. La campagne DeSantis fait pression sur Haley pour qu’elle obtienne de bons résultats dans son État d’origine – en affirmant qu’elle devrait abandonner ses études si elle ne le fait pas.

“Lorsque Nikki Haley ne parviendra pas à gagner son État d’origine, elle aura fini et ce sera une course à deux… Nous ne perdons pas de temps pour mener le combat directement contre Haley sur son terrain”, a déclaré le porte-parole de la campagne DeSantis, Andrew Romeo. » a déclaré dans une mise à jour par courrier électronique distribuée aux journalistes.

La campagne n’a pas indiqué combien d’argent il lui restait, et la date limite pour déposer publiquement des dons n’est pas avant le 31 janvier. Le gouverneur n’ignore pas complètement le New Hampshire et prévoit de revenir vendredi pour plusieurs événements et éventuellement Dimanche.

Un collecteur de fonds de DeSantis, qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement de la stratégie, a déclaré qu’il pensait initialement que DeSantis aurait dû quitter la course après l’Iowa pour sauver la relation avec Trump. Mais la collecte de fonds a également compris la logique de l’approche de la Caroline du Sud, la qualifiant soit de « Je vous salue Marie » pour renverser Haley dans son État d’origine et de transformer la primaire en une course à deux contre Trump, soit de « dernière danse ».

“La raison pour laquelle il reste est de survivre à Haley – et je suis sûr que c’est probablement la logique, qu’il ne veut pas sortir avant elle”, a déclaré la personne. « Celui qui est perçu comme restant le plus longtemps sera perçu comme le premier sur la liste dans quatre ans. »

Mais investir des ressources en Caroline du Sud, comme DeSantis l’a fait dans l’Iowa, augmente également les enjeux pour que DeSantis y réussisse. Au cours du cycle 2016, Trump a dominé l’État lors des primaires et les électeurs ont envoyé un message clair à un autre gouverneur républicain de Floride, Jeb Bush, qu’ils n’étaient pas intéressés par lui.

“S’ils ne gagnent pas la Caroline du Sud, c’est fini”, a déclaré McHenry.

Jason Osborne, un éminent partisan de DeSantis dans le New Hampshire et leader républicain de la Chambre des représentants, a fait valoir qu’il y avait « beaucoup d’opportunités disponibles ici » pour le gouverneur de Floride avec Christie et Vivek Ramaswamy nouvellement éliminés de la course.

“La sagesse conventionnelle dit que les partisans de Christie se tournent vers Nikki Haley”, a déclaré Osborne. Mais « pourquoi s’attendriez-vous à ce que les gens qui étaient avec celui qui attaquait Trump se joignent tout d’un coup à la dame qui transporte l’eau de Trump ?

Mais même parmi les électeurs du New Hampshire envisageant de voter pour DeSantis lors de la primaire de mardi, il était universellement reconnu que ses perspectives dans le New Hampshire sont presque inexistantes.

La nouvelle du départ imminent de DeSantis du New Hampshire circulait déjà alors qu’il montait sur scène dans une salle de concert sur le Seacoast aux côtés d’anciens collègues Reps. Chip Roy (R-Tex.) et Thomas Massié (R-Ky.). Mais le gouverneur n’en a pas parlé.

Et les électeurs l’ont largement ignoré.

Eric Gittings, un républicain d’East Kingston, a déclaré qu’il était tellement impressionné par l’énergie de DeSantis sur la souche qu’il allait rentrer chez lui et emporter le signe de campagne de Haley sur sa pelouse, que le Floridien reste ou non pour faire campagne pour son vote.

Robert Loree, un électeur indépendant de Danville, a rappelé comment l’actuel président Joe Biden s’est enfui du New Hampshire avant la clôture des élections le jour des primaires ici il y a quatre ans.

“Cela a fonctionné pour lui”, a déclaré Lorre. “Je veux dire, ils doivent penser stratégiquement – ​​abandonner le New Hampshire parce qu’ils ne gagneront pas ici de toute façon.”

Bien sûr, Loree, qui a rencontré DeSantis dans les coulisses et a déclaré qu’il avait été « époustouflé » par le gouverneur, fait ici partie du problème de mathématiques de DeSantis.

“J’aime DeSantis”, a déclaré Lorre. “Mais je voterai probablement pour Trump.”