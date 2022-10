Grande chance pour l’Inde de revendiquer le podium de la Coupe du monde FIH, estime l’ancien capitaine Vasudevan Baskaran

L’Inde doit tirer confiance de sa campagne des Jeux olympiques de Tokyo et oublier la déroute lors de la finale des Jeux du Commonwealth pour décrocher un podium lors de la Coupe du monde de hockey masculin de l’année prochaine, estime l’ancien capitaine et entraîneur Vasudevan Baskaran.

“Je crois qu’ils (l’Inde) peuvent certainement terminer sur le podium à Odisha cette fois. Ils devraient passer de la défaite finale du CWG contre l’Australie et profiter de la confiance qu’ils ont acquise aux Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Baskaran, qui était le capitaine de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1980.

« L’équipe est entre les bonnes mains de Graham Reid et du personnel de soutien. Je crois qu’ils ont une chance certaine de décrocher une médaille. Baskaran a souligné la nécessité de prendre un bon départ contre l’Espagne lors de la Coupe du monde qui sera organisée conjointement par Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier. d’aller dans les matchs pour les médailles. L’Inde, octuple championne olympique, n’a remporté que trois médailles (bronze lors de la première, argent en 1973 et or en 1975) à la Coupe du monde depuis la création de l’événement en 1971.

Membre de l’équipe indienne médaillée d’argent de la Coupe du monde 1973, Baskaran a également raconté ses meilleurs moments de la pièce maîtresse et l’incroyable soutien qu’ils avaient reçu des spectateurs néerlandais tout au long de leur campagne lors de cette édition.

« Le rythme était élevé et, fait intéressant, la foule néerlandaise s’est présentée en grand nombre pour nous soutenir », a-t-il déclaré à la série Flashback de Hockey India – Coupe du monde spéciale.

Baskaran a déclaré que la victoire en demi-finale contre son rival, le Pakistan, était la victoire la plus mémorable de l’Inde lors de l’édition 1973 du tournoi.

“Les émotions étaient si fortes. La guerre indo-pakistanaise de 1971 était fraîche dans tous les esprits. Harcharan Singh et Harmik Singh étaient de Pathankot et ils avaient vu les effets de cette guerre de très près, alors naturellement, nous avions cette envie de gagner contre eux », a déclaré l’homme de 72 ans.

“C’était une bataille d’égal à égal, nous avions la meilleure ligne d’attaque et ils avaient des défenseurs incroyables. Surjit Singh a joué son cœur dans ce match parce qu’il y a eu des moments tendus contre la ligne d’attaque pakistanaise.

