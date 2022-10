Grand Prix mondial: Michael van Gerwen, Peter Wright, Jonny Clayton et Adrian Lewis gagnent tous lors de la soirée d’ouverture | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleures caisses d’une soirée d’ouverture palpitante du Grand Prix mondial à Leicester

Regardez les meilleures caisses d’une soirée d’ouverture palpitante du Grand Prix mondial à Leicester

Michael van Gerwen a remporté une bataille entre deux géants de fléchettes alors qu’il mettait de côté un départ nerveux pour dépasser Gary Anderson lors de la soirée d’ouverture du Grand Prix mondial.

Van Gerwen – à la poursuite d’un sixième succès au Grand Prix mondial – a remporté un retentissant vainqueur 2-0 contre le double champion du monde Anderson lors d’une répétition de la finale de 2016.

Jonny Clayton a survécu à une frayeur alors qu’il commençait sa défense du titre avec une victoire de retour sur Dirk van Duijvenbode, tandis que Peter Wright et Adrian Lewis ont également progressé à Leicester.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez le meilleur de l’action de la soirée d’ouverture du Grand Prix mondial Découvrez le meilleur de l’action de la soirée d’ouverture du Grand Prix mondial

Lundi 3 octobre – Résultats Premier tour Callan Rydz 0-2 Krzysztof Ratajski Brendan Dolan 0-2 Stephen Bunting Chris Dobéy 2-0 Luc Humphries Dimitri Van den Bergh 2-1 Dave Chisnall Jonny Clayton 2-1 Dirk van Duijvenbode Pierre Wright 2-0 Kim Huybrechts Michel van Gerwen 2-0 Gary Anderson José de Sousa 0-2 Adrien Lewis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anderson pourrait s’empêcher de sourire après avoir marqué seulement neuf buts lors de sa défaite catégorique contre Van Gerwen Anderson pourrait s’empêcher de sourire après avoir marqué seulement neuf buts lors de sa défaite catégorique contre Van Gerwen

Van Gerwen a décroché un premier set décousu sans réponse, malgré le fait qu’Anderson ait manqué des fléchettes pour gagner chaque manche – gaspillant 11 fléchettes au double au total.

L’Écossais a répondu avec un 84 clinique pour prendre le contrôle du deuxième set, mais après avoir riposté avec une riposte de 15 fléchettes, “The Green Machine” a suivi son troisième 180 avec une finition de 106 pour sceller la victoire en 12 fléchettes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen a réservé sa place au deuxième tour avec cette incroyable manche à 12 fléchettes… Van Gerwen a réservé sa place au deuxième tour avec cette incroyable manche à 12 fléchettes…

“Le premier tour du Grand Prix mondial contre Gary Anderson ne sera jamais facile”, a admis Van Gerwen, qui a obtenu une moyenne de 101 dans un superbe deuxième set.

“On ne sait jamais avec Gary. Il a encore beaucoup de talent et c’est un joueur brillant, donc il faut bien performer.

“Nous avons tous les deux raté tellement de doubles dans le premier set, mais le deuxième set est quelque chose sur lequel s’appuyer pour le prochain tour.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible MVG vise plus de succès après avoir déjà remporté la Premier League et le World Matchplay de cette année MVG vise plus de succès après avoir déjà remporté la Premier League et le World Matchplay de cette année

Clayton s’est vu confier une tâche difficile contre le finaliste de 2020 Van Duijvenbode dans l’événement unique à double départ, mais s’est remis d’un début chancelant pour réserver une confrontation avec Dimitri Van den Bergh à la Morningside Arena.

Van Duijvenbode a dominé les échanges d’ouverture, punissant un départ terne du champion en titre pour tirer le premier sang avec un sublime 156 checkout.

La formidable finition 130 de Clayton au milieu du deuxième set a déplacé le pendule, et alors qu’un Néerlandais de plus en plus frustré a faibli tard avec “The Ferret” capitalisant pour se qualifier pour une rencontre contre Van den Bergh.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jonny Clayton a admis qu’il avait eu de la chance de progresser après qu’un rassemblement tardif l’ait vu battre Dirk van Duijvenbode Jonny Clayton a admis qu’il avait eu de la chance de progresser après qu’un rassemblement tardif l’ait vu battre Dirk van Duijvenbode

“Je suis content d’avoir réussi évidemment, mais Dirk aurait dû gagner ce match”, a concédé Clayton, qui a écrasé son compatriote gallois Gerwyn Price lors de la pièce maîtresse de l’année dernière.

“Je n’ai tout simplement pas pu y aller ce soir, mais heureusement, j’ai réussi à m’en sortir.

“Dimitri est un joueur brillant, tout comme Dirk. J’espère que mon jeu s’améliorera mercredi. Je vais mieux sortir des blocs que ce soir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van den Bergh a réussi ce brillant 81 checkout dans le mille lors de sa victoire sur Dave Chisnall Van den Bergh a réussi ce brillant 81 checkout dans le mille lors de sa victoire sur Dave Chisnall

Van den Bergh n’a remporté que sa deuxième victoire sur l’étape du Grand Prix mondial avec une victoire décisive sur le double finaliste Dave Chisnall.

Le champion du monde Peter Wright a défié une riposte fougueuse de Kim Huybrechts pour commencer sa candidature pour une première couronne du Grand Prix mondial avec une victoire 2-0 dans une affaire de haute qualité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Adrian Lewis a reculé les années en remportant le Jackpot avec cette majestueuse finition 152 Adrian Lewis a reculé les années en remportant le Jackpot avec cette majestueuse finition 152

Et le finaliste 2010 Adrian Lewis a fait un retour gagnant lors de sa première apparition au Grand Prix mondial depuis 2019, convertissant plus de trois tonnes de caisses pour clôturer une impressionnante victoire 2-0 sur Jose De Sousa, qui devient la première tête de série à quitter le tournoi de cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Chris Dobey a coulé plus de deux tonnes de caisses alors qu’il passait devant Luke Humphries Chris Dobey a coulé plus de deux tonnes de caisses alors qu’il passait devant Luke Humphries

“Jackpot” jouera désormais “Hollywood” Chris Dobey, qui a produit une démonstration spectaculaire de finition pour étourdir Luke Humphries et remporter sa première victoire à cet événement depuis qu’il a atteint les demi-finales de 2019 à ses débuts.

Krzysztof Ratajski et Stephen Bunting ont également progressé avec des victoires 2-0, battant respectivement Callan Rydz et Brendan Dolan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dobey a remporté le premier set avec Luke Humphries avec cette fin hollywoodienne Dobey a remporté le premier set avec Luke Humphries avec cette fin hollywoodienne

Mardi 4 octobre – Calendrier (1900 BST) Premier tour Madars Razma contre Ryan Searle Ross Smith contre André Dorure Danny Nopert contre Gabriel Clemens Joe Cullen contre Damon Héta Rob Croix contre Daryl Gurney James Wade contre Martin Lukemann Prix ​​Gerwyn contre Martin Schindler Michel Smith contre Nathan Aspinal

L’action du premier tour se termine mardi soir, alors que le numéro 1 mondial Gerwyn Price commence sa candidature pour une deuxième couronne du Grand Prix mondial contre le débutant allemand Martin Schindler.

Le double vainqueur James Wade affronte un autre nouveau venu à Martin Lukeman, le champion 2017 Daryl Gurney joue la huitième tête de série Rob Cross, tandis que Michael Smith affronte Nathan Aspinall dans une autre savoureuse égalité.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder la 25e édition du format « Double in, Double out » du Grand Prix mondial sur Sky Sports jusqu’à la finale le 9 octobre à Leicester.