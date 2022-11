Grand Slam of Darts: Josh Rock devrait figurer à Wolverhampton et au championnat du monde | Fléchettes Nouvelles

Josh Rock pourrait être la prochaine superstar des fléchettes avec le lanceur nord-irlandais qui vise déjà la gloire du championnat du monde à Alexandra Palace

Josh Rock est le nom sur toutes les lèvres avant le Grand Chelem de fléchettes de cette année à Wolverhampton avec l’as d’Antrim prêt à conquérir le monde dans ce qui devrait être le point culminant de sa saison.

Rock, 21 ans, insiste sur le fait qu’il peut imiter Rob Cross et devenir champion du monde lors de ses débuts à Alexandra Palace.

“Rocky” l’a qualifié de “rêve devenu réalité” lorsqu’il a remporté une carte PDC Tour au début de l’année avant de faire des vagues sur le Development Tour – remportant cinq titres.

Il a remporté son premier titre senior PDC à Barnsley pour se hisser au 10e rang de l’ordre du mérite du championnat des joueurs, avec seulement deux événements restants le mois prochain.

Janvier : Rock sécurise sa PDC Tour Card

Il remporte cinq titres du Development Tour

Août: Rock en moyenne 121,88 dans la démolition 6-1 de Brendan Dolan au PC22

Octobre: ​​Rock remporte le premier titre de classement senior PDC à Barnsley

Octobre: ​​Rock fait ses débuts télévisés au Championnat d’Europe à Dortmund

Novembre : Le joueur de 21 ans participera au Grand Chelem de fléchettes

Décembre: Rock fera sa révérence en championnat du monde à Ally Pally

Maintenant, Rock, qui est un grand admirateur de l’ancien champion du monde Gary Anderson, se prépare pour son arc du Grand Chelem de fléchettes avant de faire ses débuts au Championnat du monde.

L’Irlandais du Nord se sent plus que capable de reproduire l’héroïsme de Cross’ Alexandra Palace en 2018 et peut créer une autre histoire sensationnelle dans l’événement phare du sport.

“Je sais que je peux gagner”, a déclaré un Rock confiant. “Si vous gagnez l’un de ces [Pro Tour] titres – il y avait 128 joueurs dans cette salle, et j’étais numéro un. Cela vous dit tout.

“Je sais que je peux monter sur cette scène et devenir champion du monde. Ce ne sera pas facile. Il y a 95 joueurs devant moi, mais je vais y aller.”

Ne comparez pas « Rocky » à Cross ; Il a le monde à ses pieds

Wayne Mardle dit que Rock ne devrait pas être comparé à l’ancien champion du monde Rob Cross

Au Championnat d’Europe de Dortmund, Michael Smith a été contraint de livrer une énorme moyenne de 106 pour devancer un Rock intrépide devant 7 000 fans à la Westfalenhalle.

C’était un match dans lequel Rock s’est annoncé au monde du dard, mais Wayne Mardle dit que les gens ne devraient pas le comparer à “Voltage”.

“Il y a des millions dans le monde qui pensent que Josh Rock peut gagner le Grand Chelem de fléchettes et peut-être même gagner le championnat du monde et remporter le championnat des joueurs et dominer le monde des fléchettes. Qui sait ? Espérons qu’il puisse se détendre et jouer au mieux de sa capacité.” Wayne Mardle sur Josh Rock

“Il joue actuellement à certaines des meilleures fléchettes du monde”, a déclaré ‘Hawaii 501’. “Il fait beaucoup de bien parce qu’il est l’un de ces joueurs difficiles à battre et il est l’un de ces joueurs qui a gagné en tournée, ce qui est une grande chose. Si vous n’avez pas gagné un événement, vous ne savez tout simplement pas si vous pouvez gagner un événement.

“Les moyennes sont un guide, mais seuls Michael van Gerwen et Damon Heta ont une moyenne plus élevée cette année que Josh Rock sur le Pro Tour. Pourquoi ne penseriez-vous pas qu’il pourrait gagner ?

“Je pense qu’il est injuste de le comparer à Rob Cross car Cross avait déjà atteint une demi-finale du Championnat d’Europe et une autre finale à la télévision avant d’accéder au Championnat du monde.

“Josh Rock n’est pas dans un groupe facile au Grand Chelem de fléchettes et le championnat des joueurs n’est pas non plus un événement facile, donc il pourrait entrer dans les Mondiaux après avoir reçu quelques coups, mais je pense qu’il a le monde à ses pieds. Espérons qu’il me donne raison et à tous les autres.”

Les chiffres produits par Rock sont “phénoménaux”

Avec Rock devenant de manière inattendue le joueur de forme dans les fléchettes mondiales, la spécialiste Laura Tuner souligne le fait qu’il est constamment en tête du livre de forme en termes de moyennes et d’efficacité de paiement.

“Il veut faire un Rob Cross et gagner le championnat du monde dès ses débuts” Laura Turner sur Josh Rock

“Il est qualifié pour le Championnat du monde et nous le verrons au Grand Chelem. D’après ce que j’ai vu de lui après avoir remporté le Championnat des joueurs 28 et je ne pense pas qu’il ait remporté un match lors des quatre premiers événements. Vous venez de regardez comment il a démarré sa progression, les chiffres sont tout simplement phénoménaux », a déclaré Turner.

“Il produit des moyennes de plus d’une tonne, alors quand cela se terminera-t-il? Cela reste à voir. Il fait juste des choses incroyables.

“Comment a-t-il fait? C’est la pratique, c’est la passion, c’est toutes ces choses, mais parfois toutes ces choses cliquent. En regardant ce que Josh fait à la minute, on dirait qu’il travaille très dur, mais il dit aussi qu’il apprécie ce.

“Il veut faire un Rob Cross et remporter le championnat du monde dès ses débuts.”

