Grand Theft Auto (GTA) 5 revient sur le Xbox Game Pass le 8 avril, après avoir été mis à disposition entre janvier et mai 2020. GTA 5 sera réintroduit sur Xbox Game Pass le 8 avril pour console et le service de jeu en nuage Microsoft xCloud, permettant aux utilisateurs de jouer au jeu sur le téléphone ou la tablette Android de leur choix, s’ils sont abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Outre GTA 5, les autres jeux à venir sur Xbox Game Pass en avril sont MLB The Show 21 de Sony, Rain on Your Parade et NHL 21. Grand Theft Auto 5 pourrait représenter un ajout important au jeu en nuage sur Xbox Game Pass. Si l’ajout de GTA 5 au service de jeu en nuage Xbox est réussi, cela pourrait encourager le développeur Rockstar Games à réintroduire d’autres titres comme Red Dead Redemption 2 dans Game Pass.

Bien qu’il ait presque huit ans, Grand Theft Auto 5 est toujours très populaire et est l’un des jeux les plus vendus de tous les temps. Depuis sa sortie en 2013, le jeu a été porté sur PS4 et Xbox One, et il recevra une compatibilité nouvelle génération pour la PS5 et la Xbox Series X / S plus tard cette année. La sortie sur Microsoft xCloud permettra aux utilisateurs de jouer au jeu sans démarrer leurs consoles. xCloud est inclus pour les utilisateurs abonnés à Xbox Game Pass Ultimate, mais n’est disponible que pour Android à partir de maintenant. Microsoft a annoncé séparément que plus de 50 jeux disponibles dans la bibliothèque xCloud prennent en charge les commandes tactiles, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sur des appareils Android sans contrôleur.