Grand Prix mondial : Gerwyn Price dépasse Michael Smith pour organiser la finale contre Luke Humphries | Nouvelles sur les fléchettes

Jetez un œil à ce qui s'est passé lors des demi-finales du Grand Prix mondial de Leicester

Gerwyn Price s’est révélé trop bon pour le numéro 1 mondial Michael Smith alors qu’il organisait une confrontation au Grand Prix mondial contre Luke Humphries à la Morningside Arena de Leicester.

Price, le champion du Grand Prix du monde 2020, a atteint sa troisième finale en quatre ans après s’être éloigné de « Bully Boy » de 2-2 pour finalement sceller un succès 4-2, tandis que Humphries a écrasé les espoirs de Cullen avec une victoire blanchie.

Demi-finales du Grand Prix mondial : résultats Prix ​​Gerwyn 4-2 Michael Smith Luc Humphries 4-0 Joe Cullen

Price – le seul ancien champion restant sur le terrain – a fait un début de compétition inquiétant, tirant consécutivement à 180 sur son chemin vers un break de 12 fléchettes, et il a finalement porté le premier coup dans une conclusion semée d’erreurs. pour en définir un.

La strophe d’ouverture a vu les cinq manches gagnées contre le lancer, Smith gaspillant trois fléchettes pour tirer le premier sang, après que Price ait rejeté ses propres opportunités plus tôt dans la pièce.

Les rôles ont été inversés dans le deuxième set puisque Price a été puni pour avoir raté une fléchette au double 12 pour 2-0, et Smith a profité de ce sursis pour prendre le contrôle de la demi-finale.

La star de St Helens a bouclé le troisième set avec une moyenne monstrueuse de 110, évoquant une jambe de 10 fléchettes pendant cette période fulgurante pour mettre la pression sur Price.

« The Iceman » a répondu avec un quatrième set tout aussi dominant pour égaliser à deux chacun, convertissant un checkout de 109 pour arrêter la pourriture, avant de punir les malheurs de Smith sur les doubles de départ.

Price a soudainement commencé à trouver sa gamme sur le ring extérieur et cela a coïncidé avec la chute de forme de Smith, et tout s’est déroulé pour le champion du monde dans les phases finales, alors que Price se dirigeait vers la victoire.

« Michael Smith est le champion du monde et numéro un mondial, donc je savais que ça allait être difficile », a déclaré Price.

« Je pensais que j’aurais probablement dû mener 2-0, puis je me suis retrouvé mené 2-1. C’était un peu des montagnes russes, mais j’ai riposté et je l’ai mis sous pression à partir de ce moment-là.

« C’était un match difficile mais je suis content d’avoir réussi. Luke est un grand joueur, il a eu un peu de chance de son côté dans ce tournoi, mais ce sera difficile demain. »

Humphries s’est battu pour assommer Peter Wright, finaliste de 2018, en quarts de finale de vendredi, et il a réussi sept sets consécutifs sans réponse pour balayer Cullen.

Le Yorkshireman a enduré un cauchemar sur le ring extérieur lors des premiers échanges, manquant 19 de ses 21 premières fléchettes en double, et Humphries en a dûment profité pour établir un tampon en deux sets.

Humphries a élevé son jeu dans le troisième set pour resserrer son emprise sur les débats, avant de convertir une combinaison de 138 sans effort au milieu du quatrième pour s’éloigner d’une jambe de la pièce maîtresse de dimanche.

Cullen a menacé de renverser la tendance avec un sublime 150 sauveur de peau quelques instants plus tard, mais Humphries a anéanti tout espoir de riposte pour atteindre sa première finale télévisée depuis mars 2021.

« Je suis vraiment heureux. La dernière grande finale que j’ai disputée s’est déroulée à huis clos, et maintenant je peux enfin profiter de cette grande finale devant une foule », a déclaré Humphries, finaliste de l’Open du Royaume-Uni il y a deux ans.

« Nous consacrons tout à ces moments-là, et je vais tout donner demain. Je mettrai tout en jeu, et cela dépendra de qui pourra garder son sang-froid.

« J’ai un bon bilan contre Gezzy cette année, ce qui me donne confiance, mais c’est un jeu de balle différent. Je vais en profiter, car ces opportunités ne se présentent pas tous les jours. »

Webster : L’expérience en matière de prix lui donnera l’avantage

Mark Webster sur Sky Sports : « Pour Luke Humphries, c’était un travail professionnel. Il a juste gardé Joe à bout de bras. Il a eu sa chance chez Gerwyn Price et maintenant il doit l’accepter.

« Price a beaucoup résisté là-bas mais il a trouvé le moyen de gagner. C’est pourquoi il remporte des titres majeurs.

« Les deux joueurs sauront qu’ils devront s’améliorer demain et Gerwyn Price a déjà été sur cette scène et a remporté ce tournoi et cela lui donnera l’avantage demain soir.

« Il n’a pas été à son meilleur niveau mais il a trouvé le moyen de gagner des matches. Il lui reste encore un obstacle à surmonter en la personne de Luke Humphries. »

