Grand Prix mondial: Gerwyn Price revient par derrière pour battre Joe Cullen, tandis que Nathan Aspinall gagne également | Fléchettes Nouvelles

Voici les meilleures caisses de la quatrième nuit du World Grand Prix Darts

Le n ° 1 mondial Gerwyn Price s’est rallié pour revenir par derrière et vaincre Joe Cullen dans un cracker du Grand Prix mondial pour atteindre les quarts de finale du format double départ à Leicester jeudi.

Price – le champion 2020 – a volé la vedette avec une rafale scintillante à six jambes, avec une moyenne de 107,36 dans chacun des deux derniers sets contre Cullen, alors que le deuxième tour de l’événement à double départ s’est terminé lors d’une autre soirée dramatique à la Morningside Arena.

Nathan Aspinall a produit une reprise étonnante pour enregistrer une victoire 3-2 sur le Néerlandais Danny Nopper, qui a gaspillé quatre fléchettes de match, tandis que Martin Lukeman a poursuivi sa course pour devancer Ross Smith et le Letton Madars Razma a mis fin aux espoirs du vainqueur 2017 Daryl Gurney.

Jeudi 6 octobre – Résultats Deuxième tour Martin Lukemann 3-2 Ross Smith Daryl Gurney 1-3 Madars Razma Prix ​​Gerwyn 3-2 Joe Cullen Nathan Aspinal 3-2 Danny Nopert

La tête de série de l’événement a attiré le premier sang dans un premier set décousu, mais Cullen a rétabli la parité avec un balayage net, avant de punir la prodigalité de Price dans le troisième set pour avancer 2-1.

Price a retrouvé sa concentration sur le blitz à travers le quatrième set avec des jambes de 15, 13 et 14 fléchettes, et le set décisif a suivi un schéma similaire.

Le champion du monde 2021 a suivi une caisse de 104 en retirant 305 en six fléchettes, en tirant un superbe 171 et en sortant une combinaison top-tops 134, avant qu’un 88 clinique ne couronne une riposte époustouflante.

“Je me suis mis beaucoup de pression, mais quand j’étais dos au mur, j’ai produit mes meilleurs fléchettes”, a expliqué Price, qui vise une troisième finale consécutive du Grand Prix mondial.

“Je suis loin de mon meilleur niveau. J’étais loin du rythme au début, mais je produis mes meilleurs trucs sous pression, ce qui est génial.”

La récompense de Price est une confrontation en quart de finale contre Razma, après que le Letton ait éliminé Gurney 3-1 pour atteindre les huit derniers d’un événement télévisé pour la première fois de sa carrière.

Après avoir perdu le match aller du match, Razma a répondu pour prendre le premier set et n’a jamais regardé en arrière alors qu’il clôturait une performance impressionnante, qui comprenait cinq 180 et 92,4 de moyenne.

“Je suis en quart de finale. Ça a l’air tellement incroyable. Je vis mon rêve et je crois que je peux aller plus loin”, a déclaré Razma, qui est sur le point de se hisser dans le top 32 mondial.

“Je suis tellement heureux. Je m’améliore pas à pas et je sens que je peux battre tout le monde ici. Mon nouvel objectif est d’être dans le top 32 d’ici le Championnat du monde.”

Aspinall a organisé un retour remarquable de 2-0 pour devancer le champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Noppert, survivant à quatre matchs de fléchettes pour atteindre son deuxième quart de finale du Grand Prix mondial.

“The Asp” semblait regarder le baril d’une défaite en deux sets à un moment donné, mais la star tenace de Stockport a riposté courageusement pour préserver ses espoirs d’une première couronne à double départ.

Noppert a arraché une strophe d’ouverture âprement disputée après qu’Aspinall ait gaspillé cinq fléchettes de set, et sa frustration a été aggravée lorsque le Néerlandais a doublé son avantage dans un deuxième set décisif.

Aspinall a clôturé un troisième set décousu pour garder ses espoirs en vie, et il a ensuite produit son meilleur sort du match pour forcer un cinquième et dernier set, supprimant 104 et 100 finitions pour maintenir sa renaissance.

Noppert semblait avoir endigué la marée après avoir pris une avance de 2-0 dans le cinquième set, mais après avoir échoué à décrocher les fléchettes du match lors de la troisième étape, son jeu s’est déroulé dans une conclusion pleine d’action.

Le Néerlandais a pris 13 fléchettes pour épingler un doublé de départ dans une incroyable manche finale, et Aspinall en a pleinement profité pour atteindre son deuxième quart de finale télévisé de 2022.

“Quel retour fantastique. Je suis absolument en effervescence”, a déclaré Aspinall, qui a battu la quatrième tête de série Michael Smith au premier tour.

“Je suis un combattant. J’aime ces batailles. C’est ce que je suis, et je suis très heureux de cette victoire.”

Martin Lukeman a poursuivi sa course au Grand Prix mondial pour devancer Ross Smith

Le double vainqueur du titre télévisé jouera désormais Lukeman, qui a refusé Smith dans une jambe de mort subite dramatique pour poursuivre ses débuts de rêve à Leicester.

Lukeman avait remporté une victoire choc sur l’ancien double champion James Wade, la cinquième tête de série, au premier tour.

L’ancien constructeur de 37 ans s’est remis d’une erreur de comptage lors de la quatrième étape du set décisif sur 45 pour prolonger le drame.

“Smash” a finalement réussi à couler un double sommet pour assurer sa place dans un quart de finale télévisé majeur pour la première fois.

“C’est le plus gros jour de paie de ma carrière. J’ai tellement travaillé et je suis tellement fier de moi”, a déclaré Lukeman.

“Je suis en quart de finale d’un majeur. C’est fou. Je vais juste jouer match par match. Je sais que je peux battre n’importe qui dans ma journée et je surfe sur une vague en ce moment.”

Fléchettes du Grand Prix mondial en direct Vivre de

Vendredi 7 octobre – Rencontres (1900 BST) Quarts de finale Nathan Aspinal contre Martin Lukemann Prix ​​Gerwyn contre Madars Razma Pierre Wright contre Dimitri Van den Bergh Michel van Gerwen contre Chris Dobéy

Les quarts de finale de vendredi mettront en scène un affrontement entre le quintuple vainqueur Michael van Gerwen et le demi-finaliste 2019 Chris Dobey, tandis que le finaliste 2018 Peter Wright affrontera l’ancien champion du monde Matchplay Dimitri Van den Bergh.

La poursuite de Price pour une deuxième couronne du Grand Prix mondial se poursuit contre Razma, tandis qu’Aspinall affrontera Lukeman lors du lever de rideau de vendredi.

Consultez les actualités quotidiennes sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts. Vous pouvez regarder la 25e édition du format « Double in, Double out » du Grand Prix mondial sur Sky Sports jusqu’à la finale le 9 octobre à Leicester.