Grand Prix d’Espagne: quand regarder les entraînements, les qualifications et la course sur Sky Sports alors que la saison de F1 se poursuit

Après son brillant début de saison chez Aston Martin, revenez sur la dernière victoire de Fernando Alonso au Grand Prix d’Espagne en 2013

Fernando Alonso courra à domicile cette semaine alors que le Grand Prix d’Espagne fait son apparition annuelle sur le calendrier de Formule 1 – vous pouvez regarder tout en direct sur Sky Sports F1.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya est réputé pour tester tous les aspects d’une voiture de course, il a donc été utilisé comme site d’essais pour la F1 au fil des ans.

C’est la piste où Max Verstappen a remporté sa première course de F1 après que les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont heurtées de façon spectaculaire dans le premier tour.

La victoire de Verstappen au GP de Monaco lui donne 39 points d’avance sur son coéquipier de Red Bull Sergio Perez, qui n’a pas réussi à marquer de points après avoir chuté lors des qualifications. Alonso a encore 12 points de retard et sa dernière victoire en F1 remonte à 10 ans, le GP d’Espagne.

Hamilton et George Russell auront la chance de voir comment leurs mises à niveau se déroulent sur un circuit plus conventionnel alors que Mercedes cherche à remonter la hiérarchie, tandis que Ferrari espère rebondir après un week-end difficile à Monaco.

Plus tôt cette année, les organisateurs du GP d’Espagne ont confirmé que la F1 reviendrait à l’ancienne configuration de deux droites rapides et rapides pour conclure le tour, ce qui a été réclamé par plusieurs pilotes ces dernières années dans le but d’améliorer la course à Barcelone.

Assistez à toute l’action du Grand Prix d’Espagne sur Sky Sports F1, avec extinction des feux à 14h le dimanche 4 juin.

Top 10 du championnat Pilotes après six manches Conducteur Équipe Points 1) Max Verstappen Redbull 144 2) Sergio Pérez Redbull 105 3) Fernando Alonso Aston Martin 93 4) Lewis Hamilton Mercedes 69 5) George Russel Mercedes 50 6) Carlos Sainz Ferrari 48 7) Charles Leclerc Ferrari 42 8) Lancer la promenade Aston Martin 27 9) Esteban Ocon Alpin 21 10) Pierre Gasly Alpin 14

Le top cinq du championnat constructeurs après six manches Équipe Points 1) Red Bull 249 2) Aston Martin 120 3) Mercedes 119 4) Ferrari 90 5) McLaren 35

Regardez à quel point la suppression de la chicane finale sur la piste du Circuit de Barcelona-Catalunya aura sur les pilotes cette saison en comparant le tour de pole de Fernando Alonso en 2006 et celui de Charles Leclerc en 2022

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

jeudi 1er juin

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 2 juin

8h50 : Entraînement F3

10h00 : Entraînement F2

12h: GP d’Espagne Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h45 : deuxième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 16h)

17h15 : Le Salon de la F1 : Espagne

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

