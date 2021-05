Grand Prix du Portugal 2021: Portugal The Stage For Lewis v Max

Le troisième volet de ce qui s’annonce comme l’un des plus beaux duels pour le titre de Formule 1 depuis des années se déroule ce week-end dans l’Algarve, bénie par le soleil, au Portugal, Lewis Hamilton menant Max Verstappen d’un seul point.

Que le septuple champion soit en tête du classement des pilotes naissants est pour une fois une surprise avec Red Bull bénéficiant d’une supériorité de vitesse rare sur la Mercedes.

Mais une erreur de Verstappen a contribué à la victoire d’ouverture de Hamilton à Bahreïn et une intervention opportune de la voiture de sécurité a bien joué entre les mains de Hamilton après une erreur inhabituelle à Imola.

Une arrivée probablement inutile après avoir planté sa voiture dans une carrière de gravier a été presque comme par magie transformée en deuxième derrière le pilote néerlandais, avec un tour le plus rapide lui donnant la moindre avance.

Pour Toto Wolff, chef de l’équipe Mercedes, Red Bull était coupable de ne pas avoir exploité l’avantage évident de la vitesse de ses voitures.

« Revenir en tête des deux championnats ressemblait presque à une carte de sortie de prison, car nos rivaux n’ont pas maximisé l’opportunité que nous leur avons donnée », a-t-il déclaré au site Web de l’équipe allemande.

« Et cela prouve à quel point nous avons une saison difficile et à quelle vitesse les choses peuvent changer en Formule Un. »

Le circuit international de l’Algarve occupe une place particulière dans le cœur de Hamilton car c’est ici qu’il y a six mois qu’il a décroché sa 92e victoire en Grand Prix pour surpasser Michael Schumacher en tant que pilote de F1 le plus titré de tous les temps.

Et la piste de Portimao peut jouer un rôle dans une autre étape personnelle. Si Hamilton est en tête des feuilles de temps après les qualifications de samedi, ce sera sa 100e pole.

L’histoire attire également Verstappen – avec une victoire qui le place en tête du championnat pour la première fois de sa carrière.

Voiture gagnante du championnat

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne de la dernière fois était un classique chaotique qui a vu Lando Norris griller un troisième étincelant pour McLaren, mais a laissé Valtteri Bottas amer après un accident avec les Williams de George Russell a conduit à un échange de colère entre les deux.

Le nouveau coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a également laissé Imola frustré.

Le populaire Mexicain a célébré son tout premier départ au premier rang en se qualifiant à seulement 0,035 seconde de Hamilton.

Mais le super samedi a été suivi d’un dimanche médiocre lorsque P2 sur la grille s’est transformé en P11 au drapeau à damier.

« Imola a été une occasion manquée car je pense que nous aurions dû terminer un doublé, mais j’espère que nous pourrons y parvenir ce week-end », a déclaré Perez.

«Au Portugal, j’espère être dans le mélange et tout sortir de la voiture.»

Yuki Tsunoda est un autre chauffeur arrivant en Algarve avec des aspirations d’expiation.

La recrue japonaise avait fait des débuts accrocheurs à Bahreïn pour marquer des points en neuvième, mais une chute à Imola en Q1 l’a laissé au fond de la grille pour une éventuelle 12e place.

«Il était certainement possible d’obtenir des points cette fois. C’est une courbe d’apprentissage, donc je ne dois pas le faire la prochaine fois et juste faire un meilleur week-end de course à Portimao. «

La course de dimanche est la troisième de cette saison record de 23 courses, Hamilton n’étant pas le seul à accueillir l’émergence d’un sérieux challenger au titre après des saisons où Ferrari n’a pas réussi à tirer.

«Je pense que c’est vraiment la première fois depuis longtemps que Red Bull a une voiture qui remporte le championnat», a déclaré Hamilton.

« Donc je pense que ça va être serré tout au long de l’année – et ça va être, espérons-le, de plus en plus de ces batailles. »

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici