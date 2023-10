Grand Prix mondial : Luke Humphries remporte le plus grand titre de sa carrière en étourdissant Gerwyn Price | Nouvelles sur les fléchettes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Humphries a battu Price avec ce remarquable 138 checkout

Humphries a battu Price avec ce remarquable 138 checkout

Luke Humphries a remporté son premier titre majeur après avoir battu le favori Gerwyn Price 5-2 lors d’une finale passionnante pour remporter le titre du Grand Prix mondial à Leicester dimanche.

L’ancien champion du monde junior Humphries, 28 ans, a remporté son premier titre de classement télévisé et 120 000 £ avec ce triomphe, et dépasse également Price à une quatrième place, un sommet en carrière, dans l’ordre du mérite du PDC.

« J’ai imaginé ce moment. C’était le plus grand match de ma vie », a déclaré Humphries. « Ce 138 est probablement l’un des meilleurs tirs de ma carrière, sans parler du titre. Je n’aurais pas pu choisir une meilleure fin.

« Je pense avoir prouvé que je l’avais. »

Finale du Grand Prix Mondial Prix ​​Gerwyn 2-5 Luc Humphries

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Humphries a battu Price avec ce remarquable 138 checkout Humphries a battu Price avec ce remarquable 138 checkout

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Humphries, ému, a déclaré qu’il avait joué le plus grand match de sa vie pour remporter le titre du Grand Prix mondial. Humphries, ému, a déclaré qu’il avait joué le plus grand match de sa vie pour remporter le titre du Grand Prix mondial.

Price a puni quelques doubles de départ nerveux de Humphries dans le premier set, remportant le set sans réponse, avant qu’un étincelant 12 fléchettes – qui ne comportait que 10 fléchettes marquantes – ne voit le lanceur de Berkshire, âgé de 28 ans, prendre le large dans le deuxième set.

Humphries a remporté le set 3-1 et a égalé ce score dans le troisième set, malgré un 11 dards de Price, avant de prendre le quatrième sans réponse pour avancer 3-1 dans le match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Humphries a lancé The Big Fish pour étourdir Price en finale Humphries a lancé The Big Fish pour étourdir Price en finale

« Cool Hand Luke » a ouvert le cinquième avec un 170 checkout, mais l’as gallois Price a répondu avec un 117 et a puni les ratés de son rival pour remporter le set dans une décision décisive pour riposter.

Le sixième set s’est également soldé par une étape décisive, la paire échangeant des 180 avant que Humphries n’épingle un double quatre pour progresser 4-2 et se rapprocher de la gloire.

Price menait 1-0 et 2-1 au septième set, mais Humphries a égalisé puis a réalisé un remarquable 138 pour sceller le titre.

« Je suis absolument vidé. J’aimerais que nous puissions jouer ces matchs au Pays de Galles », a déclaré Price. « Je pense que j’ai mieux joué dans l’ensemble. Il avait un meilleur soutien.

« Le point positif, c’est que j’ai une caverne d’hommes bons où rentrer chez moi. »

Price a obtenu une moyenne de 91 en réponse à Humphries, et « The Iceman » a réussi la moitié de ses tentatives de double de départ et 52 pour cent de ses doubles finals alors qu’il se battait courageusement pour regagner le trophée tant convoité.

Assistez à la 17e édition du Grand Slam of Darts du 11 au 19 novembre au Aldersley Leisure Village. Diffusez vos sports préférés et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois