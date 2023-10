Grand succès de Leo garanti : Rajinikanth présente ses vœux et ses prières pour le film de Thalapathy Vijay

Thalapathie Vijay vedette Leo retient toute l’attention. Le film est l’un des plus attendus et les pré-réservations pour le film ont déjà commencé. Le film devrait sortir le 19 octobre de cette année. Ce film est actuellement l’un des films dont on parle le plus dans l’industrie tamoule. Il y a une guerre entre les fans de Thalapathy Vijay et de la superstar Rajinikanth. Thalapathy Vijay est très populaire parmi les jeunes tandis que Rajinikanth est dans l’actualité pour avoir récemment livré un film à succès comme Jailer.

Pendant que les fans se battent entre eux pour savoir qui est le meilleur, les acteurs s’envoient mutuellement leurs meilleurs vœux. Oui, la superstar Rajinikanth a adressé ses meilleurs vœux à Thalapathy Vijay pour son prochain film, Leo. Rajinikanth est à Thoothukudi pour le tournage de son prochain film provisoirement intitulé Thalaviar 170.

Rajinikanth souhaite Thalapathy Vijay pour Leo

Le film est réalisé par TJ Gnanavel. La superstar Rajinikanth a été interrogée sur ses réflexions sur Thalapathy Vijay. Leo. Il a déclaré : « Je souhaite au film un énorme succès. Je prie Dieu pour que le film devienne un énorme succès. » Il tourne pour Thalaviar 170 au Kerala et dans certaines régions du Tamil Nadu depuis deux semaines. C’est sûrement une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Thalaviar 170 a un grand casting de stars. Le film met en vedette Amitabh Bachchan, la star malayalam Fahadh Faasil et la star Telugu Rana Daggubati. Parler de Leole film a déjà fait de bonnes affaires au Royaume-Uni pour un film tamoul en collectant environ Rs 3,2 crores grâce à la réservation préalable de billets.

Un regard sur les fans en fête après avoir regardé la bande-annonce de Leo

En savoir plus sur Léo

Thalapathy Vijay jouera le rôle de Parthiban dans Leo. Outre lui, Trisha Krishnan, Sanjay Dutt, Arjun Sarja, Gautham Vasudev Menon, Priya Anand, Mansoor Ali Khan, Babu Antony, Mathew Thomas, Sandy Master et d’autres font également partie du film. La musique de Leo est du compositeur Jawan Anirudh Ravichander.