Grand Prix du Japon : Quand regarder les entraînements, les qualifications et la course alors que Max Verstappen vise la gloire du titre

La Formule 1 revient à Suzuka pour la première fois depuis 2019 ce week-end

Le Grand Prix du Japon s’est avéré crucial dans la course au titre tout au long de son histoire sur le calendrier de la Formule 1 et la course de cette année à Suzuka ne fait pas exception.

Après ne s’être pas tenu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, le Grand Prix du Japon revient ce week-end et pourrait voir Max Verstappen sacré champion du monde.

Les qualifications sont en direct le samedi à 7h du matin, avec la course de dimanche à 6h du matin.

Après avoir terminé septième à Singapour, Verstappen doit devancer Charles Leclerc de Ferrari de huit points et son coéquipier de Red Bull Sergio Perez de six points pour remporter deux titres de pilotes consécutifs.

Si le joueur de 25 ans le faisait, cela donnerait au partenaire technique japonais de Red Bull, Honda, une raison de célébrer également lors de leur course à domicile.

Une histoire de décideurs du titre

Depuis sa création en tant que course de Formule 1 en 1976, le Grand Prix du Japon a vu le championnat des pilotes décidé à 12 reprises – à commencer par le triomphe de James Hunt sur Niki Lauda sous la pluie à Fuji lors de la deuxième édition l’année suivante.

Le retour de l’événement au calendrier à Suzuka en 1987 après une absence de neuf ans a permis à Nelson Piquet de remporter son troisième titre mondial, son compatriote Ayrton Senna scellant le premier de ses trois championnats avec une victoire un an plus tard.

Les Grands Prix du Japon de 1989 et 1990 sont parmi les plus tristement célèbres de l’histoire de la Formule 1, les collisions entre Senna et son rival acharné Alain Prost s’avérant décisives.

Prost a été couronné champion après la disqualification du Brésilien dans le premier, avec un affrontement au premier virage dans le second qui a éliminé les deux pilotes, voyant Senna revendiquer la gloire du titre. Il suivrait cela en scellant le dernier de ses championnats lors de la course de 1991 à Suzuka.

La victoire émouvante de Damon Hill en 1996 l’a vu suivre les traces de son défunt père Graham en étant couronné champion du monde, tandis que les deux titres de Mika Hakkinen (1998 et 1999) ont également été remportés à Suzuka.

Michael Schumacher (2001 et 2003) a remporté deux de ses titres mondiaux au Japon, mais si Verstappen devait triompher, il serait le premier pilote à sceller le titre à Suzuka depuis l’ancien pilote Red Bull Sebastian Vettel en 2011.

Horner : Tout pour jouer

Alors que Verstappen détient une avance de 104 points sur son plus proche rival Leclerc au classement des pilotes avant le Grand Prix du Japon, Red Bull a 137 points d’avance sur Ferrari, deuxième du championnat des constructeurs.

La victoire de Perez à Singapour a placé l’équipe basée à Milton Keynes dans une position privilégiée pour remporter le titre des constructeurs pour la première fois depuis 2013.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est impatient d’assurer le doublé des pilotes et des constructeurs cette année, après avoir raté Mercedes sur ce dernier en 2021 malgré le sacre de Verstappen.

“Cette équipe est une équipe phénoménale – c’est la meilleure équipe dans la voie des stands”, a déclaré Horner Sky Sports F1. “Nous sommes incroyablement fiers de tout ce qui est accompli.

“Cette année pourrait bien être notre meilleure année en Formule 1, donc nous allons continuer à pousser, continuer à attaquer les courses.

“Il en reste cinq, tout pour jouer, et ce serait énorme pour nous de ramener ces deux championnats à la maison.”

