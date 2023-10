Grand Ridge célèbre le 99e anniversaire de son résident le plus âgé, Jim Brown – Shaw Local

Jim Brown a beaucoup donné à sa ville d’adoption de Grand Ridge au cours de ses 99 années d’existence.

Vendredi, jour du 99e anniversaire de Brown, Grand Ridge a rendu un petit quelque chose en retour.

Brown, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et ancien maire, chef des pompiers et homme d’affaires semencier dans la petite communauté agricole située juste au sud d’Ottawa, a été honoré par un défilé en voiture organisé par le service de pompiers volontaires de Grand Ridge et d’innombrables amis qui voulaient exprimer leur gratitude pour son service à la ville.

«Je suppose que c’est un grand jour», a déclaré Brown, qui a été surpris par la célébration. «Ai-je déjà pensé que je vivrais jusqu’à 99 ans ? Seigneur, non. Ma mère a vécu jusqu’à 95 ans et un grand-oncle de mon père a vécu jusqu’à 102 ans, je crois, à Rantoul. … Cela a été très intéressant, toutes ces années.

Brown, l’aîné de huit enfants, est l’un des plus de 150 descendants de ses parents. Il a dit qu’il était fier en tant qu’élève de première année ayant grandi dans la petite ville de Ludlow, dans la région de Champaign, et qu’il était en fait monté à cheval pour se rendre à l’école. En CE2, il y montait avec sa sœur cadette en selle et lui derrière. L’année suivante, les deux hommes tiraient une charrette avec leur jeune frère dedans.

Un autre de ses premiers souvenirs est un incendie qui a détruit la maison familiale en 1929, les obligeant à rester dans un « garage » pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’ils puissent construire une nouvelle maison.

Finalement, sa famille a déménagé à Penfield, où Brown a fréquenté l’école, puis la St. Bede Academy avec une bourse universitaire. Parce que c’était trop loin pour rentrer chez lui, il est resté avec un camarade de classe qui vivait à Grand Ridge, et là, il a rencontré sa future épouse, Dolores McCormick. Ils se sont mariés en 1946.

En décembre de la même année, Brown entra dans l’Air Force et était stationné dans une base près de Fort Worth, au Texas. Alors qu’il travaillait comme opérateur de télétype, envoyant des messages codés partout dans le monde, sa femme dirigeait une garderie pour les familles des militaires.

Il a ensuite servi à la base aérienne Scott, dans le nord de l’État de Belleville.

Une fois sa tournée terminée, les Brown ont déménagé à Streator, où Jim travaillait chez Williams Hardware et travaillait dans la fabrication de blocs de béton, avant de s’installer à Grand Ridge en 1952.

« À mon époque, j’ai rencontré énormément de gens. Je pourrais être à 1 000 milles d’ici et je rencontrerais quand même quelqu’un que je connais. — Jim Brown, de Grand Ridge

En cours de route, il a été maire de Grand Ridge et a passé du temps à « voler par le bas de mon pantalon » en tant que chef du service d’incendie volontaire de la ville, dont il a décrit le développement comme sa plus grande réalisation, avec sa famille.

Pendant tout ce temps, Brown a travaillé comme directeur de la Walter Seed Company (rachetée plus tard par Cargill), supervisant l’entretien, l’épicage et la récolte de plus de 5 000 acres de maïs de semence.

Après avoir pris sa retraite, il a travaillé pour ses voisins pendant plusieurs années, les aidant à gérer leurs fermes.

Cette année, ont souligné sa fille Christine Benckendorf et sa petite-fille Theresa, Brown est à la retraite depuis plus d’années qu’il n’a travaillé après avoir quitté le service.

Au milieu de cette semaine, Brown était à plus de la moitié de son record personnel de cartes d’anniversaire, espérant battre les 105 qu’il a reçues pour son 80e anniversaire.

« C’est une belle ville », a déclaré Brown, qui a eu cinq enfants avec sa femme et a servi de parent adoptif à plusieurs autres. « Ce n’est plus la même chose qu’avant. Avant, je me déplaçais beaucoup plus qu’aujourd’hui et je connaissais tout le monde en ville. Maintenant, je vois des enfants faire du vélo et je ne les connais pas. … mais il y a beaucoup de bonnes personnes ici.

« À mon époque, j’ai rencontré énormément de gens. Je pourrais être à 1 000 milles d’ici et je rencontrerais quand même quelqu’un que je connais. … Mais ce sont des gens formidables ici.