Grand Prix du Brésil : Lewis Hamilton et la relation spéciale entre la F1 et le Brésil

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a reçu la citoyenneté honoraire du Brésil à Brasilia.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a reçu la citoyenneté honoraire du Brésil à Brasilia.

Lewis Hamilton revient au Brésil ce week-end dans le but de remporter une victoire décisive dans ce qui est techniquement une autre course à domicile.

Bien que cela puisse sembler déconcertant pour certains, Hamilton – né et élevé à Stevenage – est maintenant un citoyen brésilien honoraire. Le septuple champion du monde de F1 est donc prêt à raviver une relation avec le peuple brésilien qui a connu des hauts et des bas, et pour un retour aux sources sur une piste d’Interlagos où il a sans doute produit ses plus grands moments en piste.

La mission de Hamilton de remporter sa première victoire de la saison sera un énorme défi étant donné la domination de Max Verstappen en 2022 et les difficultés de Mercedes. Cependant, pour citer le grand Murray Walker, lorsque Hamilton court à Sao Paulo, il semble que tout puisse arriver, et c’est généralement le cas…

Grand Prix du Brésil 2008

Les deux premières saisons de Hamilton en Formule 1 ont vu le Brésil devenir le cadre des décideurs finaux de la course dans lesquels Hamilton se sentait certainement comme s’il faisait partie de l’équipe à l’extérieur.

En 2007, les fans ont soutenu Kimi Raikkonen de Ferrari, coéquipier du Brésilien Felipe Massa, lors de la première et unique victoire du Finlandais au championnat du monde. L’année suivante, l’hostilité a monté d’un cran quand c’est devenu Massa que Hamilton s’est battu pour le titre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Felipe Massa réfléchit à ce que gagner le titre mondial de F1 devant ses fans brésiliens aurait signifié si le championnat ne lui avait pas été refusé par Lewis Hamilton lors de l’incroyable dernier tour de la saison 2008. Felipe Massa réfléchit à ce que gagner le titre mondial de F1 devant ses fans brésiliens aurait signifié si le championnat ne lui avait pas été refusé par Lewis Hamilton lors de l’incroyable dernier tour de la saison 2008.

Après avoir raté par un seul point angoissant en 2007, Hamilton a sauvé un premier championnat des mâchoires de la défaite, battant Massa d’un point en dépassant – vous connaissez le commentaire – Timo Glock dans le dernier virage du dernier tour.

L’agonie qu’Hamilton avait vécue en 2007, il l’a infligée au peuple brésilien en 2008. Le statut de méchant du Britannique au Brésil s’est solidifié, pour l’instant.

Hamilton célèbre sa première victoire spectaculaire au titre

Ayrton Séné

Un personnage important dans l’histoire de Lewis Hamilton et du Brésil est quelqu’un que le pilote britannique n’a jamais rencontré.

Ayrton Senna était et continue d’être un héros pour de nombreux Brésiliens. Le triple champion de F1 n’a pas seulement hissé le drapeau de son pays sur la scène mondiale avec des entraînements fascinants, mais a également contribué à élever les communautés grâce à son travail caritatif. Les funérailles nationales de Senna – l’une des plus importantes de l’histoire du Brésil – ont montré à quel point il comptait pour le peuple brésilien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle et Damon Hill se remémorent la personnalité du grand Ayrton Senna, 26 ans après sa mort prématurée Martin Brundle et Damon Hill se remémorent la personnalité du grand Ayrton Senna, 26 ans après sa mort prématurée

Senna signifiait également beaucoup pour un jeune Hamilton qui grandissait, Hamilton citant Senna comme son inspiration tout au long de sa carrière, rendant souvent hommage au Brésilien en arborant un casque jaune.

Lorsque l’on réfléchit à ces deux grands noms de la F1, les similitudes dans la capacité de conduite et la charité sont évidentes. Une troisième comparaison, moins évidente, qui peut être établie entre les deux est qu’aucun des deux n’avait peur de défendre ce qu’ils estimaient être correct, même lorsque seules leurs voix pouvaient être entendues.

Hamilton embrasse le casque de Senna, qui lui a été offert après avoir égalé le record de la pole brésilienne

L’impact de Senna sur Hamilton pour se battre pour un changement positif, même lorsqu’il se sent seul, est quelque chose auquel le Britannique a fait allusion il y a sept ans avant son troisième championnat le rapprochant de Senna.

“Si Ayrton avait pu continuer, il aurait remporté beaucoup plus de courses et beaucoup plus de championnats, donc je pense que je vais prendre le relais pour nous deux”, a déclaré Hamilton en 2016. “S’efforcer de gagner plus pour nous deux”

Grand Prix du Brésil 2016

On se souvient souvent du Grand Prix du Brésil en 2016 pour la remarquable conduite de Verstappen sous une pluie torrentielle.

Lewis Hamilton a dominé sa première victoire au Brésil

Il est facile d’oublier le pilote qui a mené la course depuis le départ jusqu’au drapeau à damier.

2016 a été la première victoire de Lewis Hamilton à Interlagos lors de sa 10e tentative. Après avoir finalement gagné, il était clair que triompher au Brésil signifiait un peu plus avec Hamilton criant “Oui! Brésil!” alors qu’il enfilait un casque hommage à Senna.

Peut-être que cette conduite semblable à Senna, ainsi que l’étreinte de Hamilton pour le pays de son héros, ont contribué à changer la perception méchante de Hamilton au Brésil.

Grand Prix de São Paulo 2021

La victoire épique de Hamilton l’an dernier au Brésil restera dans l’histoire de la F1, Damon Hill de Sky Sports F1 décrivant la performance du septuple champion comme “l’une des plus grandes performances” qu’il ait jamais vues.

Lewis Hamilton a remporté une course à chaque saison de sa carrière sauf 2022 jusqu’à présent

Hamilton est entré dans le week-end avec son féroce rival Verstappen prenant une avance significative dans la course au titre après deux grandes victoires à Austin et au Mexique. Le pilote Mercedes devait gagner pour maintenir le championnat en vie.

Après avoir pris la pole position vendredi soir avant le Sprint de samedi, Hamilton a été disqualifié en raison de l’ouverture du volet d’aile arrière de sa Mercedes de 0,2 mm de plus que les 85 mm légaux. Hamilton partirait de l’arrière du peloton, et pour aggraver les choses, il avait une pénalité de cinq places sur la grille, en raison d’une nouvelle pièce de moteur, de tout ce qu’il pouvait rattraper dans le Sprint.

Avec une Mercedes rapide et quelques dépassements courageux, Hamilton a fait un méga drive pour terminer cinquième, obtenant la 10e place comme place sur la grille pour dimanche. Il avait encore beaucoup de travail à faire avec Verstappen partant en première ligne.

Dimanche est venu et Hamilton s’est frayé un chemin en deuxième position, avant de se battre contre Verstappen pour la tête. La controverse de la saison s’est poursuivie, voyant Verstappen faire sortir les deux pilotes de la piste et ne pas être pénalisé, à la grande frustration de Mercedes. Mais finalement, Hamilton a pris la tête, remporté la victoire et célébré avec les fans qui l’avaient encouragé tout le week-end, drapés du drapeau vert, jaune et bleu du Brésil.

Gagner face à l’adversité a été une caractéristique de la carrière de Senna et Hamilton.

Hamilton remportant cette course et la dédiant au peuple brésilien a créé un lien qui a finalement conduit à une demande réussie de faire de Hamilton un citoyen d’honneur de ce que le Britannique a décrit comme “l’un de mes endroits préférés”.

Le pilote Mercedes a poursuivi en disant : “Je n’ai pas vraiment les mots pour le moment. Merci, Brésil, je t’aime. J’ai hâte de te revoir.”

Et donc, ce week-end, Hamilton reverra le Brésil. Sa relation avec le Brésil restera spéciale, qu’il soit victorieux ou non, mais si Hamilton gagne cette année, Interlagos est un endroit qui l’embrasserait plus que beaucoup.