Grand Theft Auto 5 est à nouveau n°1 en août | Graphiques mensuels européens

11,8 millions de jeux sur consoles et PC ont été vendus en Europe en août, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

C’est ce que révèlent les derniers chiffres de GSD, qui suit les ventes numériques de la plupart des grands éditeurs et les ventes physiques sur tous les principaux marchés européens.

La hausse des ventes en août est due aux remises et promotions autour des jeux historiques, notamment le jeu n°1 du mois d’août : Grand Theft Auto 5 (ventes en hausse de 5,7 % sur un an). Plus le lancement de Star Wars Outlaws, qui a été le deuxième jeu le plus vendu du mois d’août.

Remarque : Black Myth : Wukong, qui était l’autre grande sortie du mois d’août, est largement absent des charts car les ventes numériques du jeu ne figurent pas dans les données (la version physique a atteint la 68e place).

Ce fut un lancement décevant pour le grand jeu Star Wars d’Ubisoft. Les ventes de la première semaine représentaient moins de la moitié de ce que Star Wars Jedi: Survivor d’EA avait réussi à réaliser en 2023. Il s’est cependant mieux vendu que le jeu de combat spatial Star Wars Squadrons de 2020 (également d’EA).

Parmi les autres jeux qui ont grimpé dans les classements cette semaine, citons Kingdom Come Deliverance, qui occupe la 4e place après que le jeu soit tombé en dessous de 3 £ sur Steam. Pendant ce temps, Borderlands 3 rebondit dans les charts suite à la sortie du film et à l’annonce de Borderlands 4.

L’un des jeux les plus parlés du mois d’août a été celui de Sony, Concord, qui n’a pas réussi à trouver un public et a ensuite été retiré de la vente. Le jeu s’est classé n°347 dans toute l’Europe pour le mois d’août. Il s’agit du 13e nouveau jeu le plus vendu du mois d’août, derrière Emio : The Smiling Man : Famicom Detective Club de Nintendo. Remarque : les jeux Nintendo n’incluent pas les ventes numériques.

En termes de matériel, un peu plus de 300 000 consoles de jeux ont été vendues sur les marchés européens suivis, ce qui représente une baisse de 42 % par rapport au mois d’août de l’année dernière mais une hausse de 12 % par rapport au mois de juillet.

La PS5 est confortablement la console n°1, malgré une baisse des ventes de plus de 50 % sur un an, tandis que la Nintendo Switch est la console n°2 (ventes en baisse de 25 % par rapport au mois d’août de l’année dernière). Sur l’ensemble des marchés suivis, les ventes globales de consoles sont en baisse de 29 % depuis le début de l’année.

Du côté des accessoires, 1,1 million d’articles ont été vendus sur les marchés suivis, soit une baisse de plus de 17 % sur un an.

GSD européen Août 2024 Top 10 (Digital + Physique)

Position Titre 1 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 2 Les hors-la-loi de Star Wars (Ubisoft) 3 L’héritage de Poudlard (Warner Bros) 4 Kingdom Come: Délivrance (Deep Silver) 5 EA Sports FC 24 (EA) 6 Borderlands 3 (Jeux 2K) 7 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 8 Grand Theft Auto en ligne (Rockstar) 9 Chute des Titans 2 (EA) 10 Il en faut deux (EA)

Les données numériques GSD incluent les jeux des sociétés participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network et Nintendo Eshop. Les principales sociétés participantes sont Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (y compris Gearbox, Koch Media, Saber Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvelous Games, Microids, Microsoft (y compris Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Tencent, Ubisoft et Warner Bros. Nintendo et 505 Games sont les grands absents, aux côtés de petits studios.

Les données numériques incluent les jeux vendus en Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal et Roumanie. , Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

Les données physiques incluent tous les jeux, mais uniquement ceux vendus en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Les ventes de matériel de console couvrent la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, le Portugal, la Russie, l’Espagne, la Suède et la Suisse. Les ventes d’accessoires couvrent les mêmes marchés, mais n’incluent pas la Suisse.