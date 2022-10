Grand Prix mondial: Gerwyn Price et Joe Cullen progressent alors que James Wade et Michael Smith subissent des sorties de choc | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez la meilleure action du Jour 2 du Grand Prix mondial à Leicester

Michael Smith a subi une sortie choc au premier tour aux mains de Nathan Aspinall lors d’une nuit pleine de bouleversements au Grand Prix mondial de Leicester.

L’homme de Stockport est reparti avec une victoire 2-1 sur Smith alors que le numéro 4 mondial avait du mal à trouver son rythme en double.

Martin Lukeman a fourni la performance de la nuit dans une victoire choc sur James Wade, tandis que Gerwyn Price a réalisé une performance professionnelle contre Martin Schindler et Joe Cullen a vaincu Damon Heta.

Le dernier match de la soirée a été présenté comme une grande rencontre et il n’a pas déçu puisque Smith et Aspinall se sont affrontés dans un affrontement rapide.

Aspinall a commencé la rencontre avec beaucoup plus de promesses, brisant Smith tôt avec une finition de 116 pour aller de l’avant avec deux manches.

Nathan Aspinall a commencé son match contre Michael Smith avec une caisse de 116 au premier tour du Grand Prix mondial

“Bully Boy” a riposté pour réclamer sa propre manche, mais cela n’a pas suffi car le n ° 16 mondial a profité d’une certaine imprécision en double pour remporter le premier set.

Le deuxième set s’est poursuivi dans la même veine que le premier alors qu’Aspinall a pris une avance à deux manches, mais Smith n’était pas prêt à descendre sans se battre et a vérifié le 95 pour se maintenir dans l’égalité avant de le sauvegarder avec une finition 101 pour ramener le niveau défini.

Smith a sorti cette finition pour égaliser le deuxième set contre Aspinall

Une étape cruciale a suivi et un joli 171 a rapproché Aspinall de la victoire avec trois fléchettes de match, mais il n’a pas saisi sa chance et Smith a vérifié sur D10 pour l’amener à un set chacun.

Un troisième set nerveux s’est ensuivi mais Aspinall a réussi à trouver sa forme pour assurer un blanchiment 3-0, vérifiant sur D16 pour remporter le match.

Mardi 4 octobre – Résultats Premier tour Madars Razma 2-1 Ryan Searle Ross Smith 2-1 André Dorure Danny Nopert 2-0 Gabriel Clemens Joe Cullen 2-1 Damon Héta (8) Rob Cross 1-2 Daryl Gurney (5) James Wade 1-2 Martin Lukemann (1) Prix Gerwyn 2-0 Martin Schindler (4) Michel Smith 1-2 Nathan Aspinal

Price a coupé un chiffre ultra-confiant alors qu’il sortait pour son affrontement avec Schindler et il a pris un bon départ, brisant le lancer au match aller et tenant le sien pour aller de l’avant.

Les deux joueurs étant incapables de trouver les doubles à la caisse, Schindler s’est battu pour revenir avec un D5 dans la troisième manche du set, mais cela n’a servi à rien car “The Iceman” a de nouveau découvert sa précision pour éliminer D2 pour le premier set. .

Gerwyn Price a apprécié cette finition 101 sur son chemin vers la victoire sur Martin Schindler

La domination du Gallois s’est poursuivie dans le deuxième set alors que Schindler n’a pas pu se mettre à l’aise, une sublime finition 101 pour briser le lancer le poussant à la victoire et au deuxième tour.

Lukeman est sorti avec le plus gros bouleversement de la nuit contre Wade, remportant le premier set en trois jambes droites et étourdissant le numéro 5 mondial pour assurer sa première victoire télévisée.

Lukeman, qui se trouve en dehors du top 50 mondial, trouvait facilement de gros maximums tandis que Wade avait du mal à se lancer en double, Wade ayant à un moment donné besoin de sept fléchettes pour faire avancer sa jambe en double.

Martin Lukeman a provoqué une énorme surprise en battant James Wade au premier tour

Le deuxième set a produit une riposte partielle de Wade alors qu’il remontait sa moyenne, un D2 crucial le gardant à égalité mais le troisième match a vu Lukeman bien se battre et tenir son lancer avec un D10 pour prendre la tête.

Sorti de nulle part, Wade a trouvé une finition vitale de 121 pour l’amener à une étape décisive, mais c’est Lukeman qui a terminé avec trois fléchettes de match et les a bien utilisées, frappant le D8 pour assurer la plus grande victoire de sa carrière jusqu’à présent.

Il a été présenté comme un match serré et passionnant et Cullen et Heta n’ont pas déçu dans leur set d’ouverture, échangeant des pauses de lancer et des finitions de tonne-plus avant qu’un D16 ne voie Cullen prendre le premier match.

Heta prend le contrôle total dans le deuxième set, brisant Cullen deux fois, y compris une finition brillante de 115, pour prendre un blanc 3-0 et ramener l’égalité à égalité, mais Cullen a pris le dernier set et le match en D8 pour conclure un match granuleux et passionnant. .

Joe Cullen a fait une pause précoce lors de son match du premier tour contre Damon Heta

Les compétitions serrées se sont poursuivies alors que l’ancien champion du monde Rob Cross et l’ancien champion du Grand Prix du monde Daryl Gurney se sont affrontés, les deux joueurs tenant leur lancer avant l’incapacité de Cross à trouver le doublé crucial pour commencer, manquant neuf fois, offrant à Gurney une chance de briser et de prendre le premier ensemble.

Après que Cross ait riposté dans le deuxième set, atteignant deux maximums et brisant Gurney pour égaliser les choses, ‘Superchin’ a tenu le coup et a brisé Cross au début de la dernière manche pour remporter la grande victoire.

Le demi-finaliste de l’an dernier, Danny Noppert, était de retour pour montrer sa forme en double alors qu’il affrontait Gabriel Clemens. Un match retour étonnant a vu le Néerlandais prendre 13 fléchettes pour se lancer dans le doublé, mais il s’est rallié pour se laisser sur une tonne et plus de 101 pour sceller la jambe avant de prendre le set.

Danny Noppert a raté 12 fléchettes au double pour se lancer dans le match retour de son match contre Gabriel Clemens mais a quand même réussi à gagner la manche après un revirement remarquable

Clemens a riposté pendant quelques jambes, mais Noppert a élevé son jeu et a remporté une victoire 2-0 alors qu’il cherche à aller plus loin qu’en 2021.

Avec trois débutants en spectacle à la fin du premier tour, il y avait quelques bouleversements à avoir et Madars Razma a eu une solide performance en gagnant 2-1 contre Ryan Searle, prenant le premier set après avoir cassé le lancer deux fois avant de sortir. une belle finition 108 pour gagner le match et passer au deuxième tour.

Andrew Gilding a frappé cette caisse 102 en route pour remporter le premier set de son match de premier tour contre Ross Smith

Une égalité entièrement britannique entre Ross Smith et Andrew Gilding a vu Smith repartir avec le butin dans une victoire serrée 2-1.

Mercredi 5 octobre – Rencontres (1900 BST) Deuxième tour Adrien Lewis contre Chris Dobéy Pierre Wright contre Krzyztof Ratajski Michel van Gerwen contre Stephen Bunting Jonny Clayton contre Dimitri Van den Burgh

Mercredi, les joueurs de la première nuit sont de retour en action alors qu’Adrian Lewis affronte Chris Dobey, Peter Wright affronte Krzysztof Ratajski, Michael van Gerwen joue Stephen Bunting et Jonny Clayton affronte Dimitri Van den Bergh au début du deuxième tour.

