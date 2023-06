Grand Prix d’Espagne : F1 – en direct

Les évènements clés il y a 17 mois Et ils s’en vont….

il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 17 s 09.22 HAE 14/66 : Ocon dans l’Alpine, décide de changer ses pneus, et ça s’annonce tôt.



il y a 1 m 09h20 HAE 13/66 : Hamilton monte sur Sainz maintenant, Mercedes poursuit la deuxième et les deux places sur le podium jusqu’à ce que Perez arrive sur le terrain.



il y a 3 m 09.19 HAE 12/66 : Verstappen, pilotant sa propre course, vient de réaliser un tour le plus rapide… seulement pour que Hulkenberg le brise, profitant des avantages des pneus neufs.



il y a 4 mois 09.18 HAE 11/66 : Russell s’en prend à Ocon et n’a aucun problème. Mercedes a l’air pleine de forme. Russell est passé du 12e au 5e rang.



il y a 6 mois 09.16 HAE 10/66 : Avec Red Bull qui s’envole, l’intrigue réside dans Ferrari contre Mercedes, même s’il faudra un certain temps à Leclerc pour entrer en scène.



il y a 7 mois 09h15 HAE 9/66 : Perez monte à la huitième place et Russell a échappé à l’enquête pour son premier morceau d’improvisation.



il y a 8 mois 09.14 HAE 8/66 : Hamilton dépasse Stroll, DRS utilisé. La Mercedes semble avoir une vraie vitesse en ligne droite.



il y a 9 mois 09.13 HAE 7/66 : Russell est sur l’épaule d’Ocon en sixième, Hamilton en quatrième.



il y a 10 mois 09.12 HAE 6/66 : Perez, cherchant à rattraper son mauvais départ, dépasse Hulkenberg dans la Haas. L’avance de Verstappen jusqu’à trois secondes. A l’arrière, Leclerc, après avoir débuté dans la voie des stands est à la hauteur de la 17e.



il y a 12 mois 09.10 HAE 5/66 : Hamilton suit Stroll en troisième position.



il y a 12 mois 09.09 HAE 4/66 : Hamilton dit à l’équipe Merc que sa voiture est en bon état malgré cet affrontement avec Norris. George Russell a été cité pour avoir gagné cinq places en allant large. Il est septième.



il y a 13 mois 09.09 HAE 3/66 : Stroll a bien fait au départ où Pierre Gasly semble être retombé 14e. Ce fut un début chaotique pour tous sauf Verstappen. Norris est de retour en 20e, pauvre garçon.



il y a 16 mois 09.06 HAE 2/66 : Une fosse plutôt fragile pour Norris et il doit accepter sa place dans le peloton.



il y a 17 mois 09.05 HAE Et ils s’en vont…. 1/66 : Les lumières s’allument et….Verstappen s’en tire bien, et il retient Sainz. Hamilton et Norris entrent en contact et Stroll dépasse Hamilton. Russell y va aussi. Norris dit à son équipe qu’il a des dommages sur sa McLaren. Il aura besoin d’un nouvel aileron avant et entrera dans les stands. Verstappen, Sainz et Stroll sont les trois premiers. Max Verstappen en action alors qu’il mène au départ de la course devant Carlos Sainz Jr. de Ferrari REUTERS/Albert Gea Photographie : Albert Gea/Reuters

Mis à jour à 09h20 HAE

il y a 22 mois 09h00 HAE Les célébrités sont parties et les moteurs tournent en rond. Il fait chaud et humide, et les garagistes sont également renvoyés. C’est parti pour le tour de formation.



il y a 25 mois 08h57 HAE La musique prodigieuse nous dit que nous sommes sur le point d’aller à Barcelone, en attendant le tour de formation, et la pluie aussi.



il y a 33 mois 08h49 HAE Ils jouent maintenant ce classique du Camp Nou.

Mis à jour à 08h49 HAE

il y a 34 mois 08h47 HAE Dernières nouvelles de Mason Mount : Martin Brundle à Mason Mount : « Il a dit que vous alliez #mufc » [@SkySportsF1] pic.twitter.com/829avPMo9Z — utdreport (@utdreport) 4 juin 2023



il y a 36 mois 08h46 HAE Dans la voie des stands, Martin Brundle discute avec Neymar, qui se dit « heureux d’être ici ». Mason Mount – à destination de Manchester United ? – est également repéré. Et un type qui est pote avec le casting de Bridgerton. C’est plutôt emballé là-dedans, et Brunds se bat pour le contenu. Mais attrape Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Leur garçon, Brandon est là aussi. L’accent de Zeta s’est éloigné du sud du Pays de Galles, il faut le dire. Mercedes semble pleine de joie. Toto Wolff sur Lewis H: « C’est bien de l’avoir fougueux. » Lando Norris : « Tout va bien pour le moment. Le travail principal, c’est aujourd’hui. Kev Magnussen se demande s’il va pleuvoir. Max Verstappen : « Peut-être un peu de pluie mais ça ira. » Flavio Briatore se dit prêt pour une « super course… un peu de pluie… fantastique….. » Et voici les hymnes nationaux…



il y a 1h 08h25 HAE George Russell a eu un léger accident mais aucun mal n’est le mot de l’équipe Merc. « Il suffit de repousser les limites, la voiture va bien, la voiture va bien », dit-il. « Je ferai de mon mieux et je verrai ce qui arrivera. » George Russell fait un voyage à travers le gravier 🪨 pic.twitter.com/0QBu74xHEW – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 4 juin 2023



il y a 1h 08.14 HAE Deux pilotes prennent le départ dans la voie des stands. C’est un changement de configuration de suspension pour Leclerc qui impose un départ dans la voie des stands, et il ne perd pas de position car Sargeant a fait de même (ainsi que le refroidissement des freins) donc les deux partent de la voie des stands #F1 #GPd’Espagne —Chris Medland (@ChrisMedlandF1) 4 juin 2023



il y a 1h 08.12 HAE Il apporte la pluie… on s’attend à des averses au départ. Ravi de vous voir, @KMbappe 👊#GPd’Espagne #F1 pic.twitter.com/h4jngoyOfx — Formule 1 (@F1) 4 juin 2023



il y a 1h 08h00 HAE Lando Norris troisième sur la grille le premier signe que McLaren est une tenue progressiste ? Après un tiers impressionnant en 2020, l’éclat s’est détaché de leur résurgence. En 2021, ils ont terminé quatrièmes; en 2022 dans le cadre de la nouvelle réglementation et avec l’espoir d’une véritable avancée, ils ressortent avec une voiture en retard et terminent cinquièmes. Cette année a été encore pire, avec Norris et son nouveau coéquipier, le talentueux Australien Oscar Piastri, remportant les meilleurs résultats de respectivement sixième et huitième à Melbourne. La glissade se poursuivant, McLaren est actuellement sixième du championnat des constructeurs. McLaren montre son intention de gagner avec des mouvements haussiers dans la guerre du renseignement F1 | Gilles Richards En savoir plus



il y a 1h 08h00 HAE Giles Richards est notre homme à Barcelone. Lewis Hamilton et son collègue pilote Mercedes, George Russell, se sont heurtés sur la piste, la première fois que le duo s’est affronté depuis qu’ils sont devenus coéquipiers en 2022. L’incident n’était pas intentionnel, a déclaré Wolff, et un échec de la part de l’équipe. « Tout est dû à une mauvaise communication car les pilotes d’une même équipe ne veulent pas se percuter lors de leur dernier tour de qualification », a-t-il déclaré. « C’était juste une situation malheureuse. Ça a l’air idiot. Russell, qui avait interrompu un tour lancé et cherchait à en entamer un autre, ne savait pas qu’Hamilton était derrière lui et s’approchait au rythme pour commencer son propre tour rapide lorsqu’il s’est déplacé dans la ligne droite. Hamilton a été forcé sur l’herbe pour éviter Russell mais l’a coupé, endommageant son aileron avant dans le processus. Hamilton a accusé son coéquipier d’avoir reculé en disant: « C’est vraiment dangereux. » Verstappen prend d’assaut la pole du GP de F1 d’Espagne alors que Russell et Hamilton s’affrontent En savoir plus