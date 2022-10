Grand Prix du Japon: la FIA lance un examen après que Pierre Gasly ait échappé à une collision avec un véhicule de dépannage en piste

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sergio Perez, Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Lando Norris ont exprimé leur colère après la course

La FIA a confirmé qu’elle lançait un examen du déploiement d’un véhicule de dépannage qui a évité une collision à grande vitesse avec Pierre Gasly lors du Grand Prix du Japon.

Plusieurs pilotes de F1 ont exprimé leur fureur suite à l’incident, Sergio Perez le décrivant comme “le point le plus bas que nous ayons vu dans le sport depuis des années”, et Sebastian Vettel affirmant que les autorités ont eu “de la chance” que la mort ou des blessures graves aient été évitées.

Suite aux commentaires des pilotes après la course, la FIA a confirmé une enquête approfondie pour “assurer des améliorations continues des processus et des procédures”.

Carlos Sainz s’est écrasé sous une pluie battante lors du premier tour à Suzuka et des séquences vidéo dramatiques ont montré Gasly passant à grande vitesse le tracteur qui avait été envoyé pour récupérer la Ferrari.

Jules Bianchi est décédé à la suite d’un incident similaire sur la même piste en 2014 et un Gasly ému a déclaré plus tard à Sky Sports que le moment l’avait laissé craindre pour sa vie.

“Je suis juste extrêmement reconnaissant d’être ici et ce soir, je vais appeler ma famille et tous mes proches et le résultat est ce qu’il est”, a déclaré le pilote Alpha Tauri.

“Je suis passé à deux mètres de cette grue, et si j’étais à deux mètres à gauche, j’aurais été mort.”

Pierre Gasly a expliqué à Sky Sports comment il craignait pour sa vie

Le grand prix a été sous le drapeau rouge pendant plus de deux heures alors que de fortes averses se sont atténuées avant que Max Verstappen ne remporte une course raccourcie pour remporter le championnat du monde des pilotes.

Mais même un jour de fête pour Red Bull, leur chauffeur Perez n’a pas pu cacher sa colère face au danger auquel Gasly était confronté.

“C’est le point le plus bas que nous ayons vu dans le sport depuis des années”, a déclaré Perez à Sky Sports.

“Ce qui s’est passé aujourd’hui me met tellement en colère. J’espère juste que dans le sport, nous ne reverrons plus jamais cette situation.”

Il a ajouté: “Nous avons vu ce qui s’est passé ici il y a quelques années avec notre ami Jules et je me fiche absolument de savoir quelle en était la raison. Cela ne devrait plus jamais se reproduire, jamais dans aucune catégorie.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Perez a exprimé sa colère après la course Sergio Perez a exprimé sa colère après la course

Le pilote McLaren Lando Norris insiste sur le fait que quel que soit le résultat de l’examen de la FIA, il ne peut y avoir de compromis sur la sécurité des pilotes.

Il a déclaré : “Je pense qu’il est tout à fait clair que cela ne peut plus jamais arriver en Formule 1. Surtout quand sur ce circuit, même il y a de nombreuses années, nous avons perdu une vie.”

“C’est un peu fou. Je ne comprends vraiment pas comment c’est arrivé. Je ne sais pas qui a donné son accord et qui a permis que cela se produise. Nous risquons suffisamment en essayant d’aller là-bas et de monter un spectacle.

“Vous ne pouviez rien voir, je ne veux littéralement rien dire, et nous prenons suffisamment de risques dans ces conditions, donc quand vous avez quelque chose comme ça, c’est juste époustouflant pour moi de voir comment quelqu’un peut choisir de faire ça, et ils ne le font pas. Je ne connais évidemment pas les conséquences que cela peut avoir sur nous.

“Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir beaucoup de conversations, en particulier de la part des pilotes. Je pense que nous avons clairement indiqué qu’il devrait être assez simple de résoudre ce problème, et c’est pour que cela ne se reproduise plus jamais.”

Vettel demande une série de changements nécessaires

Paul di Resta et Karun Chandhok de Sky Sports F1 regardent à quel point Pierre Gasly s'est rapproché du tracteur

Vettel est l’un des sept pilotes actuels qui ont couru à Suzuka en 2014 lorsque Bianchi a été impliqué dans une collision fatale avec un véhicule de dépannage.

Et le pilote Aston Martin insiste sur le fait que le sport doit apprendre encore plus de leçons après l’incident de dimanche, soulignant le danger auquel les conducteurs sont actuellement confrontés dans des conditions humides.

Réfléchissant à ce que le sport avait appris depuis 2014, il a déclaré à Sky Sports : “Ce n’est probablement pas suffisant après ce qui s’est passé ici aujourd’hui.

“Il y a beaucoup de choses qui ont conduit à cette circonstance, que nous devons comprendre.

“Tout d’abord, toute la grille part avec le mauvais pneu, ce dont nous sommes tous responsables mais aussi personne à blâmer car nous sommes dans la même position de pression.

“Nous avons un pneu intermédiaire qui est beaucoup plus rapide qu’un pneu extrême, mais le pneu extrême est le pneu pour la condition, mais il est si lent que vous êtes obligé de passer au pneu suivant. Cela doit être amélioré. Cela aurait résolu le problème.

“Nous ne pouvons pas courir lorsqu’il y a de l’eau sur la piste car le drainage de l’eau n’est probablement pas assez bon et nous le savons depuis des années.

“Une chose en entraînant une autre et nous avons eu un accident avec Carlos qui est parti. La visibilité est presque nulle lorsque vous êtes à l’intérieur de la voiture qui suit avec le spray.

“Nous avons de la chance que rien ne se soit passé, mais nous devons comprendre et nous assurer que cela ne doit pas arriver.”

L'équipe Sky Sports F1 explique pourquoi il y avait un véhicule de dépannage sur la piste de Suzuka pendant la période de la voiture de sécurité

Le pilote Ferrari Sainz, qui était irréprochable pour le tête-à-queue qui a provoqué l’incident, a souligné le manque de visibilité rencontré par les pilotes sur un circuit détrempé.

Il a déclaré : “Même derrière une voiture de sécurité, nous roulons à 100 ou 150 km/h et toujours à ces vitesses, nous ne voyons rien.

“Si un pilote décide de s’écarter un peu de la ligne de course ou a un petit aquaplaning ou doit changer un interrupteur sur le volant et sort un peu de la ligne et heurte un tracteur, c’est fini.

“Je ne sais toujours pas pourquoi nous continuons à risquer, dans ces conditions, d’avoir un tracteur en piste. Vous alliez le signaler de toute façon, alors pourquoi le risquer ?”

Fernando Alonso d’Alpine a également souligné les problèmes de visibilité en implorant la FIA de changer son approche dans l’intérêt de la sécurité,

“Je n’ai pas vu le tracteur”, a-t-il dit. “C’est la visibilité que nous avons dans la voiture.

“Je n’ai pas vu Carlos et je n’ai pas vu le tracteur. Il n’y a pas de visibilité, donc la dernière chose à laquelle vous vous attendez est de voir un véhicule sur la piste.

“Je ne l’ai vu qu’à la télévision, mais j’ai été étonné quand j’ai vu ça parce que dans la voiture, je n’ai rien vu.

“Après 2014, nous avons plus ou moins convenu que cela ne se reproduirait plus jamais et aujourd’hui, cela s’est produit, nous devons donc à coup sûr clarifier cela.

“Nous devons nous améliorer tous ensemble pour nous assurer qu’aujourd’hui soit la dernière, dernière, dernière fois.”