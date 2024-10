Grand retour (et changement de nom) prévu pour les enregistrements bruts de la WWE ce soir

Après quelques semaines de courts teasers vidéo sur « WWE Raw », une équipe qui était sur les tablettes depuis un certain temps devrait revenir sous la marque rouge lundi soir. Selon Sélection combativeErik et Ivar reviendront à la télévision lors des enregistrements de « Raw » de lundi, bien qu’ils ne soient plus connus sous le nom de « The Viking Raiders ». Le média a indiqué qu’ils seraient connus sous leur ancien nom – The War Raiders. Fightful rapporte également qu’un tournoi des meilleurs prétendants aux championnats du monde par équipe aura lieu et que les War Raiders seront impliqués, initialement face à l’Alpha Academy.

Au cours des deux dernières semaines, sur « Raw », une vidéo montrant des ruines mystérieuses préfigurant le retour de l’équipe a été diffusée. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont traduit les ruines à partir de la forme la plus ancienne de l’alphabet runique, réalisant qu’elles épelaient « GUERRE ». Erik et Ivar étaient absents de la WWE en raison de blessures. Alors qu’il travaillait sur « WWE NXT », Ivar a annoncé qu’il avait subi une blessure légitime qui mettait sa carrière en péril. Il a ensuite été révélé par un médecin sur X (anciennement Twitter) qu’Ivar avait subi une opération à la colonne vertébrale en mai. Ivar a déjà subi une opération de fusion du cou en 2020. Erik a subi une opération de fusion du cou en septembre 2023. Les deux hommes se sont battus pour la dernière fois l’un à côté de l’autre dans un épisode de « WWE Main Event » en 2023.

