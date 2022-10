Grand Prix mondial : Michael van Gerwen affrontera Peter Wright en demi-finale ; Gerwyn Price contre Nathan Aspinall | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleures caisses de la nuit des quarts de finale au Grand Prix mondial de Leicester

Michael van Gerwen a allumé le papier tactile bleu alors qu’il poursuivait la guerre des mots avec Peter Wright après avoir organisé une demi-finale alléchante avec son grand rival au Grand Prix mondial.

Van Gerwen a produit la performance du tournoi de cette année pour envoyer Chris Dobey en quart de finale, tandis que Wright, Gerwyn Price et Nathan Aspinall ont également remporté des victoires vendredi soir à Leicester.

L’as néerlandais a obtenu une moyenne de 99,30 et a décroché cinq finitions de plus de tonnes pour poursuivre sa candidature pour un sixième titre à double départ, organisant une confrontation en demi-finale à succès contre le champion du monde Wright.

La formation alléchante de la demi-finale de samedi à Leicester mettra en vedette trois des quatre meilleurs mondiaux, le champion 2020 Price devant affronter Aspinall dans l’autre demi-finale.

Vendredi 7 octobre – Résultats Quarts de finale Nathan Aspinal 3-2 Martin Lukemann Prix ​​Gerwyn 3-0 Madars Razma Pierre Wright 3-2 Dimitri Van den Bergh Michel van Gerwen 3-1 Chris Dobéy

MVG a averti son rival Peter Wright que s'il continuait à jouer comme il l'a fait vendredi soir, ce serait une « passe-partout » lorsqu'ils s'affronteraient en demi-finale.

“Je pense que je joue très bien dans ce tournoi”, a déclaré Van Gerwen, qui a battu Gary Anderson et Stephen Bunting en atteignant les quarts de finale.

“Mes hauts vont très bien et cela vous donne beaucoup de confiance. Je me sens phénoménal mais vous devez continuer à le faire.

“J’ai travaillé très dur, donc je suis aux anges. Si Peter continue à jouer comme il l’a fait ce soir, ce sera une surprise, mais nous savons tous que Peter ne jouera pas comme ça.”

Van Gerwen a battu Dobey avec cette spectaculaire finition 124 sur le mille

Van Gerwen a commencé de manière fulgurante avec des jambes de 13 et 12 fléchettes, mais Dobey a riposté avant que le Néerlandais ne termine le premier set 3-2.

Dobey n’avait jamais battu Van Gerwen lors de neuf tentatives précédentes, mais une superbe sortie de 122 l’a vu remporter le deuxième set 3-2.

“Mighty Mike” a repris la tête avec un style sensationnel, après un 11-darter avec 118 et 109 checkouts pour conclure le troisième set avec une remarquable moyenne de 112,30.

Le triple champion du monde a été implacable sur le ring extérieur tout au long du concours, et il a couronné un affichage dominant avec une caisse 105 à couper le souffle, scellée par deux doubles sommets.

Wayne Mardle a soutenu Van Gerwen pour remporter le Grand Prix mondial sur la base de sa performance contre Dobey

Van Gerwen va maintenant renouveler sa rivalité avec Wright lors d’une répétition de la finale de 2018, après que l’Écossais ait survécu à trois matchs de fléchettes dans une mort subite captivante pour devancer Dimitri Van den Bergh dans un concours épique.

Wright a remporté le premier set avec ce superbe 130 checkout

Wright a gaspillé sept fléchettes de match dans un point culminant incroyable, mais il a obtenu un sursis lorsque Van den Bergh a câblé trois fléchettes de match au double 12, avant de finalement épingler le double 10 pour l’emporter avec sa huitième fléchette de match.

L'Ecossais a frappé un magnifique 10 dards lors de sa victoire – la meilleure manche du tournoi !

Wright a déclaré: “J’ai raté et Dimi est entré et m’a puni plusieurs fois. Il avait trois fléchettes (à gagner) et je ne pensais pas qu’il allait manquer pour être honnête.

“Pour moi d’obtenir trois autres fléchettes en double, je suis reconnaissant.”

Wright a dit qu’il avait regardé le dernier lancer de Van den Bergh sur grand écran en plaisantant: “Comment a-t-il raté ça? Le doublé a l’air énorme. Mais c’est évidemment de la pression, nous étions tous les deux nerveux.”

Wright dit que les nerfs et le respect mutuel ont joué un rôle dans sa spectaculaire victoire en quart de finale contre Van den Bergh

Le numéro 1 mondial Price a organisé une rencontre en demi-finale avec Aspinall en battant Madars Razma 3-0.

Le Gallois Price n’a perdu que deux manches alors que Razma, impressionné, n’a obtenu qu’une moyenne de 74,45.

Tout comme Wayne Mardle a déclaré que Price n'allait pas abandonner son jeu, il est allé frapper trois T1 pour provoquer l'hystérie dans la boîte de commentaires.

“Je n’étais pas à mon meilleur, mais Madars était loin du rythme”, a déclaré Price, le champion 2020, après avoir atteint le dernier carré pour la troisième année consécutive.

“Il jetait certaines de ses fléchettes, les jambes aussi, et c’est difficile pour moi de continuer à jouer. C’était un match décent de ma part, mais je dois m’améliorer lors du prochain match.”

Face à Aspinall, Price a déclaré: “Nous sommes probablement des joueurs similaires, nous jouons mieux avec un peu d’agressivité. Cela pourrait devenir un peu fougueux, mais je vais essayer de me calmer autant que possible.”

Price s'attend à un match enflammé contre Aspinall lors de leur rencontre en demi-finale

Samedi 8 octobre – Calendrier (2000 BST) Demi finales Nathan Aspinal contre Prix ​​Gerwyn Pierre Wright contre Michel van Gerwen

Aspinall a déclaré qu'il savait qu'il devait bien jouer pour battre Martin Lukeman, mais il sent qu'il s'améliore à chaque tour.

Aspinall s’est assuré une place dans sa première demi-finale du Grand Prix mondial avec une victoire âprement disputée 3-2 sur le débutant Martin Lukeman lors de l’ouverture de la soirée, son point culminant étant un 138 checkout du troisième set.

'The Asp' a battu Martin Lukeman avec une caisse bien rangée de 138 lors de sa victoire

“Je suis en demi-finale pour la première fois – c’est absolument génial. Fair-play pour Martin – étant donné qu’il est nouveau sur la scène, il ne ressent pas la pression, et je savais que je devais bien jouer ce soir”, dit Aspinal.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder la 25e édition du format ‘Double-in, Double-out’ du Grand Prix mondial sur Sky Sports jusqu’à la finale le dimanche 9 octobre à Leicester.