Grand signe pour Michael Harris II, plus de jeux d’enclos, cible commerciale des Rocheuses

Braves Rumours: les jeux Bullpen s’avèrent intenables pour Atlanta

Avec Dylan Dodd luttant contre l’incohérence chez les mineurs et Michael Soroka faisant de même alors qu’il tente de revenir de sa bataille contre les blessures d’Achille, les Braves d’Atlanta ont été laissés pour essayer de trouver essentiellement n’importe quelle option pour combattre les blessures de Max Fried. et Kyle Wright.

Cela a abouti à une poignée de jeux d’enclos. Mais les résultats n’ont pas été trop amicaux.

Samedi soir, au milieu d’un set de trois matchs avec les Mariners, les Braves ont opté pour le match de l’enclos des releveurs. Ils ont fini par subir une défaite 7-3 contre Seattle à Truist Park, rejetés après une grosse quatrième manche au cours de laquelle Michael Tonkin a accordé trois points (deux mérités) et a mis Atlanta dans un trou dont ils n’ont jamais pu sortir. Cela survient environ une semaine après que le match des releveurs contre les Blue Jays ait également entraîné une défaite, celle-là 6-5.

Après le match, le manager Brian Snitker a parlé de la viabilité des matchs en enclos des releveurs pour les Braves et il ne semble pas non plus qu’il soit fan de cette option contre les blessures.

« Le seul risque dans ces jeux d’enclos des releveurs est que ça doit être presque parfait », a déclaré Snitker, via Mark Bowman de MLB.com. « C’est difficile de faire ça parce que vous dirigez tellement de gars là-bas, vous ne savez pas quand l’un d’eux pourrait avoir un jour de congé. »

Il est clair que Snitker sait que les jeux d’enclos ne sont pas une option idéale pour son club et la preuve en est très certainement dans les résultats. Alors pourquoi le manager des Braves n’a-t-il pas tenu à évoquer Dodd et Soroka ? Il a également dit à Bowman que les deux lanceurs actuels de Gwinnett n’ont pas enchaîné suffisamment de départs pour se sentir en confiance.

À un certain moment, cependant, quelque chose doit changer avec ces départs en enclos parce qu’Atlanta n’y a pas bien performé. Snitker semble le savoir, et avec Dodd aurait une possibilité d’obtenir le prochain départ à ce stade de la rotation, peut-être que la défaite contre les Mariners était la dernière que nous en verrons.