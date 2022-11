Grand Prix F1 de Sao Paulo : Quand regarder les entraînements, les qualifications. le sprint et la course en direct sur Sky Sports F1

Préparez-vous pour le frisson de la Formule 1 au Brésil – en direct sur Sky Sports F1 – alors que le format du week-end Sprint revient pour le Grand Prix de Sao Paulo. Si l’année dernière est quelque chose à passer, nous sommes dans une épopée.

Le troisième et dernier Sprint de la saison voit une fois de plus changer le format du week-end avec les qualifications le vendredi, la mini-course de mise en grille le samedi et le Grand Prix le dimanche.

Les moments clés sont :

Les qualifications commencent à 19h le vendredi, avec une montée en puissance à partir de 18h

Le Sprint commence à 19h30 le samedi, avec une montée en puissance à partir de 18h30

Le Grand Prix commence à 18h le dimanche, avec une montée en puissance à partir de 16h30

Max Verstappen et Red Bull sont entrés dans l’histoire avec une 14e victoire record la dernière fois à Mexico, le Néerlandais faisant preuve de cohérence métronomique, tandis que la stratégie compromise de Mercedes a laissé Lewis Hamilton deuxième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson jette un œil aux dépassements de Lewis Hamilton alors qu’il passait du fond de la grille à la cinquième place du sprint de Sao Paulo Anthony Davidson jette un œil aux dépassements de Lewis Hamilton alors qu’il passait du fond de la grille à la cinquième place du sprint de Sao Paulo

Le héros local Sergio Perez a complété le podium pour le plus grand plaisir des fans alors que Daniel Ricciardo de McLaren, dont l’avenir reste indécis, est entré en collision avec Yuki Tsunoda avant de se faufiler dans le peloton pour prendre la 7e place et le pilote du jour.

Ce week-end, Mercedes espère une répétition de la masterclass de Hamilton de l’année dernière alors qu’eux et Hamilton tentent de remporter leur première victoire en course de la saison – peut-être que la pluie prévue leur fournira l’opportunité dont ils ont besoin.

Calendrier en direct du GP F1 de Sao Paulo sur Sky Sports F1

Jeudi

16h30 : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

15h00 : Premier entraînement du GP de Sao Paulo (la session commence à 15h30)

18h : préparation des qualifications du GP de Sao Paulo

19h : Qualification GP de Sao Paulo

21h : Carnet de qualification de Ted

Samedi

15h15 : deuxième entraînement du GP de Sao Paulo (la session commence à 15h30)

18h30 : préparation du sprint du GP de Sao Paulo

19h30 : Sprint du GP de Sao Paulo

20h45 : Carnet de sprint de Ted

Dimanche

16h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de Sao Paulo

18h : LE GRAND PRIX DE SAO PAULO

20h : Drapeau à damier : Réaction du GP de Sao Paulo

21h : Carnet de notes de Ted

21h30 : Temps forts du GP de Sao Paulo