Grande-Bretagne vs Australie – Rapport de match de football – 30 juillet 2021

L’Australie s’est qualifiée pour les demi-finales olympiques de Tokyo 2020 de manière spectaculaire après être revenue de 2-1 pour battre l’équipe de Grande-Bretagne 4-3 en prolongation.

L’Australie a pris les devants en première mi-temps grâce à Alanna Kennedy, mais un doublé d’Ellen White en deuxième mi-temps a donné l’avantage à l’équipe GB. Un égaliseur tardif de Sam Kerr a envoyé le match en prolongation.

La théâtralité s’est poursuivie avec Caroline Weir ratant un penalty pour donner l’avantage à l’équipe GB avant que Mary Fowler ne marque pour les Matildas quelques minutes plus tard grâce à un tir fortement dévié.

Kerr a ajouté sa deuxième place au début de la deuxième mi-temps de la prolongation avant que les Blancs n’obtiennent un tour du chapeau.

Le but de Kennedy, qui a été créé par Sam Kerr, est venu contre le cours du jeu. Dans les 30 premières minutes, l’équipe GB a réussi six tirs au but alors que l’Australie n’en a eu aucun.

Cependant, Kerr a vu un écart à la 35e minute et a couru vers la défense habituellement stable de l’équipe GB. Elle a accroché une croix dans la boîte vers laquelle Kennedy a mis la tête et a dépassé Ellie Roebuck et dans le filet.

L’équipe de Hege Riise a cependant obtenu un chiffre différent en seconde période et les occasions ont commencé à se présenter plus fréquemment.

L’Australie est revenue de l’arrière de façon spectaculaire pour remporter le quart de finale. Photo par Atsushi Tomura/Getty Images

Les jeunes stars Lauren Hemp et Ellie Carpenter ont livré une bataille fascinante, mais c’est l’attaquant de l’équipe GB qui a pris le dessus pour donner une avance à White à la 57e minute.

Les blancs ont été complètement non marqués et ont dirigé le centre de Hemp dans le filet.

Il a fallu moins de 10 minutes à l’attaquante de Manchester City pour trouver le filet pour la deuxième fois lorsqu’une touche australienne l’a trouvée à la place de l’une des Matildas.

Teagan Micah a réussi à mettre la main sur le ballon, mais il y avait trop de puissance dans le tir pour qu’elle puisse le garder hors de portée.

L’Australie a continué à pousser et un égaliseur est venu à la 88e minute grâce à Kerr. Ce fut un moment d’éclat individuel alors qu’elle a pris une longue balle, puis a plongé et a tourné autour de la défense de l’équipe GB avant de placer un tir devant Roebuck.

Nikita Parris a été renversé dans la surface par son ancienne coéquipière Ellie Carpenter à la 101e minute et Weir est intervenu pour tirer le penalty. Cependant, son tir était médiocre et facilement lisible par Micah qui l’a sauvé.

Trois minutes plus tard, Fowler, âgé de 18 ans, a décoché un tir dans le filet de l’équipe GB qui a dévié fortement Lucy Bronze et a dépassé Roebuck.

Kerr a ajouté le quatrième but de l’Australie après qu’une balle haute ait été lâchée dans la surface qu’elle a dirigée sous le poteau et dans le but.

L’équipe GB a cependant continué à se battre jusqu’à la fin, et White a réussi son tour du chapeau après avoir remporté un corner à la 115e minute, qu’elle a dirigé vers le but.

Ce n’était pas suffisant cependant et l’Australie a progressé jusqu’en demi-finale.