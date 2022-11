Grand Wagoneer établit la barre du luxe Jeep – Shaw Local

Je me souviens quand le Grand Cherokee L est arrivé, le “L” était plus long, ce qui était un gros problème à l’époque car il permettait aux ingénieurs d’avoir enfin une troisième rangée dans le SUV extrêmement populaire. C’était un déménagement attendu depuis longtemps de Jeep qui a gardé les passionnés de la marque solidement en interne.

Peut-être tout aussi en retard était la résurrection du nom emblématique Wagoneer. Et si le “L” signifie longtemps dans le Grand Cherokee, il aurait dû y avoir un “H” quelque part dans le nom du Grand Wagoneer – pour énorme. Le tout nouveau SUV 2022 combine des rendez-vous de luxe avec plus de 10 pouces de longueur supplémentaire par rapport au Grand Cherokee L.

Le Wagoneer a deux variantes : Wagoneer standard et Grand Wagoneer. Les deux SUV offrent trois rangées, mais le style distinctif et le luxe amélioré du Grand Wagoneer, ainsi que son moteur plus puissant, l’ont élevé au rang de SUV phare de Jeep.

Les critiques des consommateurs qui ont réprimandé les VUS de la vieille école pour leur construction rigide à châssis en échelle de style camion n’auront pas de poids sur lequel se tenir car tous les problèmes ont été résolus. Les ingénieurs de Jeep ont répondu aux préoccupations concernant les caractéristiques de conduite et de conduite – au point que le Grand Wagoneer que j’ai récemment testé ne souffrait d’aucun de ces maux.

Mon testeur était le Grand Wagoneer Obsidian 4×4 haut de gamme 2022. En y passant seulement quelques heures, vous savez exactement ce qui se passait dans l’esprit des dirigeants de Jeep qui ont ciblé le nouveau SUV comme un concurrent légitime du Lincoln Navigator et du Cadillac Escalade. Je dirais même qu’il a le luxe intérieur et la capacité 4×4 pour lancer Land Rover sur cette liste.

Pour figurer sur la liste des Grand Wagoneer, vous devrez débourser de l’argent. Le SUV 2022 a cinq niveaux de finition, allant de 88 995 $ à 105 995 $. Si vous aimez le bling dans votre gros VUS capable de tout-terrain, un Grand Wagoneer entièrement chargé peut vous coûter environ 125 000 $ après taxes et frais de destination.

Alors que la puissance du V8 sous le capot donne au Grand Wagoneer des superpuissances pour le remorquage (10 000 livres), ce sera la cabine luxueuse qui séduira le plus sur le marché pour ce niveau de SUV. Avec jusqu’à sept écrans numériques, dont un écran dédié uniquement au passager avant, il y a suffisamment de bonbons pour les yeux sur les écrans et la capacité de s’interfacer à tant de niveaux, la plupart ne profiteront peut-être jamais pleinement de tout ce qui se passe.

Les sièges sont spacieux, confortables et recouverts de cuir. Vous pouvez vous attendre à des sièges chauffants et ventilés, à de nombreux réglages électriques et à des sièges arrière rabattables électriquement qui peuvent être activés depuis la zone du hayon arrière, ainsi que depuis le siège du conducteur.

Édition Obsidienne

Le Wagoneer et le Grand Wagoneer sont à peu près les mêmes véhicules, mais seul le Grand Wagoneer propose le package Obsidian distinct, qui plaît aux fans du look noirci. D’après mon expérience en testant des véhicules présentant le look «noirci» populaire, cette édition Obsidian a plus d’accents de garnitures noires, à l’intérieur et à l’extérieur, que tout ce que j’ai vu.

L’Obsidian est livré en standard avec un moteur V8 de 6,4 litres générant 471 chevaux et 455 lb-pi de couple. Accouplé à une transmission automatique à 8 rapports, l’Obsidian a de sérieuses capacités avec sa transmission intégrale 4 × 4 de série.

Le prix de base de l’autocollant de fenêtre pour mon édition Obsidian 4 × 4 était de 94 845 $. Les options comprenaient : peinture métallisée (595 $) ; Forfait d’apparence en obsidienne (5 000 $); Groupe de commodité (3 595 $); Ensemble de remorquage de remorque robuste (995 $); et groupe de divertissement arrière (1 995 $). Oui, cela s’additionne rapidement, mais tout est réuni dans une configuration incroyablement confortable et pratique à l’intérieur de la cabine.

À l’intérieur de la cabine, le plaisir commence. L’ensemble d’apparence Obsidian commence par des sièges avant et arrière ventilés et chauffants, un pare-soleil pliable, des vitres teintées de couleur premium, des garnitures extérieures noir piano, des barres transversales de rail de toit réglables, une peinture extérieure transparente noire, un système de divertissement McIntosh Studio Reference avec 23 audio haut-parleurs amplifiés, un écran d’affichage numérique interactif pour le passager avant, un ensemble de jantes en alliage teinté et poli de 22 pouces avec des rayons d’insertion noirs, un refroidisseur de boissons dans la console centrale avant, des accents intérieurs noirs, un toit peint en noir et des moulures d’ouverture de lumière du jour noir brillant.

Il est vraiment difficile de comparer un Jeep Grand Wagoneer à de nombreux autres VUS de luxe pleine grandeur de la catégorie. Il y a tellement d’enrichissement dans toute l’expérience de la cabine qu’il faut probablement un an à un propriétaire pour tout parcourir. Avec un prix qui peut être au nord de 100 000 $, c’est une bonne chose.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.