Grand Prix mondial : le champion du monde et n°1 Michael Smith rencontrera Gerwyn Price en demi-finale | Nouvelles sur les fléchettes

Michael Smith et Gerwyn Price s’affronteront samedi pour une place dans la finale du Grand Prix mondial.

Le champion du monde Michael Smith a organisé une confrontation à succès contre Gerwyn Price en demi-finale du Grand Prix mondial alors que les deux joueurs ont disputé leurs huit derniers matchs respectifs vendredi soir.

Le numéro 1 mondial Smith a fait une démonstration professionnelle pour vaincre Andrew Gilding et atteindre les demi-finales de l’événement pour la première fois alors que la quatrième tête de série Price a écarté Martin Schindler en difficulté en trois sets consécutifs, perdant une seule jambe.

Luke Humphries est resté calme pour revenir après deux sets pour vaincre Peter Wright lors d’une fusillade au dernier match et il affrontera Joe Cullen, qui a battu Chris Dobey dans un match décisif passionnant avec un check-out tout simplement ridicule de 121 dans le mille.

Résultats du Grand Prix mondial Prix ​​Gerwyn 3-0 Martin Schindler Michael Smith 3-0 André Dorure Pierre Wright 2-3 Luc Humphries Chris Dobey 2-3 Joe Cullen

Demi-finales du Grand Prix Mondial : samedi 7 octobre à partir de 20h Prix ​​Gerwyn contre Michael Smith Luc Humphries contre Joe Cullen

La soirée des demi-finales de cet événement unique à double départ verra les quatre joueurs restants s’affronter pour une place dans la finale de dimanche, Price étant le seul ancien champion encore debout à Leicester.

