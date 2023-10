Grand Prix mondial : Andrew Gilding rêve de remporter un autre titre majeur télé après son succès à l’Open du Royaume-Uni | Nouvelles sur les fléchettes

Andrew Gilding a atteint son premier quart de finale du Grand Prix mondial, mais jusqu’où peut-il aller ?

« Je n’aurais jamais pensé gagner un tournoi majeur, et maintenant je rêve d’en gagner un autre », déclare Andrew Gilding, qui a pour objectif de remporter le titre du Grand Prix mondial à Leicester.

Gilding a produit une formidable riposte pour éliminer le finaliste de 2016 Gary Anderson et il affrontera désormais le champion du monde et numéro 1 Michael Smith pour une place en demi-finale vendredi.

L’homme de 52 ans, compagnon du PDC Tour, a célébré le moment marquant de sa carrière en mars lorsqu’il a stupéfié Michael van Gerwen pour remporter l’Open du Royaume-Uni, remportant un prix de 110 000 £.

Gilding est un venu tardif dans ce sport, après avoir travaillé dans un abattoir et une usine de poulets, et ne s’y est lancé qu’après avoir rejoint une équipe de pub à la suite d’une crise de dépression au début de la trentaine.

Gilding, qui porte le surnom de « Goldfinger » après avoir acheté des fléchettes dorées Phil Taylor Phase 5 il y a plus de 20 ans, vivait dans un appartement d’une chambre du Suffolk avant sa victoire surprise à l’Open du Royaume-Uni.

Il a également riposté après un set pour éliminer la huitième tête de série Rob Cross au premier tour avant de remporter six des sept dernières manches pour célébrer une victoire historique sur une grande étape contre Anderson.

« Dans tous mes matchs ces derniers temps, j’ai simplement capitalisé sur les erreurs de mes adversaires », a admis Gilding.

« Pour être honnête, j’ai fait la même chose à l’Open du Royaume-Uni. Je n’ai pas très bien joué tout au long du tournoi, j’étais juste là quand j’en avais besoin.

« Je n’aurais jamais pensé gagner un tournoi majeur, et maintenant je rêve d’en gagner un autre, mais Michael joue bien. Il est tellement naturel et ce sera difficile de le battre. »

Gilding a développé un culte parmi les amateurs de fléchettes depuis qu’il a remporté l’Open du Royaume-Uni, les fans appelant à son inclusion dans la Premier League de l’année prochaine.

« C’est génial, j’aime ça. Je remarque dans la foule maintenant qu’il y a des gens qui m’encouragent et j’essaie de les reconnaître », a-t-il déclaré.

Wayne Mardle estime que le format est suffisamment « volatil » pour donner à l’étranger Gilding une chance de remporter l’événement.

Il a déclaré à Sky Sports : « Je pense que c’est une compétition ouverte mais si vous êtes absent, vous allez être battu. Gilding n’a pas bien joué du tout mais il a fait les bonnes choses au bon moment. Il va être un une poignée pour n’importe qui, même s’il s’en sort.

« Tous penseront qu’il s’agit d’une énorme opportunité d’atteindre une finale majeure. »

Grand Prix Mondial : vendredi 6 octobre à partir de 19h Prix ​​Gerwyn contre Martin Schindler Michael Smith contre André Dorure Pierre Wright contre Luc Humphries Chris Dobey contre Joe Cullen

Les quarts de finale du Grand Prix mondial auront lieu vendredi soir, alors que le vainqueur de Van Gerwen, Chris Dobey, affrontera Joe Cullen, tandis que Peter Wright et Luke Humphries s’affronteront également.

Ailleurs, le champion 2020 Gerwyn Price rencontre la star allemande Martin Schindler.

