Grand Prix mondial : les pronostics d’Emma Paton pour l’unique tournoi organisé à Leicester | Fléchettes Nouvelles

C’est l’heure des pronostics pour Emma Paton avec le Grand Prix mondial en tête

Notre propre Emma Paton est de retour pour ses dernières prédictions avant le Grand Prix mondial de fléchettes de cette année à la Morningside Arena de Leicester.

Découvrez qui Emma soutient pour remporter cet événement unique, qui est surtout connu pour son format double-in, double-out.

La 25e édition du prestigieux tournoi comprendra sept séances d’action du 3 au 9 octobre – en direct sur Sky Sports !

Profitez des meilleurs moments du Grand Prix mondial, du premier neuf fléchettes, Andy Callaby battant Phil Taylor et la première victoire du titre télévisé de MVG

Votre favori du tournoi ?

Eh bien, ce n’est pas une énorme surprise, il est aussi le préféré des bookmakers, mais j’ai opté pour…

…Gerwyn Price !

Gerwyn Price a réussi deux finitions à neuf fléchettes en une nuit en Premier League à Belfast…

“The Iceman” sait ce qu’il faut pour gagner, il a remporté cet événement il y a deux ans, puis a enchaîné avec une deuxième place l’année dernière, perdant finalement face à son compatriote gallois Jonny Clayton.

Il entre en forme après avoir, de son propre aveu, eu du mal avec le calendrier plus tôt dans l’année. Le n ° 1 mondial arrive à Leicester après avoir remporté la finale des World Series of Darts, et il a raté l’événement du week-end dernier en Belgique, il devrait donc se sentir frais !

Comparé aux autres membres du “Big Three”, dont Peter Wright et Michael van Gerwen, je pense que sa section du tirage au sort est légèrement plus favorable.

Il affronte un débutant en Martin Schindler au premier tour, et il sait à quoi s’attendre là-bas après leur match nul au premier tour à Blackpool !

Une égalité délicate des 16 derniers se profile avec le champion des Masters Joe Cullen ou le n ° 1 australien Damon Heta, mais je m’attends à ce qu’il dépasse l’un ou l’autre, avec Rob Cross la tête de série la plus élevée de son quart.

Michael Smith et James Wade sont dans sa moitié – nous savons tous à quel point Wade peut être dangereux dans cet événement après l’avoir remporté deux fois, mais lors de cinq de ses sept dernières apparitions, il n’a pas dépassé le premier tour – donc je soutiens Price pour atteindre au moins la finale.

Price a soulevé le toit avec un neuf fléchettes lors de sa demi-finale contre Danny Noppert au World Matchplay

Un à regarder?

…Danny Nopert !

Danny Noppert sera-t-il celui à surveiller à Leicester ?

Maintenant, cela peut sembler contre-intuitif car il est dans la même moitié que Price !! Mais je pense qu’il peut certainement sortir de son quartier.

C’est exactement ce qu’il a fait l’année dernière, perdant finalement contre Clayton en demi-finale et il pourrait se retrouver avec un scénario similaire cette fois-ci avec un autre Gallois mettant fin à ses chances.

Il a l’air de plus en plus confiant à chaque fois que je le vois sur scène et certainement depuis qu’il a remporté l’Open du Royaume-Uni plus tôt cette année. Il a un tel calme et un tel aplomb que je suis un grand fan de la façon dont il s’occupe de ses affaires.

Nous ne semblons pas trop parler de lui avant les majors, bien qu’il en ait choisi un cette année! Il vole toujours sous le radar avec les bookmakers aussi au 25/1 mais ‘The Freeze’ est à surveiller !

Danny Noppert a présenté des jeux de fléchettes sérieux avec un 180 sans regard avant d'en retirer 86 dans le mille au World Matchplay

Double entrée, double sortie…

… ajoute à l’excitation !! Eh bien, pour nous en tout cas !

Regardez tous les hits à neuf fléchettes du Grand Prix mondial…

Pour les joueurs, le premier tour est un casse-tête ! Le fait que nous commencions avec le meilleur des trois sets ajoute également au drame. Il n’y a pas de place pour un démarrage lent, l’année dernière a montré exactement cela avec des gens comme Peter Wright et MVG tombant au premier obstacle.

Il y a aussi des drames de l’autre type – nous avons vu des joueurs dans le passé monter sur scène et oublier qu’il s’agit d’un double et aller droit au triple 20 !

Le fait que nous ne voyions ce format qu’une fois par an ajoute une pincée de quelque chose de spécial, c’est unique et un excellent niveleur pour les joueurs.

Une égalité au premier tour à ne pas manquer ?

… Jonny Clayton contre Dirk van Duijvenbode !

Clayton a frappé avec plus de cinq tonnes de finitions alors qu'il dominait Price pour remporter son premier titre de Grand Prix mondial

Y a-t-il une autre réponse ?!

Pour être juste, il y a des liens d’ouverture qui craquent, mais c’est ce qui se démarque pour moi.

Ils se sont rencontrés à quelques reprises récemment – lors des finales des World Series qui ont suivi le chemin du Néerlandais, puis quelle ceinture à l’Open belge de fléchettes ce week-end, les deux joueurs avaient en moyenne 105 mais c’est “The Ferret” qui est sorti le haut alors.

Jonny Clayton a triomphé au Grand Prix mondial après avoir battu Gerwyn Price 5-1

Clayton est bien sûr le champion en titre et il est en forme. Il a terminé en tête du classement de la Premier League, mais a admis sa défaite face à Joe Cullen lors des barrages, ce qui a mis du temps à se remettre de sa confiance, mais il est certainement en train de retrouver son meilleur niveau.

Van Duijvenbode n’a peut-être pas remporté cet événement, mais il y a quelques années, il a frôlé la finale et il se rapproche de gagner quelque chose sur la grande scène.

Oh ça devrait être bien, non ?

Fléchettes du Grand Prix mondial en direct Vivre de

Grand Prix du Monde 2022

Horaire de jeu

Lundi 3 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour

Callan Rydz contre Krzysztof Ratajski

Brendan Dolan contre Stephen Bunting

Chris Dobey contre Luke Humphries

Dimitri Van den Bergh contre Dave Chisnall

(7) Jonny Clayton contre Dirk van Duijvenbode

(2) Peter Wright contre Kim Huybrechts

(3) Michael van Gerwen contre Gary Anderson

(6) José de Sousa contre Adrian Lewis

Mardi 4 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour

Madars Razma contre Ryan Searle

Ross Smith contre Andrew Gilding

Danny Noppert contre Gabriel Clemens

Joe Cullen contre Damon Heta

(8) Rob Cross contre Daryl Gurney

(5) James Wade contre Martin Lukeman

(1) Gerwyn Price contre Martin Schindler

(4) Michael Smith contre Nathan Aspinall

