Grand Prix mondial : Nathan Aspinall, Raymond van Barneveld et James Wade subissent des sorties anticipées lors de la soirée d’ouverture | Actualités sur les fléchettes

Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la première nuit du Grand Prix mondial à Leicester

Nathan Aspinall, James Wade et Raymond van Barneveld ont subi des éliminations au premier tour lors de la soirée d’ouverture du Grand Prix mondial 2023.

Stephen Bunting a surmonté quelques mauvaises finitions pour éliminer Aspinall, vice-champion de 2022 et numéro 5 mondial, lors d’une victoire 2-1.

Bunting a montré sa force en double pour remporter une victoire 3-1 dans le premier set, une étape horrible pour Aspinall l’a vu prendre 12 fléchettes pour trouver le double.

Nathan Aspinall a connu un début d'horreur au troisième match du premier set, ayant besoin de 12 fléchettes avant de réussir un double pour décoller !

Aspinall a ensuite trouvé un embrayage de 140 pour mener le match à un set décisif, mais Bunting a tenu bon sous la pression, un énorme maximum dans le match décisif l’aidant à terminer en D16 pour la victoire.

Résultats du Grand Prix mondial Dirk van Duijvenbode 1-2 Brendan Dolan José de Sousa 1-2 Gary Anderson Krzysztof Ratajski 2-1 James Wade Martin Schindler 2-1 Raymond van Barneveld Nathan Aspinall 1-2 Stephen Bunting Prix ​​Gerwyn 2-0 Danny Noppert Michael Smith 2-0 Callan Rydz Rob Cross 1-2 André Dorure

Van Barneveld a été battu 2-1 par Martin Schindler, un match d’ouverture désastreux préfigurant sa sortie anticipée.

« Barney » est revenu pour remporter le deuxième set, mais le score de Schindler s’est avéré trop important puisqu’il a cassé le lancer lors de la jambe décisive pour sceller le match et une place au deuxième tour.

Martin Schindler a brillamment sorti 160 pour garder ses espoirs dans le premier set de sa rencontre avec Raymond van Barneveld

Krzysztof Ratajski a réussi un retour improbable pour s’imposer 2-1 et éliminer Wade, double vainqueur.

James Wade, double champion du monde du Grand Prix, a perdu les trois dernières manches en s'inclinant 2-1 face à Krzysztof Ratajski au premier tour.

Wade s’est retrouvé 2-0 dans le set décisif final, mais Ratajski a riposté et a été presque parfait sur les triples pour remporter trois manches d’affilée et décrocher une victoire étonnante.

Smith fait preuve d’habileté alors qu’Anderson et Price progressent également

Le champion du monde Michael Smith a montré son génie et n’a perdu qu’une jambe alors qu’il courait vers une victoire 2-0 sur Callan Rydz.

Smith a pris un bon départ contre Rydz, un checkout de 124 l’aidant à remporter une victoire au premier set qui comprenait deux pauses de lancer.

Michael Smith a envoyé une déclaration d'intention, en éliminant 124 lors du match d'ouverture de son combat contre Callan Rydz.

Malgré le ralliement de Rydz avec un brillant check-out de 126 pour prendre une jambe, Smith en a ensuite remporté trois autres de suite pour conclure le match et poser un jalon dans la compétition.

Gerwyn Price a démoli Danny Noppert dans un déroute 2-0, « The Iceman » montrant sa classe pour remporter le premier set, 112 et 101 terminent pour briser le lancer plus une jambe décisive dominante lui donnant le dessus.

À partir de là, Noppert n’a pas pu répondre et le Gallois a parcouru trois manches consécutives pour remporter la victoire, son score en double étant trop bon pour le Néerlandais.

Gerwyn Price a remporté le premier set contre Danny Noppert grâce à des finitions de 112 et 101

Dirk van Duijvenbode a été le premier à être éliminé en s’inclinant 2-1 face à Brendan Dolan.

Van Duijvenbode a démarré rapidement alors qu’il courait pour remporter les trois manches du premier set contre le lancer pour prendre une avance de 1-0, mais Dolan a riposté pour remporter le deuxième set et mener le match à un décideur.

Ce fut ensuite son tour de remporter les trois sets puisqu’il trouva les doubles beaucoup plus rapidement que son adversaire, scellant la victoire et la place au deuxième tour avec une première place.

L’affrontement suivant a vu un Gary Anderson en forme affronter le « Special One » José de Sousa, le numéro 1 portugais avec une moyenne de 102,5 pour remporter le premier set sur un break de lancer dans le match décisif.

Gary Anderson a vaincu José de Sousa dans une étape décisive alors qu'il progressait vers le deuxième tour du Grand Prix Mondial.

Cependant, le « Flying Scotsman » a riposté et a montré pourquoi il était à surveiller dans le tournoi de cette année, en remportant quatre manches d’affilée, avec d’énormes maximums en cours de route, plus une étape décisive nerveuse pour la victoire 2-1.

Le dernier affrontement de la soirée a vu Rob Cross et Andrew Gilding dans une affaire serrée, quoique de mauvaise qualité, alors que Gilding a scellé la victoire 2-1 lors du dernier match décisif.

Cross a raté trois fléchettes de match pour la victoire et Gilding a gardé son sang-froid pour atteindre les sommets et sceller seulement sa deuxième victoire en Grand Prix mondial.

Rob Cross a gaspillé trois fléchettes de match lors de la manche décisive alors qu'Andrew Gilding s'est battu après avoir perdu le premier set pour atteindre le deuxième tour du Grand Prix mondial.

Mardi au Grand Prix Mondial

Michael van Gerwen débutera sa défense du titre contre Josh Rock dans une bagarre alléchante au premier tour.

Van Gerwen, qui a remporté son sixième titre du Grand Prix mondial en 2022, ouvrira son défi contre le champion du monde junior Rock.

Fléchettes du Grand Prix mondial en direct Vivre de

Grand Prix Mondial : mardi 3 octobre à partir de 18h Joe Cullen contre Mike De Decker Dave Chisnall contre Luc Woodhouse Damon Heta contre Ryan Searle Dimitri Van den Bergh contre Chris Dobey Pierre Wright contre Gabriel Clémens Michael van Gerwen contre Josh Rocher Jonny Clayton contre Ross Smith Luc Humphries contre Daryl Gurney

Peter Wright, troisième tête de série, affrontera le n°1 allemand Gabriel Clemens lors de son premier match, tandis que le vainqueur du Trophée de fléchettes hongrois Dave Chisnall affrontera Luke Woodhouse.

