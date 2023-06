Grand Prix d’Espagne : Le Circuit de Barcelona-Catalunya offrira-t-il de meilleures courses de F1 en 2023 après les changements de circuit ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez à quel point la suppression de la chicane finale sur la piste du Circuit de Barcelona-Catalunya aura sur les pilotes cette saison en comparant le tour de pole de Fernando Alonso en 2006 et celui de Charles Leclerc en 2022

Au cours des 16 dernières années, les pilotes et les fans ont réclamé une chose à chaque fois que le Grand Prix d’Espagne a lieu : abandonner la chicane et courir dans les virages rapides à droite à la fin du tour.

Enfin, plus tôt cette année, les organisateurs de l’événement ont annoncé le retour des deux droitiers en balayage pour conclure le tour de 2,894 milles autour du Circuit de Barcelona-Catalunya.

Finie l’ancienne chicane du virage 14/15, qui a été en partie introduite pour des raisons de sécurité et espérait améliorer la course.

Cependant, cela semblait avoir l’effet inverse car les voitures se concentraient au sommet, seulement pour que le conducteur devant appuie plus tôt sur l’accélérateur, ce qui rendait difficile d’être suffisamment proche pour défier un dépassement dans le premier virage.

À quel point le dernier secteur est-il plus rapide ?

Le temps de la pole position de Charles Leclerc de 1: 18.750 l’an dernier devrait être amélioré de plus de cinq secondes dans le seul secteur final.

En 2006, Fernando Alonso a établi un temps de 1:14.648 pour prendre la première place des qualifications, mais les voitures étaient très différentes à l’époque et le virage 10 était également plus serré par rapport à aujourd’hui.

Ajoutez le développement 12 mois après le tour de Leclerc en 2022 et, selon les conditions, la pole position cette année devrait être dans la région de 1h12 samedi.

La grande question est de savoir si les voitures seront à plat dans les deux derniers virages, ce qui a divisé les opinions.

« Notre voiture n’a jamais aimé cette chicane. Je ne l’ai jamais aimée », a déclaré Lewis Hamilton. « Donc, nous allons sortir du virage 12, puis à plat, probablement à fond dans les deux derniers. Ça va être super pour notre cou, super pour l’usure des pneus, et ça va être amusant. »

Lando Norris a ajouté : « Ce sera encore plus physique au niveau du cou, donc je n’ai pas du tout hâte d’y être. Que cela améliore la course, je l’espère. »

« C’est un dernier virage délicat, pour être honnête. Je ne dirais pas que ça va être à fond, mais je pense que ça devrait aider avec la course. Cela pourrait devenir plus une course de gestion que ce qu’elle est déjà, et c’est déjà une énorme course au management. »

Le tracé de 2023 améliorera-t-il la course ?

Le Circuit de Barcelona-Catalunya n’est pas la piste la plus difficile à dépasser du calendrier F1, mais ce n’est certainement pas facile.

La génération actuelle de voitures de F1 a été conçue pour améliorer la course, afin que les voitures puissent suivre de plus près. En général, cela a été réalisé, bien qu’il y ait encore un degré d’air sale qui rend difficile le suivi de la voiture derrière.

Ce n’est pas une garantie qu’il y aura plus de dépassements en raison des changements, surtout si la voiture derrière dans une bataille est obligée de soulever plus que le pilote devant avec du carburant lourd.

« Ça va être excitant d’essayer le tracé d’origine sans la chicane. Cela a toujours semblé être une belle séquence de virages – les deux derniers virages – avec une vitesse si élevée », a déclaré Kevin Magnussen de Haas.

« Voyons ce que cela fait pour les dépassements. J’ai le sentiment que ce serait peut-être un peu mieux pour les dépassements, mais le temps nous le dira. »

Plus d’usure des pneus, plus d’options stratégiques ?

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a traditionnellement été l’une des pistes les plus dégradées du calendrier en raison des virages plus rapides et de la surface abrasive.

Avant même le changement de tracé, l’avant gauche est beaucoup puni et Leclerc pense que le pneu va « pleurer » pendant les 66 tours de dimanche.

« Je pense que l’avant gauche va pleurer pendant toute la course », a déclaré Leclerc. « C’est la même chose pour tout le monde, ça va être un gros défi je pense en termes de configuration, et aussi pour essayer d’aider autant que possible ce front gauche.

« J’espère qu’avec les nouvelles pièces que nous apporterons, nous serons bons en termes de gestion des pneus, car je m’attends à ce que ce soit l’essentiel à Barcelone. »

De toute façon, Barcelone est généralement une course à deux arrêts, il est donc possible que trois arrêts aux stands soient nécessaires dimanche, simplement en raison du stress supplémentaire que les pneus subiront dans un autre virage rapide, plutôt qu’une chicane à vitesse lente.

Il est juste de dire que les pneus seront un sujet de discussion majeur ce week-end.

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

vendredi 2 juin

8h50 : Entraînement F3

10h00 : Entraînement F2

12h: GP d’Espagne Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h45 : deuxième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 16h)

17h15 : Le Salon de la F1 : Espagne

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

