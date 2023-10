Grand Prix mondial : Andrew Gilding choque Gary Anderson alors que Gerwyn Price et Michael Smith se qualifient | Nouvelles sur les fléchettes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la troisième nuit du Grand Prix mondial à Leicester

Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la troisième nuit du Grand Prix mondial à Leicester

Le cheval noir Andrew Gilding a provoqué un choc sismique lors du Grand Prix mondial en choquant Gary Anderson en forme alors que Gerwyn Price et Michael Smith se qualifiaient mercredi à la Morningside Arena de Leicester.

Le champion du UK Open, Gilding, a montré son esprit de combat pour éliminer le double champion du monde Anderson, tandis que le champion du monde en titre Smith et le champion 2020 Price poursuivent leurs défis pour le titre avec des victoires confortables contre respectivement le vice-champion de 2011 Brendan Dolan et Krzysztof Ratajski.

Le numéro 2 allemand Martin Schindler a surpris un Stephen Bunting renaissant pour se qualifier pour les quarts de finale.

Résultats du Grand Prix mondial André Dorure 3-2 Gary Anderson Stephen Bunting 2-3 Martin Schindler Prix ​​Gerwyn 3-0 Krzysztof Ratajski Michael Smith 3-0 Brendan Dolan

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gilding a surpris Anderson pour sceller sa place en quarts de finale du Grand Prix mondial Gilding a surpris Anderson pour sceller sa place en quarts de finale du Grand Prix mondial

Plus à venir…

Il s’agit d’une actualité de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les derniers titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, NBA, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.

Jeudi au Grand Prix Mondial

Michael van Gerwen visera à poursuivre sa victoire convaincante contre Josh Rock lorsqu’il affrontera « Hollywood » Chris Dobey jeudi.

Luke Humphries ouvre la soirée en affrontant Luke Woodhouse avant que le finaliste de 2018, Peter Wright, ne s’attaque à Ryan Searle.

Michal van Gerwen, qui a remporté le titre du Grand Prix mondial pour la sixième fois en 2022, affrontera Chris Dobey.

Grand Prix Mondial : jeudi 5 octobre à partir de 19h Luc Humphries contre Luc Woodhouse Pierre Wright contre Ryan Searle Michal van Gerwen contre Chris Dobey Ross Smith contre Joe Cullen

Les deux hommes se sont rencontrés en quart de finale de l’épreuve de 2022, Van Gerwen enregistrant un succès 3-1 et il est convaincu qu’il ne peut pas être arrêté alors qu’il vise un septième titre record du Grand Prix mondial.

« Cela n’arrivera pas », a plaisanté Van Gerwen. « Le format devient de plus en plus long après ce soir et cela ne suffira pas [my opponent] des faveurs.

« Vous allez avoir un adversaire coriace lors du prochain match, mais j’ai juste besoin de croire en mes capacités, c’est ce que je fais en ce moment et c’est peut-être pour cela que je joue si bien. »

Fléchettes du Grand Prix mondial en direct Vivre de

Le champion d’Europe Ross Smith affronte Joe Cullen lors du dernier match de la soirée.

Regardez le double in, double out World Grand Prix Darts à la Morningside Arena de Leicester tous les soirs jusqu’à la finale du 8 octobre – en direct sur Sky Sports. Diffusez le Grand Prix mondial et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois