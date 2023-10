La saison de F1 poursuit ce week-end son tour des Amériques au cœur du Mexique avec le Grand Prix de Mexico.

Alors que Max Verstappen a déjà bouclé le championnat du monde des pilotes et son équipe Red Bull celui des constructeurs, il reste encore des courses passionnantes dans les deux catégories à décider lors des quatre derniers Grands Prix de la saison. Les chances de Lewis Hamilton de rattraper Sergio Perez pour la deuxième place ont été sérieusement affectées par sa disqualification du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier, mais cela reste réalisable.

Perez espère que la foule de plus de 300 000 personnes attendue pour le week-end pourra l’aider à remporter une première en carrière : une victoire dans sa course à domicile.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre avant le Grand Prix de Mexico 2023 :

Programme TV/streaming du Grand Prix de Mexico

Toutes les heures de l’Est

Vendredi

14h25 – 15h30 : Essais libres 1 (ESPN2, ESPN+, F1 TV Pro)

17h55 – 19h : Essais libres 2 (ESPN2, ESPN+, F1 TV Pro)

Samedi

13h25 – 14h30 : Essais libres 3 (ESPNNews, ESPN+, F1 TV Pro)

16h55 – 18h : Qualifications (ESPNNews, ESPN+, F1 TV Pro)

Dimanche

14h30 – 15h55 : Émission d’avant-course (ABC, ESPN+, F1 TV Pro)

15h55 – 18h : Grand Prix de Mexico (ABC, ESPN+, F1 TV Pro)

Grille de départ du Grand Prix de Mexico

Charles Leclerc (16 ans), Ferrari Carlos Sainz (55 ans), Ferrari Max Verstappen (1), Red Bull-Honda RBPT Daniel Ricciardo (3), AlphaTauri-Honda RBPT Sergio Pérez (11), Red Bull-Honda RBPT Lewis Hamilton (44 ans), Mercedes Oscar Piastri (81 ans), McLaren-Mercedes George Russell (63 ans), Mercedes Valtteri Bottas (77), Alfa Romeo-Ferrari Zhou Guanyu (24 ans), Alfa Romeo-Ferrari Pierre Gasly (10), Alpine-Renault Nico Hülkenberg, (27 ans), Haas-Ferrari Fernando Alonso (14 ans), Aston Martin-Mercedes Alexandre Albon (23 ans), Williams-Mercedes Esteban Ocon (31 ans), Alpine-Renault Kevin Magnussen (20 ans), Haas-Ferrari Lance Stroll (18 ans), Aston Martin-Mercedes Lando Norris (4), McLaren-Mercedes Yuki Tsunoda (22 ans), AlphaTauri-Honda RBPT Logan Sargeant (2), Williams-Mercedes

Détails du Grand Prix de Mexico

Piste: Autodromo Hermanos Rodriguez | Installation de course permanente de 2,674 milles et 17 virages à Mexico

Durée de la course : 71 tours

Record du tour : 1:17.774 (Valtteri Bottas, 2021, Mercedes)

Composés de pneus : C3 (dur), C4 (moyen), C5 (doux)

Gagnant 2022 : Max Verstappen, Red Bull-RBPT

Test de pneus Pirelli au Grand Prix de Mexico

Ceux qui suivront les séances d’essais libres de vendredi entendront probablement la boîte de commentaires parler d’un pneu expérimental en cours de test. En effet, Pirelli a donné à chaque équipe deux trains d’un nouveau pneu prototype composé C4 et leur a demandé de rouler chacun à certains moments tout au long des séances. pour qu’ils puissent évaluer l’usure.

“Une fois que nous aurons analysé toutes les données, nous déciderons d’homologuer ou non cette version pour une utilisation en 2024”, a écrit Mario Isola, responsable du sport automobile de Pirelli, dans le briefing d’avant-week-end du fournisseur.

Les rookies au Grand Prix de Mexico

En raison du mandat de rookie de la F1 – selon lequel chaque équipe doit mettre deux séances d’essais libres par saison à la disposition des pilotes ayant terminé moins de deux grands prix – un certain nombre de nouveaux visages étaient sur la piste :

• Ollie Bearman conduisait la Haas de Kevin Magnussen • Jack Doohan conduisait l’Alpine de Pierre Gasly • Theo Pourchaire conduisait l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas • Frederik Vesti conduisait la Mercedes de George Russell • Isack Hadjar conduisait l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda

Tous les cinq concourent actuellement en Formule 2, Pourchaire étant en tête du classement par points, 25 points devant Vesti. Bearman a réalisé le meilleur temps lors de la séance d’essais d’ouverture de vendredi, en 1:21.313, bon pour la 15e place juste devant le vétéran Fernando Alonso. Viennent ensuite Hadjar (P17), Doohan (P18) et Vesti (P19). Pourchaire a connu des problèmes techniques lors des tours tout au long de la séance et n’a pas réalisé de temps de vol.

Essais libres du Grand Prix de Mexico 3 résultats

Max Verstappen (1), Red Bull-Honda RBPT 1:17.887 Alexander Albon (23), Williams-Mercedes +.070 Sergio Pérez (11), Red Bull-Honda RBPT +.131 George Russell (63 ans), Mercedes +.361 Oscar Piastri (81), McLaren-Mercedes +.505 Valtteri Bottas (77), Alfa Romeo-Ferrari +.550 Yuki Tsunoda (22 ans), AlphaTauri-Honda RBPT +.563 Lando Norris (4), McLaren-Mercedes +.593 Daniel Ricciardo (3), AlphaTauri-Honda RBPT +.612 Lewis Hamilton (44 ans), Mercedes +.635 Logan Sargeant (2), Williams-Mercedes +.831 Zhou Guanyu (24 ans), Alfa Romeo-Ferrari +1.030 Charles Leclerc (16), Ferrari +1.083 Lance Stroll (18), Aston Martin-Mercedes +1.207 Carlos Sainz (55 ans), Ferrari +1.406 Nico Hülkenberg, (27 ans), Haas-Ferrari +1.433 Fernando Alonso (14), Aston Martin-Mercedes +1.584 Pierre Gasly (10), Alpine-Renault +1.622 Kevin Magnussen (20), Haas-Ferrari +1.686 Esteban Ocon (31 ans), Alpine-Renault +1,952

Résultats des essais libres du Grand Prix de Mexico 2

Max Verstappen (1), Red Bull-Honda RBPT 1:18.686 Lando Norris (4), McLaren-Mercedes +.119 Charles Leclerc (16), Ferrari +.266 Valtteri Bottas (77), Alfa Romeo-Ferrari +.269 Sergio Pérez (11), Red Bull-Honda RBPT +.302 Daniel Ricciardo (3), AlphaTauri-Honda RBPT +.316 Lewis Hamilton (44 ans), Mercedes +.338 Esteban Ocon (31 ans), Alpine-Renault +.391 Oscar Piastri (81), McLaren-Mercedes +.477 George Russell (63 ans), Mercedes +.541 Carlos Sainz (55), Ferrari +.571 Yuki Tsunoda (22 ans), AlphaTauri-Honda RBPT +.604 Zhou Guanyu (24 ans), Alfa Romeo-Ferrari +.721 Alexander Albon (23), Williams-Mercedes +.760 Nico Hülkenberg, (27 ans), Haas-Ferrari +.849 Pierre Gasly (10), Alpine-Renault +.956 Logan Sargeant (2), Williams-Mercedes +1.214 Lance Stroll (18), Aston Martin-Mercedes +1.389 Kevin Magnussen (20), Haas-Ferrari +1.426 Fernando Alonso (14), Aston Martin-Mercedes +1.740

Essais libres du Grand Prix de Mexico 1 résultats

Max Verstappen (1), Red Bull-Honda RBPT 1:19.718 Alexander Albon (23), Williams-Mercedes +.095 Sergio Pérez (11), Red Bull-Honda RBPT +.297 Lando Norris (14), McLaren-Mercedes +.595 Charles Leclerc (16), Ferrari +.579 Oscar Piastri (81 ans), McLaren-Mercedes +745 Carlos Sainz (55 ans), Ferrari +.761 Daniel Ricciardo (3), AlphaTauri-Honda RBPT +850 Esteban Ocon (31 ans), Alpine-Renault +.959 Lance Stroll (18), Aston Martin-Mercedes +.969 Lewis Hamilton (44 ans), Mercedes +1.006 Nico Hülkenberg, (27 ans), Haas-Ferrari +1.250 Zhou Guanyu (24 ans), Alfa Romeo-Ferrari +1.411 Logan Sargeant (2), Williams-Mercedes +1.439 Oliver Bearman (50), Haas-Ferrari +1,595 Fernando Alonso (14), Aston Martin-Mercedes +1.629 Isack Hadjar (41 ans), AlphaTauri-Honda RBPT +2,223 Jack Doohan (61), Alpine-Renault +2,391 Frederik Vesti (42 ans), Mercedes +3.219 Théo Pourchaire (98), Alfa Romeo-Ferrari pas le temps

Meilleurs pilotes et meilleurs paris pour le Grand Prix de Mexico

Vous savez à qui appartient le jeu à ce stade. En plus du rythme impérieux de Max Verstappen au cours des trois dernières saisons, l’avantage aérodynamique de la Red Bull est amplifié dans les airs des 7 350 pieds d’altitude de Mexico. Verstappen est grand favori à -175 (selon BetMGM), avec Lewis Hamilton le plus proche de lui au tableau à +500, mais ce n’est pas tout à fait l’écart que nous avons vu précédemment dans la saison.

Meilleures chances de gagner

• Max Verstappen -175

• Lewis Hamilton +500

• Charles Leclerc +800

• George Russell +800

Nick Bromberg de Yahoo Sports a écrit plus tôt dans la semaine sur le marché des accessoires. En plus de parier sur Verstappen pour gagner – comme on devrait toujours le faire, même avec une moneyline négative – Bromberg aime que Lewis Hamilton remporte un deuxième podium consécutif (-165) et que Lando Norris batte le héros local Sergio Perez jusqu’au drapeau à damier dimanche (+ 100). Si vous cherchez à voler, Charles Lecerc a +800 pour remporter la pole, et avec le rythme de qualification en ligne droite de Ferrari, cela pourrait arriver.

Max Verstappen (à droite) a déjà décroché le championnat du monde des pilotes tandis que son coéquipier Sergio Perez cherche à renforcer son emprise sur la deuxième place. (Photo de Clive Mason – Formule 1/Formule 1 via Getty Images)

Classement des pilotes de F1 2023

1. Max Verstappen (1), Red Bull-Honda RBPT – 466*

2. Sergio Pérez (11), Red Bull-Honda RBPT – 240

3. Lewis Hamilton (44 ans), Mercedes – 201

4. Fernando Alonso (14 ans), Aston Martin-Mercedes – 183

5. Carlos Sainz (55 ans), Ferrari – 171

6. Lando Norris (4), McLaren-Mercedes – 159

7. Charles Leclerc (16 ans), Ferrari – 151

8. George Russell (63 ans), Mercedes – 143

9. Oscar Piastri (81 ans), McLaren-Mercedes – 83 ans

dix. Pierre Gasly (10), Alpine-Renault – 56

11. Lance Stroll (18 ans), Aston Martin-Mercedes – 53 ans

12. Esteban Ocon (31 ans), Alpine-Renault – 44 ans

13. Alexandre Albon (23 ans), Williams-Mercedes – 25 ans

14. Valtteri Bottas (77), Alfa Romeo-Ferrari – 10

15. Nico Hülkenberg, (27 ans), Haas-Ferrari – 9

16. Zhou Guanyu (24 ans), Alfa Romeo-Ferrari – 6

17. Yuki Tsunoda (22 ans), AlphaTauri-Honda RBPT – 8

18. Kevin Magnussen (20 ans), Haas-Ferrari – 3

19. Liam Lawson (40 ans), AlphaTauri-Honda RBPT – 2

20. Logan Sargeant (2), Williams-Mercedes – 1

21. Nyck De Vries (21), AlphaTauri-Honda RBPT – 0

22. Daniel Ricciardo (3), AlphaTauri-Honda RBPT – 0

* — Championnat du monde décroché

Météo du Grand Prix de Mexico

​​La prévision prévoit une couverture nuageuse variable tout au long du week-end, avec températures élevées au milieu des années 70. Il y a 51 % de chances qu’il y ait des précipitations lors de la séance d’essais de vendredi, et la région du Mexique dans laquelle se trouve le Distrito Federal est sujette à des orages qui se forment rapidement. Mais avec des températures plus basses, des prévisions de couverture nuageuse et la chaussée historiquement lisse de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, l’usure des pneus ne devrait pas être vraiment un problème.