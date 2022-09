‘Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ pour iOS reporté jusqu’en 2023

Take-Two Interactive, la société mère derrière les développeurs de “Grand Theft Auto”, Rockstar Games, a confirmé que “Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition” pour iOS a été retardé de sa fenêtre de lancement initiale du premier semestre de cette année, le jeu devrait maintenant arriver sur l’App Store avant le 31 mars 2023.

Comme l’a noté TouchArcadesuite à l’absence de nouvelles concernant la sortie mobile de “Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition” pour iOS, il a maintenant été confirmé que la sortie, qui comprendra Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas arrivera sur iPhone et iPad au début de l’année prochaine, la raison du retard étant inconnue.

Rockstar Games a sorti “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” pour Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC l’année dernière.