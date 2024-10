« Grand revers » : pourquoi le Congrès indien a perdu face à Modi lors d’élections clés dans un État | Actualités électorales

New Delhi, Inde – Quatre mois après avoir perdu sa majorité au Parlement pour la première fois depuis une décennie, le parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi a obtenu un troisième mandat record dans l’État de l’Haryana, dans le nord du pays, et a enregistré sa meilleure performance jamais vue dans le Cachemire sous administration indienne, marquant un revirement dramatique.

Les résultats des élections législatives des deux États du nord annoncés mardi représentent également un revers important pour la tentative du parti d’opposition du Congrès de mettre fin à la domination du BJP sur la politique électorale en Inde depuis 2014, ont déclaré mercredi des analystes politiques à Al Jazeera.

Le Congrès est à la tête du parti d’opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA), qui a remporté 234 sièges aux élections législatives, dont les résultats ont été annoncés en juin, obligeant le BJP – qui a remporté 240 sièges dans une chambre où la majorité est de 272 – à s’appuyer sur sur les alliés pour former un gouvernement.

Mais dans l’Haryana, le Congrès a perdu les élections alors que les sondages à la sortie des urnes prédisaient qu’il gagnerait confortablement, dans un contexte de colère contre le gouvernement BJP de l’État parmi une partie de la population, notamment les agriculteurs et les champions de lutte.

Le grand vieux parti indien a également enregistré sa pire performance jamais enregistrée au Jammu-et-Cachemire lors des premières élections législatives depuis que New Delhi a retiré l’autonomie de la région en août 2019. Cependant, le Congrès fera toujours partie du prochain gouvernement du Cachemire en tant que son siège régional. Le partenaire de l’alliance, la Conférence nationale (NC), a dépassé le BJP pour obtenir les effectifs nécessaires pour diriger la prochaine administration.

Après que le BJP ait perdu sa majorité parlementaire en juin de cette année et ait dû compter sur le soutien de ses alliés pour former le gouvernement, « le Congrès s’est vu retrouver cet ‘élan de renaissance’ lors des élections législatives », a déclaré Rasheed Kidwai, analyste politique. , a déclaré à Al Jazeera.

« Mais les résultats ont donné un coup de pouce au BJP de Modi, qui a désormais de l’oxygène pour se sentir plus en confiance à New Delhi, et [the victory in Haryana] donne au BJP plus de poids lors des élections nationales importantes à venir.

Quatre États clés – le territoire de la capitale nationale de Delhi, le Maharashtra à l’ouest, et le Bihar et le Jharkhand à l’est – devraient voter dans quelques mois.

Les batailles à l’intérieur

Lors des dernières élections parlementaires, le Congrès a remporté cinq des dix sièges de l’Haryana, tandis que le BJP a remporté les cinq autres. Il s’agit d’un changement majeur par rapport aux dernières élections nationales, organisées en 2019, lorsque le BJP avait remporté les 10 sièges.

Mais lors des élections d’État, le principal parti d’opposition « a échoué en raison de divergences internes entre la direction centrale du Congrès et la direction de l’État, ainsi que des luttes au sein des factions de l’État », a déclaré Asim Ali, chercheur politique et chroniqueur.

Selon les données de la Commission électorale indienne, la part des voix du BJP dans l’État a bondi de 3,4 points de pourcentage pour atteindre 39,89 % par rapport aux élections nationales de 2019. Le gain du Congrès a été bien plus important – de 28,08 à 39,09 pour cent. Cependant, un examen plus attentif révèle que les gains de l’opposition proviennent des parts de voix des autres partis régionaux, et non de la base de soutien du BJP.

En conséquence, le BJP a remporté 48 sièges lors des dernières élections nationales, une augmentation par rapport aux 40 sièges qu’il avait obtenus en 2019, tandis que le Congrès en a obtenu 36, contre 31. La majorité est de 46 sur les 90 membres de l’Assemblée.

« Nous avons littéralement perdu à cause de nos propres différences et de l’ego de vieux vétérans qui refusent de céder le moindre espace », a déclaré un haut responsable politique qui est membre exécutif de l’unité du Congrès de l’Haryana, demandant l’anonymat.

« De la monopolisation des nominations de candidats à la stratégie de campagne, le Congrès de l’Haryana a été repris par la famille Hooda et les résultats décevants sont devant nous », ont-ils déclaré, faisant référence à l’ancien ministre en chef et chef du Congrès, Bhupinder Singh Hooda.

Bien que les différences au sein de l’unité d’État ne soient pas un secret, Ali, le chercheur politique, a déclaré que la direction centrale du Congrès avait parié sur la politique de caste de Hooda qui attirait les électeurs de la communauté Jat dominante de l’Haryana, qui exerce une influence sur près de 40 sièges. D’un autre côté, « la gestion des élections au niveau local par le BJP semble avoir fait le calcul à leur place », a ajouté Ali.

« L’incapacité du Congrès à rectifier le tir dresse un portrait troublant du déficit de leadership central, en particulier de la capacité à imposer avec assurance des changements difficiles au niveau de l’État », a déclaré Ali.

Entre-temps, dans un geste sans précédent, le Congrès a refusé d’accepter les résultats de l’Haryana, alléguant une manipulation des machines à voter électroniques (EVM) pour truquer les résultats. « [The results] aller à l’encontre de la réalité du terrain », a déclaré Jairam Ramesh, porte-parole du parti.

Aucun parti politique dirigeant en Inde n’a jamais refusé d’accepter les résultats des élections en Inde auparavant.

« [The BJP’s] victoire des manipulations, du renversement de la volonté du peuple et défaite des processus transparents et démocratiques », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils porteraient plainte auprès de l’organisme électoral et le combattraient davantage. « Le chapitre de l’Haryana n’est pas encore clos. »

Doux-amer pour l’opposition au Cachemire

Lors des premiers votes enregistrés au Cachemire depuis que New Delhi a révoqué l’autonomie de la région, le NC régional est devenu le parti le plus important, remportant 42 sièges sur les 90 membres de l’assemblée.

Le résultat a été salué comme un mandat contre la dégradation unilatérale des pouvoirs législatifs de la région par le BJP, la bureaucratie excessive et la répression continue des libertés civiles, a déclaré l’analyste politique Sheikh Showkat à Al Jazeera.

Le CN a mené les élections en alliance avec le Congrès ; le parti national a remporté six sièges, dont un à Jammu, son score le plus bas jamais enregistré dans la région à majorité hindoue du sud de la région contestée.

Le BJP, en revanche, n’a pas réussi à ouvrir son compte dans la vallée du Cachemire mais a conservé son bastion décisif dans la région de Jammu, remportant ses 29 meilleurs sièges individuels – et émergeant avec la plus grande part de voix de 25,5 pour cent au total, suivi par le NC. avec 23,4 pour cent des voix. Les pourcentages de vote étaient plus faibles dans la vallée du Cachemire que dans la région de Jammu.

La division marquée entre le Jammu à majorité hindoue et le Cachemire à majorité musulmane, deux régions de l’unité administrative, a dicté la politique électorale dans la région.

« Nous ne sommes pas satisfaits du travail du BJP ces dernières années et de sa décision de supprimer l’article 370. Les affaires en ont pris un coup et le gouvernement n’a rien fait pour nous », a déclaré KC Chalotra, un électeur de 67 ans originaire de Jammu. a déclaré à Al Jazeera. « Mais j’ai quand même voté pour eux parce que nous voulions un ministre en chef hindou. »

Cela pourrait ne pas se produire, l’ancien ministre en chef du NC, Omar Abdullah, étant susceptible de diriger à nouveau le gouvernement.

Déçu par les résultats, Chalotra a ajouté : « Le BJP a obtenu un mandat fort de notre part, mais le NC formera quand même un gouvernement qui n’aura aucun représentant de notre région. »

Abdullah a assuré la région de Jammu d’une représentation au sein du gouvernement et, le jour X, a échangé ses salutations avec Modi, affirmant que le gouvernement dirigé par le NC « attendra avec impatience une relation constructive dans le véritable esprit du fédéralisme afin que les habitants de J&K puissent bénéficier d’une coopération continue ». développement [and] bonne gouvernance ».

Des célébrations tièdes ont également eu lieu devant le bureau du Congrès dans la vallée du Cachemire. Le parti fera partie du prochain gouvernement, « mais en réalité, il reste à la périphérie et ne trouve pas de résonance au Jammu-et-Cachemire », a déclaré Showkat, l’analyste politique du Cachemire.

Les résultats des deux élections législatives résonneront également dans les couloirs du Congrès à New Delhi, a déclaré Kidwai, l’analyste politique, et en particulier pour Rahul Gandhi, le descendant de la famille Gandhi qui a dirigé le pays pendant des décennies et dirigé le Congrès pendant même plus long. Gandhi est l’actuel chef de l’opposition au Parlement.

Après avoir réalisé des progrès significatifs aux élections législatives, « Gandhi voulait faire avancer l’histoire du Congrès », a déclaré Kidwai. « Mais les résultats les obligent désormais à revenir à l’histoire de l’alliance », qui, a-t-il ajouté, faisait référence à la narration de Gandhi sur le succès du Congrès en soi, et non sur l’alliance indienne repoussant le BJP.

Ali, le chercheur politique, est d’accord. « Le Congrès a à lui seul anéanti son élan naissant après les élections générales », a-t-il déclaré. « Et il s’est placé dans une situation de faiblesse avant les prochaines élections nationales cruciales » dans quatre États où le parti dépendra d’alliés régionaux.

« Ces résultats ont montré que le Congrès n’est pas encore équipé pour affronter le BJP de front », a-t-il déclaré.