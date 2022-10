Grand Prix mondial: Jonny Clayton offre de conserver le titre avec Peter Wright promettant d’élever son jeu | Fléchettes Nouvelles

Jonny Clayton a battu son compatriote gallois Gerwyn Price pour remporter son premier Grand Prix mondial

Jonny Clayton tentera de conserver son titre de Grand Prix mondial dans l’unique épreuve à double départ, tandis que Peter Wright s’est engagé à élever son jeu à “un autre niveau”.

Clayton entamera la défense de son titre contre le Néerlandais de haut vol Dirk van Duijvenbode, tandis que le champion du monde Wright entame sa candidature pour une première couronne du Grand Prix mondial contre Kim Huybrechts.

Clayton a décroché sa première couronne de classement télévisé lors de la pièce maîtresse de l’année dernière avec une démolition 5-1 de son compatriote gallois Gerwyn Price.

Le champion en titre cherchera à répéter ces exploits lors du tournoi à 32 joueurs de cette année, qui se déroulera à la Morningside Arena de Leicester du 3 au 9 octobre, avec un prix record de 600 000 £.

Clayton espère suivre les traces de Phil Taylor, 11 fois vainqueur, et de Michael van Gerwen – qui vise une sixième couronne cette année – en devenant seulement le troisième joueur de l’histoire du Grand Prix mondial à conserver son titre.

“Le format double in double out est difficile, mais il sépare les hommes des garçons”, a déclaré Clayton.

“Je vais me présenter et jouer au meilleur niveau possible. Si je joue mon meilleur match, j’ai de bonnes chances de défendre mon titre, c’est ce que je vais essayer de faire.

“Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont défendu le Grand Prix mondial et j’adorerais rejoindre cette liste, alors je croise les doigts pour que cela se reproduise.”

Van Duijvenbode a battu Clayton lors de la finale des World Series of Darts à Amsterdam il y a quinze jours, mais “The Ferret” a pris sa revanche avec une victoire palpitante 6-4 lors de l’Open belge de fléchettes le week-end dernier.

Pendant ce temps, Wright participera à son premier événement de classement télévisé depuis qu’il a subi une opération de calculs biliaires en août, après avoir retrouvé le chemin de la victoire lors de l’Open international de fléchettes du mois dernier à Jena.

“J’étais vraiment content de la victoire à Jena”, a déclaré ‘Snakebite’ Wright. “Je l’ai gagné assez facilement, en battant certains des meilleurs joueurs au passage, donc après l’opération, tout va bien.

“Je suis confiant quant à mon jeu. Je pense que je suis dans le top quatre des moyennes des derniers mois, donc si je peux frapper mon double pour commencer, je devrais être assez dangereux.”

Peter Wright espère éviter une troisième sortie consécutive au premier tour du Grand Prix mondial

Wright, finaliste de Michael van Gerwen en 2018, espère éviter une troisième sortie consécutive au premier tour dans l’épreuve à double départ lorsqu’il affrontera la star belge Kim Huybrechts.

Le numéro 2 mondial est sans titre de classement télévisé depuis qu’il a remporté sa deuxième couronne de champion du monde en janvier, et il est déterminé à ajouter à son parcours à Leicester.

“Le World Grand Prix est définitivement sur ma liste”, a insisté Wright. “Je m’entraînais pour ce tournoi juste après l’opération. Je me suis dit qu’il fallait que je commence au top parce que ça donne la chance d’avoir le meilleur départ, donc je croise les doigts pour que ça marche.

“Kim joue bien. Il est dans une bonne position et il m’a battu plusieurs fois récemment, mais c’est un double départ donc c’est un terrain de jeu différent. Si je réussis mon double, je gagnerai.”

Le numéro un mondial Gerwyn Price affronte le débutant allemand Martin Schindler lors de son premier match nul, tandis que Michael van Gerwen entame sa tentative pour un sixième succès au Grand Prix mondial contre son vieil adversaire Gary Anderson, lors d’une répétition de la finale de 2016.

Grand Prix du Monde

Horaire de jeu

Lundi 3 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour (meilleur des trois sets)

Callan Rydz contre Krzysztof Ratajski

Brendan Dolan contre Stephen Bunting

Chris Dobey contre Luke Humphries

Dimitri Van den Bergh contre Dave Chisnall

(7) Jonny Clayton contre Dirk van Duijvenbode

(2) Peter Wright contre Kim Huybrechts

(3) Michael van Gerwen contre Gary Anderson

(6) José de Sousa contre Adrian Lewis

Mardi 4 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour (meilleur des trois sets)

Madars Razma contre Ryan Searle

Ross Smith contre Andrew Gilding

Danny Noppert contre Gabriel Clemens

Joe Cullen contre Damon Heta

(8) Rob Cross contre Daryl Gurney

(5) James Wade contre Martin Lukeman

(1) Gerwyn Price contre Martin Schindler

(4) Michael Smith contre Nathan Aspinall

