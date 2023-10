Grand Prix mondial : Wayne Mardle évalue les chances de Luke Humphries de décrocher le titre mondial à l’Alexandra Palace | Actualités sur les fléchettes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Mardle évalue les chances d’Humphries de devenir champion du monde après sa victoire au Grand Prix du monde

Wayne Mardle pense que Luke Humphries est capable de décrocher le titre mondial à Alexandra Palace après son succès au Grand Prix mondial dimanche.

Humphries a remporté son premier titre majeur en battant Gerwyn Price avec une performance époustouflante pour remporter le plus grand titre de sa carrière.

Le joueur de 28 ans a été une star du circuit européen au cours des 18 derniers mois, remportant cinq titres, mais il a désormais transféré cela au circuit PDC.

Il a prouvé qu’il appartenait à la plus grande scène après avoir produit la performance de sa vie à Leicester, battant le champion 2020 Price 5-2.

Humphries, ému, dit que sa victoire contre Price a été le plus grand match de sa vie

Humphries a remporté le Grand Prix mondial avec cette incroyable caisse 138

La victoire le place au quatrième rang mondial et lui rapporte un salaire de 120 000 £, l’expert de Sky Sports, Mardle, affirmant que le lanceur de Berkshire a ce qu’il faut pour devenir le meilleur au monde.

« Le cheminement de carrière consiste simplement à devenir champion avant de devenir champion, si vous voulez », a déclaré « Hawaii 501 » Mardle.

« Michael Smith a toujours été considéré comme ‘il gagnerait un championnat du monde’ même s’il n’avait pas gagné de tournoi majeur et c’était le consensus général avec Luke, mais maintenant qu’il a remporté un tournoi majeur, va-t-il remporter un titre mondial ? comme Michael Smith l’a fait lorsqu’il a remporté le Grand Chelem et les Mondiaux ?

« Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, c’est que malgré toutes les fragilités que les gens pensaient avoir, Luke ne les a pas.

« Il a franchi la ligne d’arrivée avec insistance contre quelqu’un qui jouait brillamment. Il n’a pas battu quelqu’un qui passait une nuit de congé ici. Il a battu quelqu’un qui jouait bien. »

Price a estimé qu'il jouait « mieux » dans l'ensemble, mais a qualifié Humphries de « digne gagnant ».

Price a dû endurer l’hostilité habituelle de la foule, qui était pro-Humphries dans son soutien, et sera maintenant touché à la poche après avoir juré lors de son interview sur scène.

Mardle a déclaré à propos de son délit: « Gezzy a dit qu’il jouait aux meilleures fléchettes, mais il ne l’a pas fait. Il était deuxième dans une course à deux chevaux. Il a dit cela pour le diable. Il n’y croit pas du tout. Luke était meilleur, ce qui est pourquoi il a gagné. »

Il a également repris « The Big Fish » pour laisser Price hébété et confus.

« Il y avait tellement de choses à apprécier dans ce match. Je suis dans la salle des commentaires et je le regarde et j’ai été déconcerté par leur brio », a ajouté Mardle. « Même en écoutant Luke, je me dis : ‘c’est tout simplement génial, c’est fabuleux’.

« J’aime que le sport soit bien joué et ce n’était pas seulement bien, c’était plutôt parfait. Le 138, deux 57 et un 24 juste dans le coin.

« C’est vraiment agréable de voir un nouveau vainqueur. C’est génial pour les fléchettes et il sera en Premier League, vous le sentez. Ce sera génial de le voir semaine après semaine parce qu’il nous montre tout son talent et c’est ce que nous voulons. voir. »

